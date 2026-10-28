Gần một tháng không gặp, vừa thấy tôi, bạn trai đã hỏi một câu khiến tôi phát điên và muốn chia tay ngay lập tức

Gần đây, tôi chịu áp lực công việc khá lớn. Dự án tôi phụ trách liên tục gặp trục trặc, cấp trên thúc giục tiến độ, đồng nghiệp thì người nghỉ việc, người đùn đẩy trách nhiệm. Có những hôm tôi ngồi trước máy tính đến tận khuya, đầu óc căng như dây đàn, ăn uống qua loa cho xong bữa rồi lại tiếp tục làm việc. Tôi vốn không phải người quá mập, nhưng chỉ trong hai tuần, tôi sút liền 4kg. Quần áo rộng thùng thình, hai má hóp lại, sắc mặt tái nhợt, đi vài bước cầu thang cũng thấy mệt. Mẹ tôi nhìn còn lo lắng, liên tục nhắc tôi phải nghỉ ngơi, ăn uống tử tế.

Vì bận rộn, gần một tháng nay tôi cũng không gặp người yêu. Chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng không thường xuyên như trước. Tôi nghĩ anh hiểu cho hoàn cảnh của mình, bởi công việc của anh cũng khá bận. Tôi chỉ muốn cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi mọi thứ ổn định rồi sẽ dành thời gian bù đắp cho anh.

Nào ngờ, chính sự thay đổi ngoại hình của tôi lại trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh. Ban đầu, tôi nghe một cô bạn thời cấp 3 nhắn tin hỏi bóng gió rằng có phải tôi vừa trải qua chuyện gì nghiêm trọng không? Tôi không để tâm, chỉ giải thích rằng mình đang áp lực công việc nên sụt cân. Nhưng sau đó, tôi vô tình nghe được mấy người nói chuyện với nhau, cho rằng tôi vừa phá thai xong nên người mới xanh xao như vậy. Người khác lại đoán tôi bị trầm cảm, thất tình nên mới tiều tụy.

Tôi nghe mà vừa tức vừa tủi thân. Tôi làm việc vất vả đến mức sức khỏe đi xuống, vậy mà chẳng ai hỏi han một câu cho tử tế, họ lại tự dựng lên những câu chuyện chẳng liên quan gì đến tôi. Chuyện phá thai vốn là vấn đề riêng tư, nhạy cảm và đạo đức, vậy mà họ có thể tùy tiện gán ghép, đem ra bàn tán như thể đó là sự thật.

Ảnh minh họa

Tôi đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời đồn, cho đến ngày gặp lại người yêu sau gần một tháng xa cách.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ vui khi gặp tôi, hoặc ít nhất cũng hỏi han vì sao tôi gầy đi nhiều như vậy. Thế nhưng, sau vài câu chuyện xã giao, anh nhìn tôi với vẻ ngập ngừng rồi hỏi liệu có phải tôi vừa phá thai thật không? Anh nói gần đây nghe người khác bàn tán, lại thấy tôi gầy rộc đi nên muốn hỏi cho rõ.

Tôi chết lặng vài giây, sau đó cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Người ngoài không hiểu tôi, họ đồn đại thế nào tôi có thể mặc kệ. Nhưng anh là người yêu tôi, là người đáng lẽ phải tin tưởng và quan tâm tôi hơn bất cứ ai. Vậy mà anh cũng mang những lời đồn ấy đến hỏi tôi, như thể chỉ cần người khác nói thì anh đã có lý do để nghi ngờ.

Ngay lúc đó, tôi đã muốn chia tay. Tôi không muốn sau này, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mình lại phải chứng minh bản thân trong sạch trước người đàn ông được gọi là người yêu. Tôi cũng không cần anh phải hiểu hết mọi áp lực của tôi, nhưng ít nhất, tôi mong anh đừng vội tin lời người ngoài hơn những gì anh biết về tôi.

Đến giờ, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi biết một câu hỏi chưa chắc đã đủ để kết thúc một mối quan hệ, nhưng nó khiến tôi nhìn lại rất nhiều điều. Bởi khi mình yếu đuối nhất, điều mình cần ở người yêu không phải một cuộc thẩm vấn, mà là một chút tin tưởng và cảm thông.