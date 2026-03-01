Nhan sắc của Lamoon thời gian gần đây trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ một cô gái có gương mặt dễ thương, đôi chút mộc mạc, Lamoon ngày càng "lên hương" với vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút, thậm chí được nhiều người ưu ái gọi là "nữ thần thế hệ mới".

Thế nhưng, khi nhìn lại những hình ảnh trong quá khứ, không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi: Liệu cô có can thiệp thẩm mỹ? Sự khác biệt rõ rệt về gương mặt, vóc dáng khiến nghi vấn này càng lan rộng.

Sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ: Lamoon không hề "dao kéo". Bí quyết của cô đơn giản đến mức ai cũng có thể học theo, chỉ xoay quanh 2 thay đổi quan trọng: Giảm cân khoa học và niềng răng đúng thời điểm.

Lamoon giảm cân thế nào?

Thời điểm nhận vai "Út khờ" trong phim điện ảnh "Địa đạo", Lamoon buộc phải giảm hơn 10kg để phù hợp với hình tượng một cô gái nhỏ bé, gầy guộc, rám nắng. Đây không chỉ là thử thách nghề nghiệp mà còn là bước ngoặt giúp cô "lột xác" ngoạn mục.

Điều đáng nói, Lamoon không chọn cách giảm cân cực đoan. Không thuốc giảm cân, không nhịn ăn khắc nghiệt, cô áp dụng phương pháp khoa học, bền vững.

Vận động đều đặn giúp đốt mỡ và "điêu khắc" đường nét

Lamoon duy trì thói quen vận động mỗi ngày: Nhảy (vừa là công việc vừa là đam mê), đi bộ nhẹ nhàng và tập gym cơ bản. Theo các nghiên cứu trong lĩnh vực Sports Medicine, việc vận động đều đặn không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn cải thiện tỷ lệ mỡ - cơ, từ đó làm gương mặt thon gọn, đường nét rõ ràng hơn.

Đây chính là lý do nhiều người sau khi giảm cân thường "đẹp lên trông thấy": phần mỡ ở má, cằm giảm đi, giúp gương mặt thanh tú và sắc nét hơn.

Ăn uống lành mạnh

Thay vì ăn kiêng hà khắc, Lamoon chọn cách "ăn thông minh":

Hạn chế đồ chiên xào, đường tinh luyện, nước ngọt có gas

Tăng cường rau xanh, trái cây tươi

Bổ sung protein nạc như ức gà, cá hấp

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn giàu chất xơ và protein không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp làn da sáng khỏe, hạn chế lão hóa sớm.

Ngủ đủ giấc

Lamoon luôn ưu tiên ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày. Điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học: thiếu ngủ làm rối loạn hormone kiểm soát cảm giác đói (ghrelin, leptin), khiến bạn dễ ăn nhiều hơn và tích mỡ.

Ngủ đủ còn giúp da phục hồi, giảm quầng thâm và mang lại vẻ ngoài tươi tắn – yếu tố quan trọng để "thăng hạng nhan sắc".

Tinh thần tích cực

Một điểm đặc biệt ở Lamoon là năng lượng tích cực. Cô luôn giữ tâm trạng vui vẻ ngay cả trong quá trình giảm cân. Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, stress kéo dài có thể làm tăng cortisol - hormone gây tích mỡ và lão hóa da.

Nói cách khác, giữ tinh thần tốt cũng chính là một phương pháp làm đẹp.

Niềng răng giúp nhan sắc Lamoon thăng hạng vượt bậc

Nếu giảm cân giúp Lamoon thay đổi vóc dáng thì niềng răng lại là "cú hích" giúp gương mặt cô hài hòa hơn rõ rệt.

Lamoon từng chia sẻ một cách hài hước: "Đang niềng răng nè, răng thật nha", đồng thời phủ nhận tin đồn làm răng sứ. Quá trình chỉnh nha của cô bắt đầu từ đầu năm 2024.

Trước đó, cô có hàm răng hơi hô, khấp khểnh và cười hở lợi nhẹ. Sau một thời gian niềng răng, những khuyết điểm này được cải thiện đáng kể.

Vì sao niềng răng giúp "đẹp lên"?

Theo các chuyên gia trong ngành Orthodontics, niềng răng không chỉ làm đều răng mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc toàn bộ khuôn mặt:

Điều chỉnh khớp cắn, giúp khuôn miệng cân đối hơn.

Giảm hô, móm, cải thiện góc nghiêng khuôn mặt.

Giảm hở lợi, nụ cười tự nhiên, duyên dáng hơn.

Chính vì vậy, sau niềng răng, nhiều người có cảm giác "như phẫu thuật thẩm mỹ" dù hoàn toàn không can thiệp dao kéo.

Với Lamoon, sự thay đổi này giúp cô sở hữu nụ cười rạng rỡ, tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

(Ảnh: FB)