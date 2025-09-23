Sau 15 tập phát sóng, Gia đình Haha mùa 1 đã khép lại hành trình với nhiều trải nghiệm đong đầy cảm xúc: từ Bản Liền (Lào Cai), đồng muối Sa Huỳnh, tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến xứ dừa Bến Tre (Vĩnh Long), cà phê Đắk Lắk (Tây Nguyên)… Tập cuối không chỉ gợi nhắc những kỷ niệm khó quên mà còn là lúc để dàn cast trải lòng, cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Những chia sẻ mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương khiến khán giả không khỏi xúc động, bởi sau tất cả, họ đã thực sự trở thành một Gia đình.

Tư Tâm: Cứ là mình thôi, sẽ có nơi để mình thuộc về

Khi biết mình là một trong năm thành viên tham gia xuyên suốt, Tâm rất bất ngờ. Ngoài kia có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng cơ hội này đến thì chắc chắn phải nắm lấy. Tiêu chí 'chỉ cần là chính mình' rất phù hợp với chương trình. Đôi khi đừng sợ mình bị 'nhạt' bởi sự 'thanh thanh nhẹ nhẹ' cũng có thể trở thành một loại gia vị đặc trưng.

Rhymastic: 'Em chính là mảnh ghép phong thủy của Gia đình Haha'

Ấn tượng nhất với Tâm chính là độ dài của mỗi chặng hành trình - dài mới để lại kỷ niệm, còn nếu chỉ 2-3 ngày thì chỉ như 'bước qua đời nhau'. Trong 4 chặng đã qua, Tâm cũng thấy bất ngờ với chính mình: có những việc chưa bao giờ làm, từng nghĩ rằng không thể làm nổi, nhưng qua mỗi chặng Tâm nhận ra rằng, học từ từ thì việc gì cũng có thể làm được, giúp bản thân trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. ' Nếu thực sự mình muốn sống ở nơi đấy, mình muốn tốt hơn thì mình chủ động học hỏi, quăng ở đâu mình cũng có thể sống được, và mình có thể sinh tồn. Đó là một trải nghiệm rất hay' - Ngọc Thanh Tâm chia sẻ.

Trước khi tham gia, Tâm khá áp lực vì 4 anh em đã đồng hành cả năm trời, còn mình như người mới chen vào nhóm bạn thân. Thậm chí lúc ở Bản Liền, chỉ cần Tâm cất giọng nói, Nam với Khánh lại 'khều nhau', thế là Tâm 'im lặng luôn cho chắc'. Thậm chí ở chặng Quảng Ngãi, Tâm còn phải dùng đến thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng nhờ chương trình và sự đồng hành của mọi người, Tâm đã dần tìm lại sự tự tin và không cần dùng đến thuốc nữa. 'Hiện tại của Tâm thực sự rất trọn vẹn về cảm xúc' - Út Khánh nhận xét. Anh Hai Thiện cũng nói thêm: 'Nếu không phải là em, thì những việc mà các anh em ở Gia đình Haha làm ấy, sẽ không thể làm một cách có Tâm được. Em chính là mảnh ghép phong thủy của Gia đình'.

Rhymastic: Thỏa mãn tính phiêu lưu trong từng chặng

Ấn tượng đầu tiên ở Bản Liền là học cách cày bừa với trâu - công việc khó nhất mà Rhym từng học làm, cực kì vất vả, nhưng lại hứng thú và thỏa mãn cảm giác phiêu lưu. Thậm chí lúc đi cày, Jun còn bị trâu giẫm sưng chân, nhưng tất cả đều mang lại cho Rhym sự trải nghiệm quý giá. Từng được chứng kiến hay nghe kể nhiều về công việc làm nông nhưng Rhym chưa bao giờ bắt tay vào làm để hiểu thực sự nó khó khăn như thế nào.

