Trong hành trình Gia đình Haha - Những ngày trời bao la, Rhymastic (anh Hai Thiện) không ồn ào, không tạo ra những màn khuấy động náo nhiệt. Anh hiện diện lặng lẽ nhưng luôn để lại dấu ấn sâu đậm, từ những khoảnh khắc âm thầm giúp đỡ người dân, đến những phát ngôn giản dị mà chạm lòng người.

"Khoảnh khắc điện ảnh" của Rhymastic "đốn tim" tim khán giả

Ở Giồng Trôm (Bến Tre), khi cơn mưa rào bất ngờ trút xuống, ống kính máy quay đã ghi lại một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của các thành viên trong Gia đình Haha. Rhymastic không đeo mic (khả năng lúc này đoàn đang dừng quay) , nhưng trời mưa nên anh vội vàng hối hả chạy theo chú Chín đi che chắn cho mấy thùng ong, khiến camera man phải đuổi theo Rhym cả đoạn đường dài. Trong khi toàn thân thì ướt nhẹp, đầu không kịp đội mũ nón gì, nhưng Rhymastic vẫn lặng lẽ thực hiện từng động tác một cách dứt khoát.

@Thảo Dương: Đây là thước phim mà tui coi đi coi lại suốt, nó rất là lành và nhẹ nhàng - Clip: Yeah1Show

Khán giả gọi khoảnh khắc vô cùng xúc động này là "thước phim tuyệt đối điện ảnh". Không lời thoại, chỉ có tiếng mưa và nhạc nền chậm rãi như dẫn dắt người xem bước vào thế giới nội tâm của Rhymastic - giản dị, kiệm lời nhưng lại chân thật và đậm chất thơ. Nhiều người thừa nhận họ xem đi xem lại cảnh ấy vì cảm nhận được sự chân thành hiếm có: "Anh Ram nói ít, làm nhiều. Như chặng 2 vậy đó, ảnh đọc giấy note của anh Lương để lại về việc cho cá ăn, tưới cây... Là ảnh ngày nào cũng đều đặn làm. Mỗi nhà nên có một anh Ram nha" - khán giả Nguyễn Ngọc Huỳnh Như chia sẻ.

"Thấy ảnh chạy mà tui xúc động quá! Ảnh im im nhưng sâu sắc vô cùng!" - bạn Myhanh Huynh viết. "Đây là thước phim mà tui coi đi coi lại suốt, nó rất là lành và nhẹ nhàng" - khán giả Thảo Dương bày tỏ. Còn Hoe Hoe thì để lại bình luận: "Mê khúc này lắm, Gia đình Haha hay có những đoạn edit rất là chạm nhé, xem cứ man mác nhớ về hồi còn bé ý"... "Cảnh này với tui chân thực nhưng cũng tuyệt đối điện ảnh, anh Rhym ít nói im im nhưng cứ lầm lũi mà làm việc thôi, rất quý luôn!!!" - Ngoc Ngoc tâm sự.

Ngay cả Jun Phạm - anh Cả của Gia đình Haha - cũng từng thừa nhận: "Ram không nói gì mấy, nó chỉ hỏi mình cần giúp không và cứ lẳng lặng làm, đến khi mình quay ra thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi".

Cách sống lặng lẽ nhưng giàu trách nhiệm ấy đã khiến Rhymastic trở thành "sợi dây lý trí cuối cùng" của Gia đình Haha. Anh giống như một điểm tựa thầm lặng, để khi những người em trong nhà bồng bột, nổi hứng "báo nhà" hoặc đôi khi mâu thuẫn, vẫn luôn có một anh Hai Thiện kiên định, âm thầm dung hòa. "Phấn đấu đến năm 2030 mỗi nhà đều có 1 Vũ Đức Thiện. Vibe người đàn ông chill chill hay nói hay làm, học thức cao, chăm lo gia đình, kiên nhẫn với vạn vật" - nick name Giàu sang hướng thiện chia sẻ.

Những câu nói để đời của Rhymastic nhanh chóng trở thành trend trên mạng xã hội, được cắt clip, chia sẻ rầm rộ trên Facebook và TikTok, trở thành điểm nhấn hài hước, đầy duyên dáng của chương trình.

Rhym tách vỏ quế hay nhổ sắn, bẻ măng... đều rất nhanh, động tác thuần thục khiến người xem trầm trồ - Clip: Yeah1Show

Những pha ứng biến ngôn từ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

Bên cạnh sự điềm đạm, Rhymastic còn được khán giả yêu thích bởi lối nói chuyện thông minh, hài hước và duyên dáng. Anh không tung ra miếng hài ồn ào, nhưng mỗi khi lên tiếng đều khiến người nghe bật cười vì sự sắc sảo và tinh tế.

