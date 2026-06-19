Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 27 doanh nghiệp bị xác định có liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" du lịch, theo Fanpage Thông tin Chính phủ.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống hoạt động khép kín, vận hành dưới vỏ bọc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp.

Thông qua các cuộc gọi mời tham dự hội thảo khách hàng, nhận quà tặng miễn phí hoặc tham gia các chương trình du lịch ưu đãi, nhiều người dân được dẫn dắt tới các buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức bài bản. Tại đây, khách hàng được tư vấn về các gói sở hữu kỳ nghỉ với những lời quảng bá hấp dẫn như được nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, có thể cho thuê lại để sinh lời hoặc dễ dàng chuyển nhượng với mức lợi nhuận cao trong tương lai.

Tin tưởng vào những cam kết hấp dẫn này, không ít người đã bỏ ra từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thanh toán, nhiều khách hàng phát hiện các quyền lợi được hứa hẹn không được thực hiện như cam kết, trong khi việc chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn gần như không thể thực hiện được.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân sau khi muốn chấm dứt hợp đồng hoặc thu hồi vốn lại tiếp tục rơi vào “bẫy” thứ hai.

Các đối tượng sử dụng những công ty khác trong cùng hệ thống để tiếp cận, tự nhận có khả năng hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ với giá trị cao. Để thực hiện giao dịch, khách hàng được yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí hồ sơ, phí pháp lý, phí môi giới hoặc thuế. Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt liên lạc hoặc kéo dài thời gian xử lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy thủ đoạn của nhóm đối tượng ngày càng tinh vi khi liên tục thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ hoạt động và người đại diện pháp luật nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Một số công ty từng đổi tên nhiều lần hoặc hoạt động dưới các pháp nhân khác nhau trước khi tiếp tục triển khai mô hình bán kỳ nghỉ.

Theo Thông tin Chính phủ, Danh sách 27 doanh nghiệp được liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch gồm:

(1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

(7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

(8 ) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).

Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 21 vụ án với187 bị can bị xử lý liên quan đến các hành vi lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ. Bước đầu xác định 493 người là bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Sáng 19/6, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng.

Vụ án hiện vẫn được cơ quan chức năng điều tra, xác minh và mở rộng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.