Điều anh Hai Thiện quan tâm khi nghe đến trải nghiệm làm nông trong Gia đình Haha: Ngắm cảnh, sáng thức dậy con gì kêu, nắng gió ra sao... - Clip: Yeah1

Ở Quảng Ngãi - Sa Huỳnh, lần đầu được làm 'chủ nhà', có một ngôi nhà riêng để anh em cùng sinh hoạt. Đó là một trải nghiệm để mọi người gắn kết với nhau hơn, kiểu anh em mỗi người một tay một chân để cùng nhau gây dựng tổ ấm. Đến Bến Tre, trải nghiệm ấn tượng là tiếp xúc với ong - vừa vượt qua nỗi sợ, vừa thỏa mãn cảm giác bị ong chích. Mặc dù bị quây bởi hàng trăm con ong nhưng không cần đồ bảo hộ vẫn lấy được mật thì đó chính là 'thành công nho nhỏ' của anh Hai Thiện.

Sau mỗi chặng, Rhym nhận ra mình sẵn sàng đương đầu hơn, vượt qua nhiều thử thách mà trước nay chưa bao giờ làm: 'Mình ở tâm thế sẵn sàng trải nghiệm, không sợ gì nữa' .

Duy Khánh: 4 keyword đắt giá xuyên suốt hành trình

Thời gian trải nghiệm không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để làm nên một hành trình tuyệt vời được gói gọn trong 4 keyword:

Duy Khánh: Em thấy rất vui khi có thêm một gia đình đúng nghĩa và mang tên Gia đình Haha

Bản Liền - Tận hưởng: Đến với Gia đình Haha, thực sự Khánh được 'tận hưởng' một cách tuyệt đối, thực sự hạnh phúc khi được đồng hành cùng với các anh em ở đây, được sinh hoạt, được sống, được ăn uống, được trò chuyện, và hơn hết, được là chính mình! 'Bản thân em là một đứa rất sợ không cầm điện thoại, sợ bị bỏ lỡ điều gì đó trên MXH, hay là với những người thân quen đang cần mình. Nhưng khi đi chặng Bản Liền, em thấy một sự thay đổi rất lớn ở bản thân: không quá chú tâm vào điện thoại nữa, em vẫn có thể sống rất là hạnh phúc và thoải mái' - Duy Khánh tâm sự.

Sa Huỳnh - Giới hạn: trải nghiệm đi biển đêm khiến Khánh nhận ra giới hạn bản thân, thậm chí nghĩ đến cái chết khi say sóng suốt 7 tiếng đồng hồ. Cũng nghe mọi người nói là 'say sóng' nhưng không nghĩ cảm giác say sóng nó lại kinh khủng đến vậy. 'Nhưng hơn hết, ở chặng Sa Huỳnh, em được trải nghiệm thời gian ở biển lâu nhất của em. Cảm giác lần đầu tiên được ngồi ăn ở ngoài biển, được set-up giống như trong những bộ phim... đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị với em' - Út Dâu kể lại.

Út Khánh đã từng nghĩ chị Tư Tâm không hợp với Gia đình Haha. Nhưng chính sự chân thành, mở lòng của các thành viên đã giúp nhà mình yêu thương nhau hơn - Clip: Yeah1

Bến Tre - Gia đình: 'Thứ nhất là được sống trong gia đình có cô chú trạc tuổi ba mẹ em, giống như mình là một người con đang ở đó. Thứ hai là sự gắn kết của em với các thành viên trong Gia đình Haha - khắng khít hơn, hiểu nhau hơn, có thêm nhiều hoạt động và kỷ niệm - cảm nhận được sự chân thành và yêu thương của từng thành viên một cách rõ nét nhất. Em thấy rất vui khi có thêm một gia đình đúng nghĩa và mang tên Gia đình Haha' - Út Khánh chia sẻ.

Tây Nguyên - Biết ơn: 'Em biết ơn vì cả ekip Gia đình Haha cho em một cơ hội để được làm thành viên trong gia đình, cho em thật nhiều tình cảm yêu thương của khán giả sau những tập phát sóng, cho em nhiều thứ mà bản thân em từng rất mơ ước nhưng em nghĩ chắc phải đợi kiếp sau mới có được, nhưng may mắn thì ở kiếp này em lại nhận được quá nhiều'.

