Gia Đình Haha hot vì... không ồn ào!

Truyền hình thực tế Việt nhiều năm qua vốn quen với những diễn biến kịch tính và những màn tranh thắng thua căng thẳng. Giữa bức tranh ồn ã ấy, Gia Đình Haha (GĐHH) bất ngờ xuất hiện như một khoảng lặng cần thiết. Không cần chiêu trò, không dựng tình huống gay gắt, show chỉ mang đến khung hình mộc mạc, đời thường của ruộng lúa, mái nhà sàn, bữa cơm quây quần nhưng đủ để kéo hàng triệu khán giả ở lại.

Sức hút khó phủ nhận

GĐHH là một hành trình thực tế được Việt hóa từ format Haha Farmer của MangoTV (Trung Quốc), chính thức ra mắt khán giả từ giữa tháng 6. Thay vì khoe ra những sân khấu rực đèn, chương trình đưa năm gương mặt quen thuộc – Duy Khánh, Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm - về chung một "mái nhà", rồi gửi họ tới những vùng quê khắp ba miền. Mỗi chặng kéo dài bảy ngày sáu đêm, cả nhóm sống cùng người dân bản địa, học cách cấy lúa ở Bản Liền, phơi muối dưới nắng Sa Huỳnh, chèo ghe hái dừa ở Giồng Trôm hay cùng đồng bào Ê-đê - M'nông hái cà phê ở Đắk Lắk.

Tổng cộng 15 tập, đi qua 4 chặng hành trình, GĐHH ghi nhận những thành tích đáng tự hào. Theo số liệu từ Buzzmetrics, kể từ khi lên sóng, GĐHH luôn lọt top 5 chương trình nhận được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Còn theo thống kê từng tuần của Socialite, GĐHH cũng luôn là 1 trong top 5 những chương trình được sự chú ý nhất. Không những vậy, những thành viên trong chương trình cũng luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ được nhắc nhiều nhất hàng tuần.

Trên YouTube, GĐHH càng chứng minh sức hút bằng những con số biết nói: mỗi tập trung bình đạt khoảng 5 triệu lượt xem trên YouTube - mức tốt với một chương trình truyền hình thực tế dài hơi. Con số này không chỉ phản ánh sự tò mò ban đầu, mà còn cho thấy khán giả sẵn sàng đồng hành trọn vẹn với show từ đầu đến cuối.

Tập cuối của GĐHH ghi nhận 1,2 triệu lượt xem sau khi kết thúc công chiếu, qua đó chứng minh sức hút khủng của chương trình

5 thành viên của GĐHH còn thay nhau trên các bảng xếp hạng nghệ sĩ hot trong tuần, tháng kể từ khi show lên sóng

Gia Đình Haha có gì mà hot đến vậy?

Ở thời điểm phát sóng, thị trường tràn ngập gameshow ca nhạc hoành tráng, chương trình thực tế nhiều nghệ sĩ nặng tính tranh thắng thua. Nhưng GĐHH lại chọn đi ngược: không ganh đua, không "drama", chỉ tập trung vào trải nghiệm, cảm xúc và sự chân thật.

Khán giả được dẫn vào nhịp sống chậm: Jun Phạm bỡ ngỡ làm muối, Duy Khánh loay hoay cày ruộng với trâu, Rhymastic và Bùi Công Nam mày mò cào nghêu, Ngọc Thanh Tâm cặm cụi hái cà phê... Những trải nghiệm giản dị này lại đánh trúng tâm lý "healing": người xem thấy mình được trở về với điều thân thuộc, tìm lại sự gắn kết giữa con người – thiên nhiên mà cuộc sống đô thị dễ bỏ lỡ. Có thể bạn không phải là người giỏi nhất, sành sỏi nhất, xuất sắc nhất, nhưng mỗi cá nhân đều luôn cố gắng, kết nối nhau bằng sự quan tâm, yêu thương, không phán xét. Đấy chính là hình ảnh mà bất cứ một khán giả nào đều có thể tìm thấy mình trong đó.

Những điều đọng lại trong tâm trí khán giả còn nằm ở cách GĐHH chăm chút và chỉn chu từng cảnh quay để cố gắng mang đến hình ảnh sống động nhất, đẹp đẽ nhất của những miền quê, vùng đất tuyệt vời. Cảnh nương rẫy, đồng muối, vườn dừa, nhà sàn hay là khi cảnh đặc tả tổ ong, thú cưng ở xóm,... tất cả đều được quay đẹp mắt như phim tài liệu, giữ đủ nhịp chậm rãi mà không lê thê. Nhờ thế, khán giả có thể xem trọn tập hoặc chỉ một đoạn cắt ngắn trên mạng xã hội, thậm chí bỏ lỡ vài tuần rồi quay lại vẫn không bị hụt mạch.

