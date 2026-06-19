Liên quan đến vụ “núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”” như đã thông tin, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Danh sách các công ty gồm:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc

Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất

Công ty TNHH YTS

Công ty TNHH Yes International

Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel;

Công ty TNHH Invest Trip

Công ty Mariana Bay Group

Công ty Meli Club

Công ty League of Resorts (LORS)

Công ty Ravi

Công ty JJ Travel

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can.

Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách 23 công ty bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

Công ty Cổ phần New Era Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

Công ty TNHH Dream Trips

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

Công ty TNHH Golden Vacation

Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel)

Công ty CP Global Travel Tour

Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHHThương mại NA'VIE CITY TOUR)

Trong các vụ án bị khởi tố, có nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.

Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.