Không giấu nổi xúc động, Duy Khánh tâm sự: 'Nếu để nói từ ‘cảm ơn' thì sẽ không đủ với tất cả mọi người ở đây, với cả ekip, và đi quay những show khác, em luôn tự hào khi nói với tất cả mọi người, với ekip khác là - ekip của Gia đình Haha thực sự rất tuyệt vời'.

Ba Nam: Học cách tận hưởng và chữa lành cảm xúc

Nếu xét về bản thân, Nam thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, nhất là về mặt cảm xúc. Bất cứ hành trình nào đi qua, Nam cũng tự nhắc mình phải luôn 'tận hưởng'. Gia đình Haha là nơi mà từ đầu đến cuối luôn cho Nam có được cảm giác 'tận hưởng', kể cả là công việc vất vả hay những lúc ngồi nói chuyện, ăn cơm. Tất cả những khoảnh khắc trong Gia đình Haha, mỗi ngày trôi qua đều rất là 'đã'. Có những lúc, Nam yêu đời theo kiểu miệt mài làm lụng, hoặc không làm gì cả mà chỉ cần nhìn lên trời thôi... Mọi thứ đem lại cho Nam cảm giác rất 'sướng'.

Trước khi bắt đầu hành trình Gia đình Haha, anh Ba Nam thấy việc ra khơi đánh cá 'so excited' lắm, ai mà ngờ sau này vừa lên tàu là ảnh 'đi công tác' liền luôn - Clip: Yeah1

Bản thân Nam rất hay quan sát về những người trong ekip. Câu 'bình thường mà phi thường' nghĩ rằng viết cho những người nông dân mà mình trải qua và đi làm cùng với họ, nhưng thực ra những người trong ekip chính là những người rất phù hợp với câu đó: Luôn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để nghệ sĩ chỉ cần tập trung vào trải nghiệm và ghi lại cảm xúc một cách chân thực nhất. 'Nam tin rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống đều có sự sắp đặt và mình không nên thay đổi, như vậy mình mới có được những cảm xúc và nhân sinh quan như hôm nay. Trước những áp lực cuộc sống, mình đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều, bởi mình biết kiểm soát cảm xúc cá nhân hơn, không bị quá over trong cảm xúc đó' - anh Ba Nam chia sẻ.

Jun Phạm: Trải qua giông bão mới thấy trân quý những gì đang có

Ngược lại với các em, Jun không cảm thấy thoải mái khi tham gia chương trình vì công việc bộn bề, luôn phải thức khuya để giải quyết, và sáng dậy sớm để tham gia các hoạt động. Nhưng chính sự stress ấy lại giúp Jun nhận ra 'mình may mắn hơn nhiều so với người nông dân - những người 'bình thường mà phi thường' - vẫn đau đáu lo cho tương lai con cái. 'Sau những chặng stress khủng khiếp đó, mình mới hiểu được rằng làm nông dân stress như thế đấy, vậy làm ca sĩ thì chả có gì mà phải stress cả' - Jun kể lại.

Chia sẻ cảm xúc với các thành viên trong đoàn, anh Cả trải lòng: 'Hành trình Gia đình Haha đi qua 4 nơi, mỗi nơi có đặc trưng riêng, người thì bằng tuổi, lúc thì gặp những người lớn hơn và có người nhỏ tuổi hơn, nhưng anh thấy rất là hạnh phúc - kiểu như mới đầu mình học cày cấy, và khúc cuối cùng thì cây lúa đã trổ bông! Anh tin là anh cũng đã trưởng thành rất là nhiều, nhất là chuyện anh xem nhẹ mọi thứ hơn [...] Dĩ nhiên là niềm đam mê của anh vẫn còn, nhưng anh không còn sợ ngoài kia người ta nói xấu anh gì nữa. Bởi vì nó không thể nào so sánh được bằng một cơn bão đi qua và một ngôi nhà của một người nông dân bay mất... Đi mỗi nơi tuy có stress thật nhưng khi về đến nhà là cảm thấy được chữa lành. Sau bao nhiêu giông bão ngoài kia, anh trở về và thấy yêu quý ngôi nhà của mình hơn, trở lại với guồng quay công việc thì anh cũng dần xem nhẹ mọi thứ, cảm thấy mọi chuyện rất bình thường...'

Hồi đó khi nghe kể về các chặng hành trình của Gia đình Haha, anh Cả Thuận thấy hơi lo, sợ là những điểm đến sắp tới sẽ trông 'hiu hắt' lắm... - Clip: Yeah1

Jun còn dí dỏm ví dàn cast của Gia đình Haha như 'ngũ hành' - mỗi người là một yếu tố bổ trợ cho nhau. Bản thân Jun tự nhận mình thuộc hành Hỏa - cầu toàn, nóng như lửa (biệt danh 'anh Sáu cọc', 'chú Sáu hung hăng'...); Hai Thiện Rhymastic thuộc hành Kim - sắc bén, thông tuệ, uyên bác; Bùi Công Nam thuộc hành Thủy - dễ tính như nước; Út Khánh thuộc hành Mộc - như cái cây nở hoa, lúc nào cũng vui tươi; Tư Tâm thuộc hành Thổ - lành như đất, thật thà, có gì bộc lộ ra hết...

Hành trình của Gia đình Haha khép lại không chỉ bằng những nụ cười hay giọt nước mắt, mà còn bằng những lời nói chân thành, tựa như sợi dây vô hình kết nối con người với nhau. Mỗi thành viên mang về cho mình một kỷ niệm, một sự trưởng thành - cũng như để lại trong lòng khán giả những rung động khó quên.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã để lại những dòng chia sẻ đầy xúc động:

@MeoMuc-wv8kf bày tỏ: 'Cảm giác khó tả thật sự, vừa mong chờ tới 20h30, lại vừa mong đừng tới sớm đến vậy. Sợ sau tập này sẽ không lại được cái cảm giác ngóng chờ mỗi tối thứ 7 hàng tuần nữa. Cảm xúc lẫn lộn với một mùa hè tuyệt đẹp, hi vọng sẽ sớm gặp lại. Không nói lời tạm biệt nha'.

@dblue8341 nhìn lại giá trị chương trình: 'Thành công của một chương trình là giá trị, ý nghĩa thực sự mà nó mang lại. Gia đình Haha đến giờ phút này đã thành công với những giá trị và ảnh hưởng tốt đẹp không chỉ đơn thuần là thư giãn, giải trí mà còn quảng bá thiên nhiên, những nét văn hoá vùng miền góp phần thúc đẩy cũng như cải thiện kinh tế cho một số vùng/lĩnh vực/sản phẩm nông sản [...] Cái gì từ tình cảm sẽ chạm đến tình cảm, từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Kết thúc một mùa thành công, mong là sẽ tiếp thêm nhiều mùa rực rỡ hơn với những giá trị vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy'.

@anghang563 thì khẳng định: 'Lần đầu tiên tớ thấy 1 chương trình không cần drama, không cần thử thách games mà cuốn đến thế'.

@Ua_alo gửi gắm: 'Viral bằng thực lực... Một chương trình rất thật nên tất cả tình cảm cũng là thật. Cảm ơn gia đình thứ 2 của tôi, một chốn đi về khi tâm hồn mệt mỏi'.

Và @bluubluuee viết như một lời tri ân: 'Cảm ơn tất cả mọi người, những con người tử tế đã gặp gỡ nhau tạo nên một Gia đình Haha như cơn gió dịu nhẹ thổi mát cho những con người đang chật vật, vật lộn với cuồng quay cuộc sống'.

Mỗi bình luận là một mảnh ghép tình cảm, như minh chứng rằng Gia đình Haha đã thực sự chạm tới trái tim của khán giả - bằng tất cả sự chân thành, giản dị và nhân văn. Và khi ánh lửa cuối cùng lụi tàn, tình cảm được nhen lên trong suốt 15 tập vẫn còn cháy mãi, như một 'liều thuốc chữa lành' giữa nhịp sống hối hả, bộn bề.