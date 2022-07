Phim Giấc mơ của mẹ: Diễm My gặp Quốc Anh trong tình huống khó

Những diễn biến mới nhất của bộ phim Giấc mơ của mẹ đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đoạn preview tập 13 vừa được ekip sản xuất Giấc mơ của mẹ hé lộ, My (Diễm My) có cảnh gặp mặt Khang (Quốc Anh) ở tình huống khá xấu hổ.

Vì muốn giúp cậu con trai út là Cường (Trần Ngọc Vàng) có tiền trả góp mua xe máy nên ông Quốc (Hữu Châu) đã nghĩ ra cách cho thuê phòng. Cùng lúc này, ông Quốc biết Khang muốn tìm chỗ ở tạm nên đã tìm mọi cách để anh chàng đến thuê phòng trong nhà mình.

Khang quyết định thuê nhà của ông Quốc mà chẳng hề hay biết đó cũng là nhà của My.

Do tưởng nhầm Khang là em trai nên My mới lao vào phòng rồi lấy tay giật bung chăn cậu đang đắp trên người. Lúc này, Khang đang cởi trần, lại còn mặc quần đùi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, My đã hét lên.

Thực tế thì ở thời điểm hiện tại, My và Khang đang thầm thích nhau. Ban đầu, My không ưa gì Khang cả, do My nghĩ rằng Khang là người xấu. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc thì My mới nhận ra Khang là người vô cùng dễ mến. Cuối cùng, 2 người dần nảy sinh tình cảm và chỉ chờ để được bày tỏ với nhau.

My và Khang gặp nhau trong tình huống vô cùng khó xử.

Ở 1 diễn biến khác, My đã được giải oan và thăng lên làm trợ lý của giám đốc. My lại chẳng hề hay biết cô Hồng giám đốc - người mà My luôn thần tượng lại chính là mẹ ruột của Khang. Bà Hồng là mẹ đơn thân, luôn xem con trai là tất cả. Về phần Khang, do sợ mẹ cứ bao bọc mãi mà không lớn được nên Khang quyết định dọn ra ngoài.

Hiện tại, bà Hồng đang nghi ngờ con trai yêu cô gái nào đó. Nếu như bà Hồng biết người con gái đó là My thì sẽ thế nào đây?

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư trên HTV2.

https://afamily.vn/giac-mo-cua-me-diem-my-gap-quoc-anh-trong-tinh-huong-xau-ho-20220729163123782.chn