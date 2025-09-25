Nhã Phương xác nhận mang thai lần 3 đúng kỷ niệm 7 năm ngày cưới

Sáng 25/9, Trường Giang vui mừng thông báo Nhã Phương đang mang thai lần 3 đúng vào ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Danh hài "Mười khó" vui mừng báo tin vui: "Ta say không phải là vì men… mà vì con".

Kèm theo đó, Trường Giang đăng tải bức ảnh vợ chồng anh bế 2 con, cầm phiếu siêu âm của con thứ 3 khiến dân tình thích thú. Nhiều bạn bè, người thân đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Có thể thấy, 7 năm sau khi về chung một nhà, cặp đôi có gia đình hạnh phúc và đang tận hưởng niềm vui khi nhà sắp có thêm người.

Trường Giang báo tin Nhã Phương mang thai lần 3.

Trước đó, chị Bích Trâm - chị gái của nữ diễn viên Nhã Phương đã đăng tải một đoạn clip trong chuyến đi chơi cùng các em gái. Chị viết: "Lạc đường thì sợ… nhưng lạc chung với chị em thì vui muốn xỉu ".

Sau một thời gian dài không tham gia các hoạt động nghệ thuật hay xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên Nhã Phương mới đây đã xuất hiện trở lại trong một video gia đình. Trong clip, cô thường đứng nép sau các thành viên khác, hiếm khi xuất hiện toàn thân trước ống kính.

Nhã Phương hiếm hoi xuất hiện trước ống kính bên các chị em gái.

Nhã Phương vướng nghi vấn mang thai lần 3.

Một khoảnh khắc vô tình ghi lại khi Nhã Phương đang chụp ảnh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Một khán giả để lại bình luận tinh ý: “ Ui em nhìn xa không biết Nhã Phương có … không. Nếu có thì vui quá ạ” . Chị gái của Nhã Phương ngay sau đó đã thả tim và trả lời: “ Đúng rồi em nè” . Nhiều người cho rằng đây cũng là lời lý giải cho việc nữ diễn viên gần như vắng bóng trong thời gian qua. Nhiều cư dân mạng cũng đặt nghi vấn dường như Nhã Phương đang mang bầu lần 3.

Chị gái nữ diễn viên cũng đã ngầm xác nhận em gái đang mang bầu.

Lần hiếm hoi Nhã Phương xuất hiện trong thời gian vừa qua.

Nhã Phương từng nhiều lần chia sẻ mong muốn cùng ông xã có thêm con, thậm chí mơ ước sẽ sinh đôi. Cặp đôi hy vọng gia đình sẽ luôn đông đủ, tràn ngập tiếng cười của các thành viên nhí, tạo nên một tổ ấm hạnh phúc và rộn ràng.

Nữ diễn viên dự định sẽ sinh thêm con.

Cụ thể, trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 5/2025, khi được hỏi về việc có mang thai nữa hay không, bà xã Trường Giang đã nhanh chóng trả lời: " Đẻ nữa chứ ". Netizen bất ngờ khi nữ diễn viên thẳng thắn khẳng định muốn được sinh đôi, Nhã Phương cho biết thêm: "Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên".

Gia đình Nhã Phương đã có 4 thành viên.

Cô cũng bày tỏ sự lo ngại về kế hoạch có 4 đứa con: " Cũng hơi lo lắng. Nếu như vậy con làm sao nuôi. Khoản dạy con là mệt nhất thôi ". Trước đó, Nhã Phương từng chia sẻ muốn gia đình đông thành viên để không khí thêm vui vẻ, ấm cúng. Cô khẳng định con là niềm hạnh phúc, tài sản lớn nhất của vợ chồng cô.

Nhã Phương và Trường Giang là một trong những cặp đôi được công chúng ngưỡng mộ bậc nhất làng giải trí Việt, nổi bật với chuyện tình lãng mạn và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau 7 năm gắn bó, họ chào đón con gái Destiny vào năm 2019 và mới đây là cậu con trai Hope, ra đời năm 2023, mang đến niềm vui trọn vẹn cho gia đình.

Nhã Phương dành lời có cánh khi nói về chồng.

Nhã Phương từng dành lời ngọt ngào nói về Trường Giang: " Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã không có sự gắn kết nhiều nhưng cách mà anh Giang yêu thương, chăm sóc gia đình làm cho tôi cảm thấy đây là người tử tế, không thể xấu xa được và chính điều đó đã chinh phục tôi. Tôi yêu và kết hôn với anh Giang cũng vì lý do đó. Thực sự, từ khi lấy anh Giang tới giờ, về chuyện chăm lo gia đình, anh ấy rất tuyệt vời. Tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình ".



