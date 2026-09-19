Blogger Trinh Phạm: Muốn con hạnh phúc, mẹ cũng cần học cách bao dung với chính mình

Nhắc đến Trinh Phạm, công chúng thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ vlogger đình đám đời đầu, một beauty blogger luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, chỉn chu và tràn đầy năng lượng tích cực.

Thế nhưng, đằng sau những khung hình lung linh trên mạng, cô cũng như bao người phụ nữ khác: bước vào cánh cửa gia đình và làm mẹ. Ở thế giới đời thường ấy, những thành công hay sự nổi tiếng cũng không thể giúp cô miễn nhiễm với những đêm thức trắng, cả những lúc hoang mang, giằng co tự hỏi: Liệu mình đã đủ tốt với các con hay chưa?

Trải qua 7 năm làm mẹ với Bơ và gần 3 năm chăm sóc Phô Mai, điều Trinh Phạm nhận ra có lẽ không phải một “công thức” để nuôi con thật hoàn hảo. Ngược lại, đó là việc học cách hiểu giới hạn của bản thân, chấp nhận những điều chưa thể làm vẹn tròn và bớt tự trách chính mình.

Gia đình hạnh phúc của Blogger TRinh Phạm

01. Đừng để giọt sữa biến thành gánh nặng tâm lý cho cả mẹ lẫn con

Năm 2019, khi sinh con trai đầu lòng là bé Bơ, Trinh Phạm chọn phương án hút sữa hoàn toàn. Hành trình diễn ra vô cùng trơn tru, kéo dài suốt 13 tháng. Sự thuận lợi ấy từng khiến cô tin rằng, nuôi con bằng sữa mẹ là một bài toán vốn dĩ có sẵn đáp án. Cô chỉ dừng lại khi lượng sữa tự nhiên giảm dần, không còn đủ cung cấp cho con.

Nhưng kịch bản suôn sẻ đó hoàn toàn thay đổi khi đón em bé thứ hai - Phô Mai. Lần này, dù đã có nhiều kinh nghiệm và kích được lượng sữa dạt dào hơn hẳn, cô lại phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe dồn dập: dễ bị tắc sữa liên tục, hành sốt hầm hập, rồi vết nứt cổ gà đau rát mỗi lần cho bú hay hút sữa.

Nhớ lại kỷ niệm khó quên trong một lần đi sự kiện, Trinh Phạm chia sẻ: "Hôm đó mình ăn mặc chỉn chu, trang điểm và làm tóc rất đẹp, nhìn bên ngoài không ai nghĩ là một người đang nuôi con nhỏ. Nhưng thực sự lúc ấy mình đang bị sốt do tắc tia sữa, người rất lạnh và mệt mỏi. Vừa xong công việc, mình mặc nguyên bộ trang phục ấy, vẫn mang giày cao gót đi thẳng đến trung tâm thông tắc tia sữa”.

Đến khi Phô Mai được khoảng 7-8 tháng tuổi, cô đối mặt với một quyết định đầy day dứt: dừng cho con bú sữa mẹ. Nữ blogger trải qua 1-2 tháng đắn đo, tiếc nuối, tự hỏi liệu làm vậy có công bằng với con không.

Ở khoảnh khắc dùng dằng đó, Trinh Phạm may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Người thân đều đồng tình và động viên, quan trọng nhất là giữ tinh thần vui vẻ của người mẹ.

Trinh Phạm là một nữ vlogger đình đám đời đầu, một beauty blogger luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, chỉn chu và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trải qua hai lần sinh nở, bà mẹ trẻ rút ra bài học rằng sức khỏe, hoàn cảnh của mẹ cũng như cơ địa của mỗi bé qua từng thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Sữa mẹ rất tốt, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng, điều quan trọng nhất không phải là áp đặt bản thân theo bất kỳ chuẩn mực nào mà là nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để cả mẹ và con cùng bình yên.

Khi chuyển sang dùng sữa công thức, Phô Mai vẫn lớn lên trộm vía khỏe mạnh, còn Trinh Phạm lấy lại được giấc ngủ, sự bình yên và năng lượng tích cực.

“Mình nghĩ chỉ cần cố gắng trong khả năng của mình, không đặt nặng phải nuôi con bằng sữa mẹ đến khi nào. Một người mẹ có tâm lý và sức khỏe ổn định mới có thể kết nối với con tốt nhất. Hãy làm điều mình thấy phù hợp và thoải mái nhất, bởi một em bé được ăn no và yêu thương chắc chắn sẽ hạnh phúc”, cô nói.

"Sữa mẹ là món quà tuyệt vời nhất cho con, nhưng sự an yên của người mẹ mới là môi trường tốt nhất để con lớn lên. Đừng để giọt sữa biến thành gánh nặng tâm lý cho cả mẹ lẫn con”.

