19 tuổi lấy chồng, 23 tuổi thành phú bà: Người phụ nữ 6 lần lên xe hoa và những cuộc tình khiến cả Cbiz xôn xao

Hứa Thuần Mỹ từng tự xưng là "nữ hoàng thượng lưu" và gây sốt truyền thông những năm 2000 bởi đời tư thị phi, khối tài sản khổng lồ cùng những phát ngôn gây sốc. Tuổi thơ thiếu thốn khiến Hứa Thuần Mỹ sớm nuôi tham vọng đổi đời. Bà từng nói từ nhỏ đã mong muốn lấy một người đàn ông giàu có, đẹp trai. Nhưng khi thực sự bước vào thế giới giàu sang, cuộc đời bà lại không đi theo câu chuyện cổ tích.

Từ cô gái 19 tuổi đến nữ đại gia sở hữu hàng tỷ Đài tệ

Năm 19 tuổi, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với doanh nhân Lý Văn Thanh. Trong một cuộc trả lời truyền thông năm 2015, bà cáo buộc người chồng đầu tiên từng cưỡng ép và bạo hành mình. Bà kể từng phải rời khỏi nhà khi đang mang thai. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 2 năm rồi kết thúc, người chồng được cho là đã đưa bà 100.000 Đài tệ. Những thông tin này chủ yếu xuất phát từ lời kể của Hứa Thuần Mỹ.

Bốn năm sau, bà tái hôn với doanh nhân Trịnh Kỳ Tùng. Đây được xem là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất của Hứa Thuần Mỹ. Bà từng mô tả chồng là người yêu thương và đối xử rất tốt với mình. Khi ông qua đời vì bệnh vào đầu những năm 2000, truyền thông Đài Loan đưa tin bà được thừa hưởng khối tài sản rất lớn, gồm nhiều bất động sản và cửa hàng.

Từ một người phụ nữ có tuổi thơ nghèo khó, Hứa Thuần Mỹ bước vào hàng ngũ những nữ đại gia nổi tiếng. Nhưng tiền bạc không khiến chuyện tình cảm của bà trở nên bình lặng hơn.

Sau khi chồng mất chưa lâu, bà kết hôn lần thứ ba với một người đàn ông trẻ hơn. Những năm sau đó, Hứa Thuần Mỹ tiếp tục trải qua nhiều cuộc hôn nhân và mối quan hệ với đàn ông trẻ tuổi. Truyền thông Đài Loan thường nhắc đến bà với 6 cuộc hôn nhân.

Năm 2006, chuyện tình giữa Hứa Thuần Mỹ và người mẫu trẻ Khâu Phẩm Duệ từng trở thành tâm điểm truyền thông. Hai người chênh nhau hơn 20 tuổi, nhiều lần chia tay rồi tái hợp, thậm chí từng tuyên bố đính hôn. TVBS khi đó đưa tin Hứa Thuần Mỹ chuẩn bị sính lễ và tặng bạn trai chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 5 triệu Đài tệ.

Nhưng mối tình chỉ kéo dài vài tháng. Tháng 7/2006, Hứa Thuần Mỹ bị thương nặng sau một vụ xô xát với Khâu Phẩm Duệ. Báo chí khi đó đưa tin bà bị gãy sống mũi và phải nhập viện. Hai người sau đó hủy hôn.

Sau những biến cố liên tiếp, Hứa Thuần Mỹ nhiều lần tuyên bố muốn tìm một người đàn ông yêu mình thực sự, không vì tài sản. Nhưng chuyện tình cảm của nữ đại gia vẫn luôn trở thành đề tài được truyền thông chú ý.

Có tiền rồi, vì sao vẫn khó tìm một người ở bên?

Điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện của Hứa Thuần Mỹ không phải là bà có bao nhiêu tài sản hay đã kết hôn bao nhiêu lần, mà là nghịch lý: Càng có nhiều tiền, bà càng lo người đến với mình vì tiền.

Tiền bạc có thể giúp một người thoát khỏi nghèo khó, nhưng lại không thể giúp họ phân biệt ngay đâu là tình yêu, đâu là sự toan tính.

Khi một người phụ nữ có tài sản lớn, câu hỏi "Anh yêu tôi hay yêu những gì tôi có?" có thể trở thành nỗi bất an rất thật. Bởi một mối quan hệ vốn cần sự tin tưởng, nhưng tiền bạc lại dễ khiến mọi hành động bị đặt dưới dấu hỏi.

Hứa Thuần Mỹ từng nói mình muốn một người đàn ông có hoàn cảnh bình thường, gia đình trong sạch và không nhòm ngó tài sản. Điều đó nghe tưởng đơn giản, nhưng với một người sở hữu khối tài sản lớn, có lẽ lại là tiêu chí khó nhất.

Bởi đến cuối cùng, thứ con người cần trong tình yêu không phải là một người bị hấp dẫn bởi những gì mình sở hữu, mà là người vẫn muốn ở bên mình ngay cả khi bỏ hết tiền bạc, danh tiếng và địa vị sang một bên.

Hứa Thuần Mỹ từng khao khát đổi đời bằng hôn nhân và cuối cùng thực sự trở thành một nữ đại gia. Nhưng câu chuyện của bà cũng cho thấy một nghịch lý của cuộc sống: Có thể dùng tiền để thay đổi hoàn cảnh, nhưng không thể dùng tiền để mua sự chân thành.

Một đời người có thể có rất nhiều cuộc hôn nhân, nhưng điều khó nhất vẫn là tìm được một người khiến mình không phải hoài nghi lý do họ ở bên mình.

Và đôi khi, càng giàu có, người ta càng hiểu rằng thứ mình thiếu nhất lại không phải tiền. Đó là một người có thể ở bên mà không cần nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình.