Vừa về hưu mẹ tôi mang 2 tỷ ra chia hết cho các con rồi tuyên bố 1 quyết định đau lòng

Bố mẹ tôi sống với nhau hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ là kiểu vợ chồng thường xuyên nói những lời ngọt ngào. Mẹ tôi vẫn hay đùa rằng vợ chồng sống với nhau lâu dài quan trọng nhất là tình nghĩa, là những việc làm cho nhau chứ không phải vài câu nói hoa mỹ. Ngày ấy tôi không hoàn toàn đồng tình, cho đến khi bố qua đời.

5 năm trước, bố tôi mất sau một trận bạo bệnh. Mẹ suy sụp rất lâu. Bà thường ngồi trước cổng, lặng lẽ nhìn ra ngoài như chờ một người sẽ không bao giờ trở về. Khi ấy, anh em tôi mới nhận ra bố đã trở thành một phần quá lớn trong cuộc đời mẹ. Hai người không nói lời yêu thương mỗi ngày, nhưng hơn 30 năm sống chung đã khiến sự hiện diện của người này trở thành một phần trong nhịp sống của người kia.

Thương mẹ sống một mình, anh trai tôi bàn với vợ đưa cả gia đình về quê ở cùng bà. Có con cháu bên cạnh, tinh thần mẹ tốt hơn đôi chút. Những tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, cho đến tháng 11 năm nay, khi mẹ chính thức nghỉ hưu.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, mẹ gọi các con về họp gia đình và công khai khoản tiết kiệm gần 2 tỷ đồng. Mẹ chia cho hai anh em tôi mỗi người 500 triệu, số còn lại bà dự định dùng để vào viện dưỡng lão sinh sống. Riêng tiền lương hưu, mẹ sẽ chia thành ba phần, hai phần cho các con và một phần để tự lo cho mình.

Anh em tôi lập tức phản đối. Chúng tôi đều có cuộc sống ổn định, không cần tiền của mẹ và càng không muốn bà vào viện dưỡng lão. Anh trai còn hỏi có phải vợ chồng anh đã làm điều gì khiến mẹ buồn hay không.

Mẹ chỉ lắc đầu rồi bật khóc. Bà nói không phải các con làm gì sai, mà chính căn nhà ấy khiến bà không thể thoát khỏi nỗi nhớ chồng. Suốt 5 năm qua, mỗi góc nhà đều gắn với một kỷ niệm. Chiếc ghế bố từng ngồi, căn phòng hai người từng ở, những món đồ ông để lại… tất cả vẫn còn nguyên. Ban ngày có con cháu, mẹ vẫn cười nói như bình thường, nhưng đêm xuống bà thường mất ngủ và âm thầm khóc vì nhớ ông.

Mẹ muốn đến viện dưỡng lão không phải vì muốn xa con cháu, mà vì bà cần một môi trường mới để sống tiếp. Ở đó có những người cùng tuổi để trò chuyện, có những hoạt động mỗi ngày và quan trọng nhất là bà không phải một mình đối diện với căn nhà chứa đầy bóng hình của người chồng đã mất.

Nghe mẹ nói, anh em tôi đều nghẹn lòng. Hóa ra suốt 5 năm qua, chúng tôi vẫn tưởng mẹ đã vượt qua nỗi đau, chỉ vì bà không than vãn. Nhưng có những mất mát không cần nói thành lời vẫn tồn tại rất sâu. Bố mẹ tôi từng chẳng mấy khi nói lời yêu thương, vậy mà đến khi một người ra đi, chúng tôi mới hiểu tình yêu đôi khi không nằm ở lời nói, mà nằm ở việc một người đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời người kia.