Bên cạnh áp lực về nuôi con bằng sữa mẹ, Trinh Phạm cũng từng băn khoăn về quan niệm cho rằng chỉ khi bú mẹ trực tiếp, tình cảm mẹ con mới đủ gắn kết. Với Bơ, cô từng hút sữa hoàn toàn; đến Phô Mai, cô thử kết hợp hút sữa và cho con bú trực tiếp nhưng em bé không quá hợp tác. Trinh Phạm kiên nhẫn duy trì đến khi con khoảng 4-5 tháng tuổi, nhưng rồi nhận ra phương pháp này không thực sự phù hợp nên quyết định dừng lại.

Từ trải nghiệm của mình, bà mẹ 2 con nhận định, cách cho con ăn không quyết định mức độ gắn kết giữa mẹ và con. “Sự gắn kết không nằm ở việc con ti mẹ trực tiếp hay qua bình sữa mà nằm ở sự hiện diện, tình yêu thương và sự chăm sóc mà người mẹ dành cho con mỗi ngày”.

Trinh Phạm và con gái

02. Dạy con không chỉ là yêu thương, mà còn đặt ra những giới hạn

Bơ và Phô Mai tuy giống nhau về ngoại hình lúc nhỏ nhưng khi lớn lên lại là hai cá thể hoàn toàn khác biệt về cá tính, sở thích và cách xử lý vấn đề.

Bài học lớn nhất trong căn nhà có hai đứa trẻ là bài học về sự cân bằng và công bằng. Cảm giác em bé lớn cho rằng ba mẹ thiên vị em nhỏ hơn là câu chuyện dường như gia đình nào cũng gặp phải. Trinh Phạm nhớ những lần Bơ thắc mắc: "Tại sao khi em khóc hoặc em đòi thì con lại phải đưa cho em?".

Trong tình huống đó, cô không chọn cách quát mắng hay bắt anh lớn phải nhường nhịn vô điều kiện. Cô kiên nhẫn giải thích: "Ở thời điểm con nhỏ hơn thì con cũng đã từng được nhận cái sự ưu ái như thế. Nên bây giờ khi con có một em thì đôi lúc mình cũng sẽ phải mềm mỏng và linh hoạt hơn”.

Tuy nhiên, mềm mỏng không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhường em. Trinh Phạm vẫn đặt ra những nguyên tắc rõ ràng: không phải cứ khóc hay phản ứng mạnh là sẽ được đáp ứng. Có lúc anh cần nhường em vì em còn nhỏ, nhưng cũng có lúc em phải trả lại đồ chơi cho anh, chờ đến lượt mình và tôn trọng những giới hạn của anh.

Bên cạnh việc tôn trọng lựa chọn của các con, Trinh Phạm cũng đặc biệt chú trọng rèn tính tự lập, khuyến khích hai bé tự làm những việc phù hợp với khả năng. Với cô, những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày chính là cách để trẻ dần hình thành sự chủ động và tự tin.

Bà mẹ 2 con cũng duy trì thói quen đọc sách cùng các con mỗi ngày từ khi con vài tháng tuổi. Thay vì ép buộc, cô tạo không khí thoải mái để việc đọc sách trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt gia đình. Cô đặt các con vào vị trí tự lựa chọn: từ việc chọn cuốn sách muốn đọc, chọn món đồ chơi muốn chơi, cho đến việc tự đưa ra ý kiến cá nhân. Sự tôn trọng lựa chọn của con giúp hai bé hình thành tính độc lập và sự tự tin từ sớm.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của chồng cô, anh Thành là điểm tựa không thể thiếu. Anh Thành là người rất chăm chỉ nghiên cứu kiến thức làm mẹ (parenting), cùng vợ thảo luận từ chuyện học hành, ăn uống đến bổ sung vitamin cho con.

Cả hai luôn thống nhất quan điểm trước khi áp dụng lên các con, tránh tình trạng “ông nói xuôi bà nói ngược” trước mặt con.

“Người đồng hành trong gia đình không chỉ là người san sẻ công việc, mà còn là người cùng mình ngồi lại, thảo luận và thống nhất một triết lý sống để nuôi dạy con”.

Một trong những cách vợ chồng Trinh Phạm lựa chọn để các con làm quen với thế giới bên ngoài là đưa con đi du lịch từ khá sớm. Bơ đi từ 9 tháng tuổi, từng sang Dubai lúc hơn 2 tuổi rưỡi và đến nay đã đi được 5-6 nước; còn Phô Mai cũng đã đi được 2 nước. Thực tế cho thấy, sau mỗi chuyến đi, dù không nhớ hết từng chi tiết địa danh, các con lại cởi mở hơn hẳn, không kén ăn và cực kỳ linh hoạt thích nghi với môi trường mới.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi Nga mới đây. Hai vợ chồng dắt cả hai bạn nhỏ trải qua hành trình di chuyển dài 18 tiếng (14 tiếng bay và 4 tiếng quá cảnh). Bí quyết để chuyến đi không biến thành "cực hình" là phải bỏ đi sự cầu toàn. Từng là một người mẹ nguyên tắc từng phút, đúng 11h15' là Bơ phải nằm trong nôi, Trinh Phạm đã học cách đơn giản hóa mọi thứ khi có hai con.

