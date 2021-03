Gia tăng tình trạng bạo hành trẻ em do COVID -19

Nghiên cứu bạo hành trẻ em được thực hiện tại 4 tỉnh thành Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Khảo sát cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ trẻ bị bạo lực ở nông thôn cao hơn thành thị, dưới cả 2 hình thức bạo lực thể xác và tinh thần.

Một nạn nhân chia sẻ, bố mẹ thường xuyên cãi nhau và xô xát nên em làm bạn ngày càng nhiều với chiếc điện thoại. Có nhiều lần bố uống rượu say về nhà, em cũng bị bố đánh. Phải rất khó khăn để em bình tĩnh chia sẻ lại câu chuyện của mình, những điều mà em không muốn nói ra.

Trẻ em có nhiều nguy cơ hơn bị xâm hại trên môi trường mạng do COVID-19 khi gần đây, công an Hà Nội đang điều tra nhiều vụ việc. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc học tập giải trí của nhiều em gần như gắn chặt với máy tính và mạng đã góp phần gia tăng những vụ việc này.

Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, hạn chế tiếp xúc bạn bè, giáo viên, các thành viên gia đình, xã hội đã khiến trẻ em trở nên dễ bị tổn thương hơn. Một số cơ sở y tế đã tiếp nhận và tư vấn, giám định thương tật một số trẻ bị bạo hành.

Nguy cơ có xu hướng gia tăng ở nhiều mức độ. Lo ngại những căng thẳng tác động COVID-19, căng thẳng về tâm lý, trường học đóng cửa, trẻ em phải ở nhà, giao tiếp xã hội hạn chế, gây ra những căng thẳng. Trẻ em không được đi chơi, dùng quá nhiều thời gian điện thoại, Internet….

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, số nạn nhân được hỗ trợ giải cứu và tiếp nhận vào Ngôi nhà Bình Yên tại Hà Nội tăng so cùng kỳ năm trước. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng nhận được nhiều hơn những cuộc gọi tư vấn hoặc đề nghị can thiệp có liên quan đến bạo hành trẻ em.