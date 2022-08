Giấc mơ của mẹ: Bạn gái cũ muốn níu kéo nhưng Minh (Nhan Phúc Vinh) từ chối

Tập 25 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa lên sóng với loạt tình tiết gây bất ngờ cho khán giả. Trong tập này, Minh (Nhan Phúc Vinh) nhất quyết chia tay Yến dù cô nàng này liên tục đòi "nối lại tình xưa".

Yến là bạn gái cũ của Minh, hiện tại cô đang có mối quan hệ tình cảm với Hùng - người luôn tìm cách hãm hại Minh. Sau vụ hồ sơ mật bị mất cắp, Yến và Minh không qua lại nữa. Dẫu vậy, Yến vẫn đến gặp Minh để đòi anh duy trì tình cảm cùng mình theo kiểu "tình nhân". Đương nhiên là Minh không đồng ý, Minh thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu với Yến và yêu cầu cô hãy chấm dứt việc đeo bám anh.

Yến kiên quyết đòi "nối lại tình xưa" với Minh.

Không chịu bỏ cuộc, Yến vẫn kiên quyết hỏi Minh rằng có phải là anh đã hết yêu cô rồi không. Đúng lúc này, cô trợ lý Linh (Kim Nhã) đứng núp sau cánh cửa bất ngờ đi vào. Linh đã nghe hết chuyện Yến ép Minh tiếp tục hẹn hò, vì không muốn Minh dính vào người phụ nữ này nữa nên Linh mới cố tình phá đám. Chưa dừng lại ở đó, Yến tỏ thái độ khó chịu và liên tục mắng Linh là không hiểu biết.

Để bảo vệ Linh, Minh nhanh chóng đuổi Yến ra khỏi văn phòng luật sư. Khi Yến đã rời đi, Minh mới nhớ đến chuyện trong quá khứ, có lần Linh từng cảnh báo anh về việc qua lại với Yến. Minh hiểu rằng Linh chỉ muốn tốt cho mình và ngày càng quan tâm, để ý đến cô nhiều hơn.

Linh cố tình phá đám nhằm ngăn cản Minh quay về bên Linh.

Ở 1 diễn biến khác, bà Thanh trốn trong phòng rồi ôm di ảnh mẹ ruột khóc nức nở. Đứng bên ngoài, My đã chứng kiến hết cảnh tượng này. Tuy nhiên, cô không dám bước vào an ủi mẹ mà chỉ lặng lẽ nhìn rồi rơi nước mắt theo. My vô cùng thương mẹ, cô làm hết mọi chuyện để bảo vệ mẹ mình. Tuy nhiên, lúc nào bà Thanh cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng cho Minh nhiều hơn My, điều này càng làm cho My tủi thân và hụt hẫng nhiều hơn.

My luôn ao ước rằng cô sẽ làm được nhiều tiền để lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy. My chấp nhận hy sinh bản thân chỉ vì mong ước mẹ sẽ không còn chịu khổ nữa. Đứa con như My, quả là khiến cho các ông bố bà mẹ phải mát lòng mát dạ.

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên HTV2 và VieON.

