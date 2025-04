Trong hành trình chăm sóc sức khỏe qua từng bữa ăn, nhiều người thường chỉ chú ý đến những nguyên liệu đắt đỏ hay bài thuốc xa xỉ, mà vô tình bỏ qua những "báu vật" ngay trong gian bếp nhà mình. Một trong số đó chính là lá cần tây – loại rau tưởng chừng chỉ là phần bỏ đi, nhưng thực chất lại là "người bạn thân thiết" của lá gan.

Vì sao lá gan lại "yêu" lá cần tây?

Theo Đông y, gan là cơ quan chủ quản chức năng sơ tiết – tức là điều hòa khí huyết, giải tỏa cảm xúc. Gan ưa sự thông suốt, ghét bị ức chế. Khi gan hoạt động tốt, khí huyết lưu thông, tinh thần ổn định, cơ thể khỏe mạnh. Và lá cần tây, với đặc tính thanh mát, giúp giải uất, làm dịu gan, rất phù hợp để đưa vào thực đơn dưỡng sinh hàng ngày.

Từ góc độ dinh dưỡng hiện đại, lá cần tây chứa lượng lớn vitamin A, C, K. Trong đó: Vitamin A tốt cho mắt và da, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do, và vitamin K hỗ trợ đông máu và bảo vệ mạch máu.

Không chỉ vậy, lá cần tây còn rất giàu chất xơ, giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Khi việc đại tiện diễn ra đều đặn, cơ thể sẽ ít bị tích tụ độc tố, đồng nghĩa với việc giảm áp lực cho gan trong quá trình thải độc.

4 món ngon từ lá cần tây – đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể thử

Dưới đây là 4 cách chế biến món ăn từ lá cần tây – vừa ngon miệng, lại vừa tốt cho sức khỏe. Chỉ cần ăn 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rõ rệt!

1. Lá cần tây trộn chua cay – món khai vị thanh mát, đưa cơm

Vị thanh nhẹ của lá cần tây kết hợp cùng nước trộn chua ngọt sẽ tạo nên một món ăn cực kỳ hợp với tiết trời oi bức.

Lá cần tây rửa sạch, trụng sơ qua nước sôi có pha chút muối và dầu ăn, sau đó vớt ra ngâm nước lạnh rồi vắt khô, cắt khúc. Pha nước trộn: Tỏi băm, nước tương, giấm, chút đường, dầu mè và ớt bột. Trộn đều cho tan.

Cho lá cần tây vào bát, rưới nước trộn lên, đảo đều. Có thể ăn ngay hoặc để tủ mát 10 phút rồi dùng.

2. Bánh trứng lá cần tây – món ăn sáng nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng

Món ăn này không chỉ ngon mà còn dễ làm – lý tưởng cho bữa sáng vội vã nhưng vẫn đầy năng lượng.

Lá cần tây rửa sạch, cắt nhỏ. Đập 2-3 quả trứng vào tô, cho thêm ít bột mì, lá cần tây, muối, nước – khuấy đều thành hỗn hợp sánh nhẹ.

Bắc chảo, đổ dầu, múc một vá hỗn hợp đổ vào, dàn đều thành lớp mỏng. Rán nhỏ lửa đến khi hai mặt vàng đều là được.

3. Canh đậu phụ lá cần tây – món thanh nhiệt, giải độc nhẹ nhàng

Canh đậu phụ nấu với lá cần tây không chỉ thanh mát mà còn giúp làm sạch hệ tiêu hóa và hỗ trợ chức năng gan.

Cắt đậu phụ thành khối vuông nhỏ. Nấu sôi nước, cho đậu vào nấu 5-8 phút. Cho lá cần tây đã rửa sạch vào, đun thêm vài phút cho thơm.

Nêm nếm muối, dầu mè và chút tiêu nếu thích. Món canh nên dùng nóng, ăn kèm cơm trắng rất hợp vị.

4. Bánh ngô lá cần tây hấp – sự kết hợp của tinh bột thô và rau xanh

Nếu bạn đang tìm món ăn lành mạnh nhưng không kém phần ngon miệng, thì bánh ngô lá cần tây chính là lựa chọn đáng thử.

Lá cần tây trụng chín, vắt khô, cắt nhỏ. Trộn bột ngô với ít bột mì, muối, baking soda, lá cần tây và nước ấm thành khối bột mềm vừa phải.

Nặn bột thành từng chiếc bánh hình chóp nhỏ (giống bánh bao mini), để vào xửng hấp 15-20 phút là có thể dùng.

Lá cần tây – loại rau tưởng chừng như phần phụ của cây – thực chất lại là món quà dinh dưỡng bị bỏ quên. Đừng để thứ "thần dược xanh" này tiếp tục bị loại khỏi bữa ăn. Một chút khéo léo trong chế biến, một chút thay đổi trong thói quen ăn uống, bạn đã có thể mang lại sự thư thái cho gan, cải thiện tiêu hóa và nâng tầm sức khỏe cho cả gia đình.

Chúc bạn thực hiện các món ăn ngon từ lá cần tây thành công!