Đi du lịch cùng trẻ nhỏ không thể giống như chỉ có người lớn, thả lỏng giờ giấc một chút, chuẩn bị kỹ lưỡng đồ dùng và mang theo những món đồ quen thuộc của con là mọi thứ sẽ diễn ra nhẹ nhàng.

03.

Học cách bớt chịu đựng để mẹ cũng được “thở”

Trinh Phạm từng day dứt vì không thể cho con bú theo cách mình mong muốn. Từng thấy mệt và tự hỏi liệu mình có tiêu cực quá hay không. Từng đặt ra những nguyên tắc rất chặt chẽ rồi sau đó nhận ra rằng cuộc sống có con nhỏ không phải lúc nào cũng diễn ra đúng kế hoạch.

Những trải nghiệm ấy dần khiến cô hiểu rằng làm mẹ không đồng nghĩa với việc phải làm mọi thứ hoàn hảo.

“Mỗi một người phụ nữ, khi chấp nhận mang thai, sinh nở, trải qua cảm giác thiếu ngủ và vất vả nuôi một đứa trẻ lớn lên, bản thân điều đó đã là một sự phi thường. Nhưng sự phi thường ấy không nằm ở việc người mẹ phải chịu đựng hay bỏ mặc bản thân”, cô nói.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu mới sinh, Trinh Phạm thẳng thắn thừa nhận cô từng có những giây phút rơi vào trạng thái quá tải. Thỉnh thoảng, bà mẹ nổi tiếng cũng than vài dòng trên trang cá nhân. Cô nhớ mãi bình luận của một độc giả: "Bạn có người chăm phụ, như vậy còn kêu mệt thì những người mẹ khác phải tự làm hết một mình sẽ ra sao?".

Lời góp ý thẳng thắn đó thúc đẩy cô quyết định chọn một cách tiếp cận khác tích cực hơn: nếu có chia sẻ những vất vả, cô sẽ luôn đi kèm với giải pháp chứ không chỉ dừng lại ở sự than thở đơn thuần.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào bản chất của hành trình làm mẹ, Trinh Phạm cho rằng: Phụ nữ hoàn toàn có quyền mệt. Dù có người giúp đỡ hay phải tự gánh vác, dù ở hoàn cảnh kinh tế ra sao thì việc làm mẹ, đặc biệt là ở giai đoạn đầu luôn đi kèm với sự bận rộn, những đêm dài thiếu ngủ và cảm giác kiệt sức rất thật. Sự thấu hiểu và chấp nhận nỗi mệt mỏi ấy một cách văn minh chính là bước đầu tiên để người mẹ học cách bao dung với bản thân và tìm lại sự bình yên.

“Con rồi cũng sẽ lớn và những khoảng thời gian vất vả ấy rồi cũng trôi qua. Thay vì quá áp lực, hãy chọn cách vừa chăm con, vừa tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc được đồng hành cùng con lớn lên mỗi ngày. Đừng mải mê tìm kiếm một công thức hoàn hảo hay cố gồng mình trở thành một ‘người mẹ siêu nhân’ trong mắt xã hội”.

Có thể, hành trình làm mẹ không cần một người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ.

Đôi khi, điều cần hơn là cho bản thân một chút khoảng thở, chấp nhận rằng có những việc mình làm được và cũng có những việc mình không thể làm trọn vẹn. Khi thôi tự trách vì những điều chưa hoàn hảo, người mẹ mới có thể nhẹ lòng hơn để nhìn thấy niềm vui trong những điều rất nhỏ: một cái ôm, một câu chuyện trước giờ đi ngủ, một chuyến đi cùng nhau hay đơn giản là những ngày con vẫn vô tư lớn lên bên cạnh mình.

Người mẹ giống như một chiếc bình năng lượng. Nếu chiếc bình đó trống rỗng và kiệt quệ, bạn không thể rót ra bất kỳ sự dịu dàng nào cho con. Yêu bản thân không phải là ích kỷ, đó là cách tốt nhất để bạn có đủ năng lượng nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc.

Trinh Phạm cho rằng mỗi người mẹ cần có những khoảng thời gian riêng để nạp lại năng lượng mà không phải cảm thấy áy náy vì đang “bỏ bê” con cái. Điều đó không nhất thiết phải đi cùng những khoản tiền lớn hay những chuyến đi đắt đỏ. Đôi khi, chỉ cần dậy sớm hơn một chút để uống một chén trà, tắm nước ấm, nghe một bản nhạc, đi spa, tập gym, hoặc tranh thủ vài chục phút tập luyện tại nhà cũng đủ để mẹ có thêm một khoảng thở.

Bởi sau cùng, điều một đứa trẻ cần có lẽ không phải một người mẹ lúc nào cũng hy sinh và lo toan đến quên mình mà là một người mẹ vẫn giữ được niềm vui sống, biết yêu thương bản thân và đủ bình an để cùng con đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất.