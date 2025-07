Người đẹp Vbiz là nữ thừa kế “gia tộc nghìn tỷ”: Từng được nuôi như công chúa, nay lăn xả bẻ măng, trồng tỏi giữa trời nắng

Ngọc Thanh Tâm không còn là cái tên xa lạ với công chúng Việt. Xuất thân từ một gia đình có thế lực trong ngành thủy sản, cô từng nổi danh với hình ảnh một “rich kid” sống xa hoa giữa penthouse bạc tỷ, xách túi hiệu vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Không phải cái tên mới của showbiz Việt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn gần đây, Ngọc Thanh Tâm lại trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn xuất hiện đầy năng lượng trong một vài chương trình giải trí đình đám.

Không còn đơn thuần được biết đến là ái nữ của một tập đoàn thủy sản hàng đầu, hình ảnh hiện tại của Ngọc Thanh Tâm là một phụ nữ trẻ tự tin, cá tính, biết rõ mình là ai và đang theo đuổi điều gì.

Sinh ra trong một gia tộc quyền lực, sống giữa thế giới hàng hiệu

Ngọc Thanh Tâm sinh năm 1993, là con gái duy nhất của bà Trịnh Thị Bích Hằng – Chủ tịch Hải Vương Group. Đây là một trong những tập đoàn chế biến và xuất khẩu cá ngừ lớn nhất Việt Nam, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm và mạng lưới nhà máy, kho lạnh, văn phòng trải khắp cả nước.

Nếu nhắc đến các “rich kid thế hệ đầu” của showbiz Việt, không thể bỏ qua cái tên Ngọc Thanh Tâm.

Cô từng gây sốt mạng xã hội khi hé lộ nơi mình đang sống – một căn penthouse rộng đến 650m² ở TP.HCM, được ghép từ 6 căn hộ cao cấp.

Trong vlog cá nhân, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc túi hiệu trị giá vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, không gian sống như khách sạn 5 sao, hay những bữa tiệc riêng tư được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết.

Đó là những gì người ta biết về Ngọc Thanh Tâm trước đây, cô tiểu thư hàng thật giá thật của showbiz Việt với cuộc sống giàu sang như công chúa nhỏ.

Học hành bài bản, bước vào nghệ thuật với sự nghiêm túc

Không dừng lại ở hình ảnh “con nhà giàu”, Ngọc Thanh Tâm từng nhận học bổng từ 4 trường đại học Mỹ, trong đó có cả Emerson College. Sau đó, cô chọn học ngành Digital Media tại RMIT Việt Nam và tốt nghiệp loại giỏi. Từ năm 13 tuổi, cô đã đạt giải diễn xuất tại ITMA (Mỹ) và tiếp tục hoàn thành các khóa đào tạo chuyên nghiệp ở Thái Lan và Philippines.

Ngọc Thanh Tâm từng góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như Hiệp sĩ mù , Đảo của dân ngụ cư , Yêu em bất chấp ,... Đồng thời, cô cũng là người đứng sau nhiều dự án web-drama nổi tiếng như Tâm Sắc Tấm , Thạch Sanh – Lý Thanh . Không chạy theo số đông, cô âm thầm tạo dựng dấu ấn riêng trên mạng xã hội với series đập hộp hàng hiệu, vlog du lịch và đặc biệt là chương trình thực tế Not Just A Rich Kid do chính mình sản xuất.

Vượt định kiến, tự làm mới hình ảnh từng bước một

Dù sở hữu phong cách sống xa hoa, Ngọc Thanh Tâm không tránh khỏi những tranh cãi. Trong một thời gian dài, cô thường xuyên bị chê bai vì gu thời trang: "Mặc đồ phèn", "đắp hàng hiệu không sang", thậm chí trở thành đề tài mỉa mai mỗi khi xuất hiện ở sự kiện lớn. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô từng nhẹ nhàng giải thích: "Khi mặc một bộ đồ và nhìn vào gương, mình đâu có khùng đến mức mà khi thấy xấu vẫn mặc đi đâu. Nhưng lúc đó, khi nhìn vào gương thì mình thấy ổn. Sự kiện có nhiều góc quay, camera. Khi lên hình sẽ tăng một vài ký thì sẽ không như mình khi nhìn trong gương nữa. Những lần đó mình không thể nào lên giải thích rằng là ‘À, ở ngoài đẹp lắm mọi người, chứ không như trên hình đâu’.”

Không chỉ vậy, Ngọc Thanh Tâm cũng là người hết lòng bảo vệ bạn bè, hay những người trong ê kíp của mình. “Rất nhiều người cũng nói chị nên thay stylist. Chị rất thương. Có những bộ đồ đẹp ảnh làm chẳng ai để ý nhiều bằng những thiết kế chẳng may nó xấu. Từ những lần kém đẹp đó, mọi người cứ gán vào là ‘Ngọc Thanh Tâm mặc đồ phèn’, ‘đắp hàng hiệu mà không sang nổi’, ‘không có gu’... Nhiều người cũng nói sao đồ hàng ngày đẹp vậy mà cứ đi sự kiện là ‘xu’. Nhưng thật ra đồ hàng ngày cũng là do stylist làm, không thể nào lên phân trần từng cái comment một", cô chia sẻ.

Từ năm 2024 trở lại đây, công chúng bắt đầu chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của Ngọc Thanh Tâm. Phong cách cá nhân trở nên sắc sảo, chỉn chu và đậm chất riêng hơn. Thay vì tập trung vào việc khoe hàng hiệu, cô thể hiện cá tính thông qua những dự án truyền thông có chiều sâu và những lần xuất hiện có chọn lọc.

Cô tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia hai chương trình truyền hình đối lập về màu sắc: Đạp Gió Rẽ Sóng và Gia đình Haha. Ở chương trình đầu tiên, cô gây ấn tượng với hình ảnh rực rỡ, phong thái trình diễn tự tin và ngoại hình bắt sáng sân khấu.

Trong khi đó, ở Gia đình Haha, Ngọc Thanh Tâm lại khiến khán giả bất ngờ vì sự mộc mạc và dễ thương khi cùng các nghệ sĩ khác bẻ măng, làm ruộng, nấu ăn giữa vùng quê. Hai mặt đối lập, nhưng cùng thể hiện sự nỗ lực làm mới hình ảnh và kết nối gần hơn với công chúng.

Việc bước lên sân khấu, cạnh tranh cùng những nghệ sĩ có thâm niên không phải điều dễ dàng. Nhưng với Ngọc Thanh Tâm, đây có lẽ là cách cô xác lập lại hình ảnh bản thân – không chỉ là ái nữ của một tập đoàn thủy sản, không chỉ là người đẹp giàu có, mà là một nghệ sĩ đang trưởng thành.

Có xuất phát điểm đáng mơ ước, nhưng Ngọc Thanh Tâm không chọn đi đường tắt. Cô chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0 trong môi trường truyền hình thực tế – nơi khán giả đánh giá bằng cảm xúc thật và khả năng thể hiện cụ thể. Dù con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng hành trình đang đi của cô cho thấy rõ quyết tâm: Không chỉ để được biết đến vì giàu, mà để được công nhận vì tài năng.