Thêm một nắm lá này vào 4 món ăn: Vừa thơm ngon lại giúp trừ hàn thấp, điều hòa khí huyết

Trong những tháng hè nóng ẩm, nhiều người dành nhiều giờ trong phòng điều hòa và uống đồ lạnh, dẫn đến tích tụ hàn và ẩm trong cơ thể. Điều này có thể gây ra các triệu chứng như nặng nề trong cơ thể, nhạy cảm với lạnh, đầy hơi và chán ăn. Lá tía tô với tính ấm và vị cay nồng, không chỉ được dùng để pha trà mà còn được dùng trong nấu ăn để trừ hàn và ẩm, dần dần loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Dưới đây là 4 món ăn bạn có thể thêm lá tía tô để tăng hương vị cho món ăn đồng thời giúp loại bỏ hàn ẩm trong cơ thể vào những ngày hè nóng nực nhất.

1. Nấm hương nhồi thịt và lá tía tô hấp

Theo Đông y, lá tía tô có vị cay nồng, tính ấm, giúp trừ hàn thấp, điều hòa khí huyết và vị giác; nấm hương bổ tỳ vị. Toàn bộ món ăn có tính ấm nhưng không gây khô, giúp trừ hàn thấp ở tỳ vị, cải thiện tình trạng đầy hơi và chán ăn do hàn thấp gây ra. Món ăn này rất thích hợp khi bạn cảm thấy nặng nề toàn thân sau khi ở trong phòng điều hòa lâu ngày vào mùa hè nóng bức.

Nguyên liệu: 8 cây nấm hương tươi, một ít lá tía tô tươi, 120g thịt lợn băm, gừng băm, nước tương, một chút muối và bột bắp.

Cách làm món nấm hương nhồi thịt và lá tía tô hấp

Cắt bỏ cuống nấm hương, rửa sạch và để ráo. Cho thịt băm vào bát, thêm gừng băm, một ít nước tương, muối và bột bắp rồi khuấy đều một chiều cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Rửa sạch và thái nhỏ lá tía tô, sau đó trộn một nửa số lá vào thịt băm và đảo đều. Cho thịt băm đã chuẩn bị vào các chỗ lõm của nấm hương và xếp chúng lên đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, cho đĩa nấm hương lên xửng vào và hấp ở lửa lớn trong 12 phút. Sau đó lấy ra khỏi nồi hấp, rắc lá tía tô thái nhỏ còn lại lên trên và rưới một ít nước hấp.

2. Cánh gà nướng hương vị tía tô

Cánh gà có tác dụng làm ấm và bổ khí huyết, trong khi tía tô giúp tán phong hàn trừ ẩm thấp. Đối với những người thường xuyên bị cảm lạnh do điều hòa, cứng vai, cổ và nội tạng bị hàn thấp quá mức, ăn tía tô có thể giúp tán hàn từ bên ngoài cơ thể, điều hòa khí huyết và cải thiện khẩu vị. Nó cũng có lợi khi ăn vào những ngày hè nóng nực để ngăn ngừa sự tích tụ hàn thấp. Tuy nhiên, những người dễ bị nội nhiệt và sốt không nên ăn thường xuyên.

Nguyên liệu: 8 cánh gà, một lượng lá tía tô tươi vừa đủ, vài lát gừng, nước tương, một ít rượu nấu ăn, một chút muối và một chút mật ong.

Cách làm món cánh gà nướng hương vị tía tô

Rửa sạch và khía hai đường trên mỗi bên cánh gà, thêm lát gừng, rượu nấu ăn, nước tương và muối, trộn đều và ướp trong 40 phút. Rửa sạch và thái nhỏ lá tía tô, sau đó trộn vào cánh gà và ướp trong 15 phút. Làm nóng lò nướng, đặt cánh gà lên khay nướng và phết một lớp mật ong mỏng lên bề mặt. Nướng ở 180 độ C trong 20 phút, lật mặt một lần ở giữa thời gian nướng. Sau khi nướng xong, rắc thêm lá tía tô tươi lên trên để tăng thêm hương thơm.

3. Cà tím hấp lá tía tô

Cà tím có tính mát, nhưng khi kết hợp với lá tía tô có tính ấm, tính mát của nó có thể được trung hòa. Sự kết hợp này có thể vừa thúc đẩy tuần hoàn máu vừa trừ thấp hàn ở tỳ vị, rất thích hợp cho những người muốn ăn chay vào mùa hè nhưng sợ bị lạnh dạ dày, đồng thời cũng có thể làm giảm mệt mỏi do ẩm thấp quá mức.

Nguyên liệu: 2 quả cà tím dài, một nắm lá tía tô, tỏi băm, nước tương, một ít dầu mè và một chút muối.

Cách làm món cà tím hấp lá tía tô

Rửa sạch cà tím, cho nguyên quả vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 15 phút, đến khi cà tím mềm hoàn toàn. Rửa sạch và thái nhỏ lá tía tô. Sau khi cà tím nguội thì xé thành từng sợi dài, để ráo nước và bày lên đĩa. Trong một chiếc bát cho tỏi băm, nước tương, một chút muối và dầu mè vào. Khuấy đều để tạo thành nước sốt. Rắc lá tía tô đã thái nhỏ lên trên cà tím và rưới nước sốt đã chuẩn bị lên trên. Trộn đều và món ăn đã sẵn sàng.

4. Củ sen xào với tía tô và ớt ngâm

Củ sen có tính mát tự nhiên, nhưng khi kết hợp với lá tía tô có tính ấm, chúng sẽ trung hòa tính mát, thúc đẩy khí huyết, trừ thấp khí và kích thích ăn ngon. Món ăn này thích hợp cho những người bị cảm lạnh và thấp khí nặng, chán ăn, đầy hơi và mất cảm giác thèm ăn thường xuyên vào mùa hè, vì nó giúp loại bỏ thấp khí và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nguyên liệu: 1 củ sen, một lượng lá tía tô vừa đủ, 4-5 quả ớt muối chua, tỏi băm, muối và một ít nước tương.

Cách làm món củ sen xào với tía tô và ớt ngâm

Gọt vỏ củ sen và thái mỏng. Ngâm củ sen trong nước để loại bỏ tinh bột. Rửa sạch lá tía tô và xé nhỏ. Cắt ớt ngâm chua thành từng miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, cho các lát củ sen vào chần trong một phút, sau đó vớt ra, rửa sạch với nước lạnh và để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt ngâm chua vào xào đến khi thơm. Cho các lát củ sen vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 2 phút. Cho lá tía tô thái nhỏ, một chút muối và nước tương nhạt vào, xào khoảng mười giây rồi lập tức tắt bếp.

Kết luận

Lá tía tô có vị cay nồng và tính ấm. Người bị âm hư, nội nhiệt quá mức, thường xuyên bị khô miệng, đau họng hoặc dễ bị nóng trong người không nên dùng nhiều. Chế độ ăn uống chỉ nhằm mục đích bồi bổ cơ thể hàng ngày và không thể thay thế thuốc.