Những lần "sơ hở là chơi chữ" của "vua tiếng Việt" - Ảnh: inthemoodforshowbiz

Dù không phải là người chiếm nhiều thời lượng nhưng Rhymastic vẫn được netizen yêu mến bởi sự tỉ mỉ và EQ cao thể hiện qua từng hành động nhỏ. Kết thúc chặng bản Liền của Gia đình Haha, Rhymastic ghi điểm trong lòng khán giả với hình ảnh người anh điềm đạm, sâu sắc nhưng "nói câu nào chấn động câu đó".

Rhymastic "nói câu nào chấn động câu đó"

Anh hai Thiện thường là người "chốt đoàn", đi sau cùng và lặng lẽ giúp đỡ mọi người vượt qua những cung đường khó. Hình ảnh người anh điềm đạm, khéo léo, chậm rãi, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trở thành dấu ấn đậm nét của Rhymastic trong Gia đình Haha.

Bên cạnh đó, Rhymastic còn ghi điểm bởi sự duyên dáng trong "miếng hài" đậm chất Bắc bộ qua những màn tung hứng với Bùi Công Nam. Trong chặng Bản Liền, khi Bùi Công Nam vót đũa tre quá ngắn, thay vì trách móc, Rhymastic nhắc khéo: "Giá mà dài hơn thì thích hơn đấy", "Đôi đũa làm cho cây tre cũng cảm thấy xấu hổ... Nó vươn mình cao lên tận trên trời chỉ để trở thành một sản phẩm mà ngắn tun tủn". Cách đùa dí dỏm của thành viên SpaceSpeakers nhanh chóng viral khiến netizen cười ngả nghiêng.

Rhymastic ghi điểm bởi sự duyên dáng trong từng miếng hài đậm chất Bắc

"Bậc thầy ngôn ngữ" Rhymastic còn khiến người xem thích thú với những lần chơi chữ khó đỡ như: "Can thiệp vào dân số của tre" (khi đi hái tre) hay "Cái bước chân của em đạp lên công sức lao động của người khác nó rất là vững chãi" (khi Bùi Công Nam giành công với mọi người), "Mỳ I-ta-liền" (mỳ Ý ở Bản Liền). Ngay cả chị Thông cũng phải công nhận trong livestream: "Mình thấy bạn ấy rất biết lắng nghe, ấm áp, phát ra câu nào đúng câu đấy".

Sự thông minh trong ngôn ngữ khiến khán giả ưu ái gọi Rhymastic là "ông hoàng tiếng Việt" của Gia đình Haha. Từ cách anh quan sát, phân tích tình huống, đến lối chơi chữ tinh nghịch, tất cả đều mang màu sắc riêng, không trộn lẫn.

Kiệm lời nhưng đầy sức hút, bản lĩnh của Rhymastic khiến nhiều người nể phục

Trong âm nhạc, Rhymastic vốn quen thuộc với hình ảnh một rapper - producer sắc bén, gai góc. Fan hâm mộ đặt cho anh đủ mọi biệt danh như rapper Rhymastic, anh Vũ Đức Thiện, Thiện toàn diện, Thiện âm thanh... còn ở gia đình cô chú Chín Cường, Rhym được chú Chín yêu thương trìu mến gọi như con cháu trong nhà: "Cận ơi".

Xuất hiện trong Gia đình Haha, khán giả nhìn thấy một người anh Hai trầm lặng, chín chắn, suy tư, giàu tình cảm, nhưng đôi lúc cũng nhả miếng hài hước đến bất ngờ. Cũng chính sự đối lập thú vị này lại càng khiến nhiều người "say mê" Rhym hơn.

Một khán giả viết: "Xem Gia đình Haha xong thích Rhym nha, dễ thương, tinh tế, chu đáo. Ông hoàng tiếng Việt!". Bạn Bông Kim thì nhận xét rằng: "Show này chọn được 5 nhân vật hay thật sự, mỗi người một nết không ai trùng màu với ai, nhưng đều rất gần gũi và đáng iuuuu"... Có lẽ đó là sức hút lớn nhất của Rhymastic: không cần phô trương, không giành spotlight nhưng từng hành động nhỏ đều chan chứa yêu thương, mỗi câu nói giản dị của anh đều khiến khán giả nhớ mãi.

"Nơi nào mình đến cũng nhớ cũng thương - Cũng đều hiện chữ Quê Hương" - Rhymastic

Từ những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao Tây Bắc, đến rừng dừa xanh ngút ngàn Bến Tre, Rhymastic luôn xuất hiện như một người anh Hai mẫu mực: lặng lẽ, trách nhiệm, sâu sắc nhưng vô cùng tinh tế, hài hước. Nếu Jun Phạm là người anh cả luôn nâng niu và gánh vác, thì Rhymastic chính là "ngọn gió mát lành" giữ sự cân bằng cho Gia đình Haha.

Và chính sự chân thành, gần gũi ấy đã khiến cái tên Rhymastic không chỉ gắn liền với âm nhạc, mà còn trở thành một dấu ấn đẹp trong lòng khán giả yêu mến Gia đình Haha.