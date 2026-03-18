Bé gái 11 tuổi tử vong sau 9 giờ tím tái phát bệnh

Chiều 18/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang) về trường hợp 1 học sinh nghi mắc bệnh viêm não mô cầu dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo y tế, bệnh nhân là em T.H.N.Y (11 tuổi), hiện đang theo học tại một trường tiểu học trên địa bàn Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Khai thác tiền sử bệnh, người nhà cho hay 9 giờ trước khi nhập viện bé bị sốt, mệt mỏi, đau đầu, sau đó diễn tiến nặng nhanh chóng phát ban khắp người, tím tái, khó thở, hôm 16/3. Bác sĩ Trung tâm y tế Phú Quốc tiến hành hồi sức tích cực song bệnh diễn biến quá nhanh, bé tử vong cùng ngày.

Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu. Ảnh minh họa.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế Phú Quốc phối hợp với Trạm Y tế Dương Đông xác minh truy vết đối tượng tiếp xúc gần, khu nhà trọ có 40 phòng khoảng 34 người. Gia đình tiếp xúc gần gồm em trai, cha, mẹ, ông bà ngoại. Trường học có 36 học sinh chung lớp và cô giáo. Tất cả những người tiếp xúc gần được lập danh sách theo dõi.

Bước đầu, tất cả trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh tự theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của Trạm Y tế Dương đông (thời gian theo dõi từ 7-10 ngày). Hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ nếu có dấu hiệu nặng (sốt, mệt mỏi, lơ mơ …) đưa trẻ đến bệnh viện khám bệnh. Đặc biệt cho trẻ vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, đeo khẩu trang, giữ nhà cửa, nơi làm việc sạch sẽ, thông thoáng. Khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vắc-xin viêm não mô cầu hoặc tiêm nhắc lại để phòng bệnh (càng sớm càng tốt), nhất là các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Phú Quốc còn lấy mẫu trường hợp học sinh tử vong để gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Viện Pasteur để xét nghiệm xem có bị viêm não mô cầu hay không.

UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh viên màng não mô cầu trên địa bàn đặc khu.

Từ đầu năm đến nay, bệnh do não mô cầu liên tục có diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc, gặp biến chứng nặng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Lâm Đồng.

Trước đó ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng thông tin về một học sinh 14 tuổi bị viêm màng não do não mô cầu. Đáng chú ý, có tới 69 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó cả nhân viên y tế.

Ngày 6/3, người phụ nữ 47 tuổi, quê Vĩnh Long, bị nhiễm trùng huyết dẫn đến nguy kịch. Bà nhập viện trong tình trạng thở nhanh, huyết áp tụt, mạch nhanh nhẹ, tri giác lơ mơ, da nổi vết bầm tím, kèm nhiều ban xuất huyết có dấu hiệu hoại tử.

Đáng chú ý năm ngoái, Bộ Y tế ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu trên cả nước, tăng 74 ca so với 2024 và 3 ca tử vong. Não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, với hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, W, Y phổ biến nhất. Hai nhóm W và C được ghi nhận gây tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh xuất hiện quanh năm, dễ bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa lạnh. Trẻ em, học sinh, sinh viên sống tập trung trong ký túc xá, người có sức đề kháng yếu là nhóm nguy cơ cao. Trong cộng đồng luôn tồn tại nhóm người lành mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn.

Ai dễ mắc bệnh do não mô cầu? Não mô cầu lây lan chủ yếu qua đường hô hấp khi hít phải giọt bắn mũi, họng từ người bệnh và người mang vi khuẩn không biểu hiện triệu chứng hay còn gọi là người lành mang trùng. Nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi tiếp xúc trong phạm vi gần và không gian kín. Dịch tiết chứa vi khuẩn còn có thể bám trên bề mặt đồ vật như bàn, tay nắm cửa trong 1-2 giờ và lây sang người khác khi chạm tay vào mắt, mũi, miệng.



