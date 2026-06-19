Sau khi phóng sự "VTV Đặc biệt: Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" được phát sóng, câu chuyện của cụ Thái Hỷ Thìn nhanh chóng lan tỏa trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Hình ảnh một người thầy thuốc cả đời tận tụy cống hiến cho ngành y nhưng phải trải qua những biến cố ở tuổi xế chiều đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hàng nghìn lời động viên, chia sẻ được gửi đến cụ và gia đình. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến, cảm phục, thậm chí mong muốn tìm đến tận nơi để thăm hỏi, hỗ trợ cụ.

Tuy nhiên, đi cùng với sự quan tâm đặc biệt ấy là hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, từ hoàn cảnh sống của cụ cho đến những lời kêu gọi quyên góp, khiến cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trước những thông tin trái chiều đang lan truyền, mới đây đại diện gia đình đã chính thức lên tiếng để làm rõ một số vấn đề được dư luận quan tâm.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Thái Hỷ Thìn hiện vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường cùng cháu trai

Theo đó, gia đình khẳng định cụ Thái Hỷ Thìn hiện vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và hoàn toàn không rơi vào hoàn cảnh neo đơn như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cháu trai của cụ cho biết, thông tin cho rằng cụ đang sống một mình là hoàn toàn không chính xác. Hiện nay, hai ông cháu vẫn sống cùng nhau, chăm sóc và nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống hằng ngày.

"Cụ vẫn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt bình thường. Hai ông cháu vẫn đủ ăn, đủ sống. Gia đình rất cảm kích trước tình cảm, sự động viên của mọi người trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, chúng tôi mong mọi người cho gia đình có không gian riêng và thời gian để giải quyết những vấn đề cá nhân" , cháu trai cụ chia sẻ.

Một trong những điều khiến gia đình lo lắng nhất hiện nay là việc địa chỉ nhà riêng của cụ bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo người thân, từ sáng đến nay đã có rất nhiều người tìm đến tận nhà để thăm hỏi sau khi câu chuyện của cụ được chia sẻ rộng rãi.

Gia đình bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm của mọi người, nhưng cũng mong cộng đồng tôn trọng quyền riêng tư để cụ có cuộc sống yên tĩnh, tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe ở tuổi cao.

Đáng chú ý, trước nhiều câu hỏi về việc hỗ trợ tài chính hay các thông tin kêu gọi quyên góp đang lan truyền trên mạng xã hội, gia đình cụ Thái Hỷ Thìn khẳng định không kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào . Gia đình cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận tiền hỗ trợ thay.

"Tôi vẫn cố gắng giữ gìn sức khỏe, để con cháu không phải lo lắng cho mình", cụ Thái Hỷ Thìn nhẹ nhàng chia sẻ

Bên cạnh đó, gia đình mong mọi người hạn chế đến nhà quá đông để thăm hỏi. Theo người thân, dù rất trân trọng tình cảm và sự quan tâm của cộng đồng, nhưng việc có quá nhiều người đến liên tục khiến cụ phải tiếp xúc, trò chuyện nhiều, dễ suy nghĩ và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe ở tuổi cao.

Gia đình bày tỏ mong muốn cụ có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và tiếp tục cuộc sống bình thường bên người thân.

Với gia đình cụ Thái Hỷ Thìn, điều họ mong muốn lúc này không phải là những khoản hỗ trợ vật chất, mà là sự tôn trọng quyền riêng tư, sự thấu hiểu và những lời động viên chân thành từ cộng đồng.

"Gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và quan tâm đến cụ. Nhưng chúng tôi mong được yên tĩnh để cụ có cuộc sống bình thường, an vui và giữ gìn sức khỏe" , cháu trai cụ bày tỏ.

Câu chuyện của cụ Thái Hỷ Thìn là lời cảnh báo về những cạm bẫy mà người cao tuổi có thể gặp phải. Sự yêu thương của cộng đồng sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi được thể hiện bằng sự tôn trọng, tỉnh táo và thấu hiểu.