Thiếu gia tiệm vàng miền Tây cưới vợ: Chi vài trăm triệu dựng cổng cưới long - phụng dài 50m, bà con thi nhau đến check-in

Cổng cưới nhà trai thiết kế long - phụng dài tới 50m, ước tính lên tới vài trăm triệu, hoành tráng nhất vùng

Một đám cưới miền Tây đang khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ bởi độ hoành tráng nhưng cũng ngập tràn tình cảm gia đình. Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là cổng hoa long - phụng dài hơn 50m, được phủ sắc xanh baby, gam màu yêu thích của cô dâu.

(Nguồn: @vipweddingplaner)

Nhà trai gây chú ý bởi cặp long - phụng được kết hoa kéo dài hơn 50m. Cổng cưới có quy mô lớn đến mức trở thành điểm nhấn nổi bật của cả khu vực. Mô hình long - phụng cao tới 4m, còn có thể chuyển động, khiến người dân đi ngang không khỏi tò mò, nhiều bà con tranh thủ ghé lại chụp ảnh, check-in khiến không khí đám cưới càng thêm rộn ràng.

(Nguồn: @vipweddingplaner)

Không chỉ gây ấn tượng bởi độ dài, phần trang trí còn được chăm chút đồng bộ, tạo nên một không gian cưới vừa nổi bật vừa mang dấu ấn riêng của cô dâu.

(Nguồn: @vipweddingplaner)

(Nguồn: @vipweddingplaner)

(Nguồn: @thanh_dang_98)

Đám cưới của "thiếu gia tiệm vàng", chú rể tặng vợ hoa cưới bằng vàng

Độ chịu chi của đám cưới chưa dừng lại ở chiếc cổng dài hàng chục mét. Được biết, đây là đám cưới con trai của một chủ tiệm vàng ở Tràm Chim, Đồng Nai. Có gia đình kinh doanh vàng bạc nên những món quà cưới trong ngày trọng đại cũng mang một dấu ấn rất riêng.

Đáng chú ý nhất chính là bó hoa cưới bằng vàng mà chú rể chuẩn bị dành tặng cô dâu. Không phải những bó hoa tươi quen thuộc, bó hoa đặc biệt này nổi bật với sắc vàng lấp lánh, khiến màn trao quà cưới càng thêm ấn tượng. Nhìn bó hoa sáng rực trên tay cô dâu, nhiều người không khỏi thích thú và đùa rằng đúng là "thiếu gia tiệm vàng" có khác!

(Nguồn: @thanh_dang_98)

Chưa hết, spotlight còn đổ dồn vào bộ trang sức hồi môn mà cô dâu đeo trên cổ. Chuỗi vòng cổ và bộ vòng tay bằng vàng mà cô dâu đang đeo trên người, đủ khiến bất kỳ khách mời nào tới dự cũng phải trầm trồ.

Một bên là cổng cưới long - phụng dài hơn 50m, một bên là sắc vàng lấp lánh của hoa cưới và trang sức. Tất cả tạo nên một đám cưới mang đậm màu sắc miền Tây: rộn ràng, hoành tráng và đặc biệt không thiếu những màn khiến khách mời và người xem phải choáng ngợp.



