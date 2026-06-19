Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Tại hội nghị, PV Báo Điện tử VTC News đặt câu hỏi có hay không sự tiếp tay của các đối tượng là người có chức vụ, hiểu biết về pháp luật trong vụ án.

Trả lời câu hỏi trên, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, ban chuyên án đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. " Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can từ 20 đến 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, một giám đốc sinh năm 2000.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu, kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị người bị hại cần đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, Công an các phường để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan.