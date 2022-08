Giấc mơ của mẹ tập 24: Diễm My - Nhan Phúc Vinh đau đầu vì bà cô khó tính

Phim truyền hình Giấc mơ của mẹ do Diễm My, Nhan Phúc Vinh đóng chính hiện đã phát sóng đến tập 24. Ở loạt diễn biến mới nhất, anh em My (Diễm My) - Minh (Nhan Phúc Vinh) tiếp tục bị cuốn vào mớ rắc rối gia đình. Lần này, người gây rối không phải ông Quốc (Hữu Châu) hay bà Thanh (Hồng Vân), người gây rối bất ngờ hơn cả lại là nhân vật mới hoàn toàn mang tên cô Út (Phi Phụng).

Cô Út bất ngờ xuất hiện và gây ra sóng gió cho gia đình bà Thanh.

Cô Út là cô ruột của ông Quốc, theo vai vế thì My và Minh phải gọi bằng bà. Đúng ngày lễ Vu Lan, cô Út đến nhà bà Thanh để cúng kiếng làm đám giỗ. Cô Út này là mẫu người trọng nam khinh nữ, luôn xem thường và mắng nhiếc bà Thanh bằng lời lẽ khá nặng nề.

Với cô Út thì ở trong gia đình này, Minh là người tài giỏi, đáng được xem trọng nhất. Riêng My, cô Út lúc nào cũng có ác cảm và liên tục ép cô phải đi lấy chồng sớm. Cô Út cho rằng My mang phận con gái, nếu không sớm tìm nơi nương tựa thì chẳng khác nào "hũ mắm treo đầu giường", còn Minh lại là mẫu đàn ông thành đạt, tài năng, vậy nên muốn cưới vợ lúc nào cũng được.

Cô Út luôn cho rằng Minh là người thành đạt, tài giỏi.

Trong bữa cơm tối, thậm chí cô Út còn khuyên Minh hãy lấy vợ giàu có để làm bệ đỡ phát triển sự nghiệp. Cô Út mang chuyện bà Thanh xuất thân nghèo nàn nên mới khiến ông Quốc chịu khổ ra để mỉa mai. Thực chất, lời nói của cô Út sai hoàn toàn, bà Thanh là người gánh hết việc kiếm tiền cho gia đình, còn ông Quốc vì quá vô dụng nên làm chuyện gì cũng hỏng. Chỉ có điều, cô Út không chấp nhận điều này mà lại đổ hết lỗi lên người bà Thanh.

Còn My thì luôn bị cô Út ép phải đi lấy chồng sớm.

Thấy mẹ bị mắng oan, My ra sức bênh vực. Lập tức, cô Út tỏ thái độ giận hờn và quay lại trách ngược My. Chưa dừng lại ở đó, cô Út còn định nói ra bí mật lúc nhỏ rằng chính vì My mà Minh bị bỏng nặng suýt không giữ được mạng sống. Để cô Út làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng, bà Thanh đã can ngăn.

Qua ngày hôm sau, My xin phép được mang di ảnh của ông bà ngoại đặt lên tủ thờ chung với di ảnh của ông bà nội. Cô Út không cho với lý do đây là nhà của ông bà nội thì chẳng có lý do gì cho phép My thờ cúng ông bà ngoại đã mất cả. Vậy là cuộc cãi vã giữa 2 bên tiếp tục bùng nổ, ai cũng nhất mực bảo vệ quan điểm của mình mà chẳng chịu nhường nhau.

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên HTV2 và VieON.