Chương trình cho những người con xa quê thấy lại hình ảnh thân thuộc, đồng thời tạo nên những cảm xúc mới mẻ cho những ai lần đầu biết đến miền quê, vùng đất mới

Một trong những điều khiến người xem cảm thấy thoải mái khi xem chương trình đó là sự tự nhiên, kết nối thoải mái của dàn cast với người dân và chương trình không cố gắng để bắt buộc người xem phải xúc động.

Như ở chặng Đắk Lắk vừa qua, có một khoảnh khắc khiến dàn cast hẫng đi một nhịp khi biết được câu chuyện của bé Vy - cháu của cô Dung chủ nhà - mồ côi mẹ từ bé. Ngay từ đầu, Bùi Công Nam chơi cùng bé và hỏi thăm về mẹ của bé Vy như một quán tính. Đến khi em nhỏ cho biết mẹ đã qua đời trong sự ngây thơ đã khiến Bùi Công Nam giật mình. Cho đến khi cô Dung kể thêm hoàn cảnh mồ côi mẹ từ nhỏ của bé Vy thì mọi người mới rõ ràng câu chuyện.

Câu chuyện xúc động trên khi dựng để lên sóng được ekip chắt lọc gọn gàng, không cố tình đào sâu thêm để tạo ra tình huống quá mức nghẹn ngào, và đặc biệt là không khơi lại thêm những ký ức đau buồn của người khác. Mọi thứ đều lên sóng với sự chừng mực, nhẹ nhàng, tự nhiên hết mức có thể và không gượng ép hay tô thêm màu sắc bi luỵ nhằm lấy cảm xúc của khán giả.

Khoảnh khắc xúc động khi dàn cast nghe hoàn cảnh của bé Vy

Không có kịch bản soạn sẵn, mọi tình huống đều xuất phát từ nhịp sống nơi họ dừng chân, và chính sự mộc mạc ấy đã trở thành chất liệu tạo nên câu chuyện vừa chân thật vừa giàu cảm xúc.

Duy Khánh từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Với những show truyền hình thực tế dạng trải nghiệm và kết nối, nơi mình đến một vùng đất mới, gặp gỡ con người mới, thì làm sao mà tính toán trước được. Rõ ràng, mọi thứ đều không thể lên kế hoạch sẵn.

Tham gia một chương trình truyền hình thực tế rất là mệt. Có thể mọi người xem trên truyền hình màu rất đẹp nhưng ở ngoài trời nắng rất gắt, kinh khủng khiếp luôn. Thì thử hỏi tâm sức đâu mà diễn nữa, đúng không? Rồi làm sao biết được anh Bùi Công Nam hay anh Jun Phạm sẽ nói gì để mình ứng đáp được. Nên là tất cả mọi người xem ở Gia Đình Haha đến từ sự thoải mái nhất, tự nhiên nhất và không gồng gượng hay diễn xuất gì cả".

Những gì tự nhiên và chân thành nhất sẽ chạm đến cảm xúc người xem

Điểm cộng khác nữa dành cho GĐHH chính là dàn cast quy tụ những cá tính vừa đủ và biết nhường chỗ cho câu chuyện. Năm thành viên với nền tảng khác nhau – diễn viên, ca sĩ, rapper – tạo sự đa dạng nhưng không bị loãng. Họ gỡ bỏ vai "người nổi tiếng", nhập cuộc như một gia đình nhỏ, để khán giả thấy những khoảnh khắc vụng về, ấm áp, ngô nghê rất người. So với các show đông nhân sự, nơi ai cũng tranh spotlight, Gia Đình Haha giữ được sự cân bằng: mỗi cá tính có không gian thể hiện, nhưng không ai lấn át câu chuyện chung.

Bên cạnh dàn thành viên cố định, việc lựa chọn khách mời cho từng chặng cũng là một điểm sáng. Mỗi khách mời xuất hiện đều mang đến màu sắc mới: có người lan tỏa năng lượng vui nhộn, khiến bữa cơm hay công việc trở nên rộn ràng; có người lại đem đến sự lắng đọng, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần chữa lành mà chương trình hướng tới. Những tương tác tự nhiên, vừa vui vẻ vừa sâu lắng này khiến hành trình ở mỗi điểm dừng chân thêm phần trọn vẹn.

Đặc biệt, GĐHH không sa đà vào trò chơi hay thi thố để phân thắng thua. Thay vào đó, chương trình đặt trọng tâm vào sự đoàn kết: các thành viên cùng nhau làm việc, giúp đỡ bà con, hỗ trợ gia đình chủ nhà và trải nghiệm nhịp sống địa phương. Tinh thần "chung tay" ấy khiến mỗi tập không phải là một cuộc cạnh tranh mệt mỏi, mà là hành trình tích lũy trải nghiệm mới mẻ, gần gũi và có ý nghĩa.

Dàn cast chính là điểm nhấn, và sự kết nối của họ khiến khán giả thích thú

"Ồn" theo cách này!

