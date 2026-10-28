Nữ nghệ sĩ, phó viện trưởng SN 1982 hoãn cưới bạn trai đại gia quê Tây Ninh

Phi Thanh Vân chia sẻ với Ngôi sao, cô và doanh nhân Trần Chí Phú quyết định lùi đám cưới sang năm sau vì công việc bận rộn. Theo nữ nghệ sĩ, thời gian này, cô và bạn trai ưu tiên hoàn thành những kế hoạch công việc còn dang dở trước khi tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên có lịch trình dày đặc, phải giải quyết nhiều dự án nên khó sắp xếp thời gian cho ngày trọng đại.

Bạn trai Phi Thanh Vân rất thấu hiểu và không hối thúc cô về chuyện kết hôn. Cả hai có sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống nên thống nhất chờ đến khi công việc ổn định hơn mới tổ chức hôn lễ. Trong thời gian đó, họ vẫn tận hưởng cuộc sống bình yên, vun đắp tình cảm và hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.

Phi Thanh Vân và bạn trai đại gia

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, sau đó chuyển vào TP.HCM sinh sống. Cô hoạt động nghệ thuật từ sớm với vai trò người mẫu, rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Trong đó, vai Phương Trinh trong phim Cô gái xấu xí là một trong những vai diễn giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Cột mốc 23 và Trúng số.

Bên cạnh nghệ thuật, Phi Thanh Vân từng bước mở rộng hoạt động sang kinh doanh, sản xuất phim, truyền thông và các dự án cộng đồng. Tháng 6/2025, cô được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Việc đảm nhiệm nhiều vai trò khiến lịch trình của nữ nghệ sĩ ngày càng bận rộn, cũng là một trong những lý do cô chưa thể tổ chức đám cưới theo kế hoạch ban đầu.

Phi Thanh Vân từng nổi bật trong vai trò người mẫu, diễn viên

Bạn trai của Phi Thanh Vân là doanh nhân Trần Chí Phú, quê ở Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Anh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và điều hành doanh nghiệp, đồng thời có cơ sở chế biến đá tại Lâm Đồng. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bạn trai là người thành đạt nhưng giản dị, hài hước, có trách nhiệm và mang đến cho cô nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm khi Phi Thanh Vân công khai tình cảm vào cuối năm 2024. Theo Phi Thanh Vân, bạn trai không chỉ quan tâm đến cô, mà còn dành tình cảm cho con trai riêng của cô. Hai người cũng đã có dịp gặp gỡ gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Trước khi đến với Trần Chí Phú, Phi Thanh Vân từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai. Những trải nghiệm trong quá khứ khiến cô thận trọng hơn khi bước vào mối quan hệ mới. Thay vì đặt nặng việc tổ chức hôn lễ sớm, nữ diễn viên chú trọng sự đồng cảm, tôn trọng và trách nhiệm giữa hai người.

Hiện tại, dù chưa chính thức tổ chức đám cưới, Phi Thanh Vân cho biết cô và bạn trai vẫn gắn bó, cùng chia sẻ những niềm vui, khó khăn trong công việc và cuộc sống.