Nếu chỉ có dàn cast, Gia Đình Haha đã đủ hấp dẫn. Nhưng thứ làm show khác biệt chính là những chủ nhà ở mỗi chặng. Mỗi gia đình là một câu chuyện, một lát cắt văn hóa, và thông qua đó, chương trình còn thực hiện những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng.

Ở Bản Liền, gia đình anh Hà và chị Thông mở đầu hành trình bằng sự chân chất, hiếu khách. Chị Thông, một phụ nữ Tày gắn bó với du lịch cộng đồng, đem đến sự hoạt bát và gần gũi. Những bữa cơm bên bếp, buổi tiễn biệt rưng rưng nước mắt khiến khán giả không chỉ xem show, mà còn cảm thấy như mình vừa rời một gia đình thật.

Nhưng hơn thế, những tập tại Bản Liền đã mở ra một cánh cửa quảng bá du lịch Tây Bắc: khung cảnh ruộng bậc thang, nhà sàn, nếp sinh hoạt vùng cao hiện lên gần gũi và cuốn hút, khiến Bản Liền trở thành điểm đến "cháy phòng" chỉ ít tuần sau khi phát sóng.

Chương trình quảng bá du lịch, văn hoá của những vùng đất xinh đẹp, thú vị

Tới Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), chú Điệp và chị Thắm giúp khán giả biết hơn về nghề muối. Họ không chỉ cho thấy sự vất vả trong từng hạt muối, mà còn kể câu chuyện về sự kiên trì giữ nghề, nâng tầm sản phẩm hoa muối. Từ đó, khán giả hiểu hơn về nghề truyền thống, còn chính quyền địa phương cũng ghi nhận hiệu ứng tích cực trong việc quảng bá muối Sa Huỳnh ra thị trường rộng lớn hơn.

GĐHH còn truyền tải đến người xem những câu chuyện gìn giữ làng nghề truyền thống và mong muốn phát triển sản phẩm quê hương đến thế giới

Ở Giồng Trôm (Bến Tre), chú thím Chín mang nét Nam Bộ phóng khoáng. Những khoảnh khắc dàn cast chèo ghe, hái dừa, ăn bữa cơm miệt vườn gợi cảm giác thân quen, gần gũi. Cách trò chuyện hóm hỉnh của chú thím Chín làm bừng sáng cả tập, khiến nhiều người xem xong chỉ muốn ghé miền Tây để gặp nhân vật thật ngoài đời.

Đặc biệt, chương trình cùng các thành viên cast còn trao tặng đèn đường năng lượng mặt trời cho bà con địa phương – một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, để ánh sáng thực sự hiện diện nơi làng quê.

Không chỉ mang tới cho khán giả sự thú vị ở từng địa phương, GĐHH còn cho người xem cảm nhận được "vị nhà"

Cuối cùng là Đắk Lắk, nơi gia đình anh Y Sim mở ra thế giới Tây Nguyên đầy bản sắc. Nhà sàn, rượu cần, cồng chiêng, nếp sống buôn làng được tái hiện qua từng hoạt động thường nhật. Sự chân tình của gia chủ, sự choáng ngợp của cảnh quan và những trải nghiệm như hái bơ, trồng bắp, thổi tù và… khiến khán giả không chỉ giải trí mà còn thấy mình được chạm vào một nền văn hóa sâu rộng.

Không dừng lại ở đó, chặng này còn lồng ghép thông điệp bảo tồn thiên nhiên: tuyên truyền đưa voi về rừng, trồng cây gây rừng và gìn giữ hệ sinh thái bền vững. Nhờ vậy, khán giả không chỉ được xem những thước phim đẹp mà còn thấu hiểu rõ nét đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số cùng giá trị gìn giữ rừng núi.

Đi kèm với sự chữa lành, chương trình còn tuyên truyền những thông điệp tích cực

Gia Đình Haha không chạy theo sự náo nhiệt thường thấy của gameshow, cũng chẳng cần chiêu trò kịch bản để giữ khán giả. Thay vào đó, chương trình chọn cách lặng lẽ gieo từng mạch cảm xúc, rồi bất ngờ tạo nên một kiểu "ồn" rất riêng – "ồn" bởi sức lan tỏa. Đó là khi mỗi tập phát sóng không chỉ mang lại tiếng cười và sự chữa lành, mà còn truyền đi những thông điệp tích cực, gợi mở câu chuyện về văn hóa, du lịch và cộng đồng.

Khán giả không chỉ xem một chương trình giải trí, mà còn được truyền cảm hứng để quan tâm hơn đến những giá trị giản dị nhưng bền vững xung quanh mình. Giữa bức tranh gameshow quá nhiều màu sắc, GĐHH khác biệt, và khiến nó trở thành một hành trình đáng nhớ của truyền hình thực tế Việt.