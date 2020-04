"Em gái BLACKPINK" - Jeon Somi đòi tát antifan vì bị chê xấu xí, bụng mỡ, bất tài lại còn mắc bệnh ngôi sao

Somi không phải là cái tên quá xa lạ đối với cộng đồng fan Kpop khi cô nàng từng là thực tập sinh nổi tiếng nhất ở JYP, suýt được debut với TWICE, ITZY và cũng là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng I.O.I.

Việc Somi nổi tiếng từ khi chỉ mới 14 tuổi, lại là con lai đã khiến cô nàng thu về một lượng antifan đông đảo. Tuy nhiên thay vì chấp nhận trước những lời công kích, "em gái" BLACKPINK lại không hề e sợ những bình luận ác ý.

Mới đây nhất, trong tập 4 show thực tế I AM SOMI do THE BLACK LABEL sản xuất, nữ thần tượng nhà YG đã có một màn đáp trả cực gắt với antifan khi ngồi đọc tất cả những lời bình luận ác ý dưới các bài báo tiếng Hàn. Sau đó, cô nàng đã đáp trả từng lời bình luận ác ý đó.

Cụ thể khi bị một antifan tấn bằng những lời tục tĩu, Somi chẳng ngại đọc to bình luận, sau đó đưa điện thoại sát màn hình máy quay và công khai tài khoản Naver của người này. Tiếp đến, cô nàng còn có hành động muốn tát người này vì xúc phạm đến mình.

Somi công khai tài khoản của người đã xúc phạm mình trên bài báo.

Nữ thần tượng sinh năm 2001 không ngần ngại đòi tát antifan.

Chưa dừng lại ở đó, Somi đọc tiếp một bình luận chê bai cô nàng bất tài, lại còn mắc bệnh ngôi sao. Thay vì trả lời, nữ thần tượng nhà YG cười lớn bằng một vẻ mặt đầy mỉa mai.

Tiếp đến, nữ thần tượng sinh năm 2001 đọc được một bình luận chê bai mình có bụng mỡ, gương mặt xấu xí, lại còn hay mặc váy ngắn. Đối với bình luận này, Somi thẳng thừng cho biết người chê cô quá trẻ con. Cô nàng khẳng định mình không hề có bụng mỡ mà đó là do mặc áo sơ mi với váy khiến phần bụng phồng lên.

Thay vì chấp nhận bị antifan đả kích như nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, Somi đã có màn đáp trả cực gắt.

Được biết trong tập phát sóng tới đây, BLACKPINK cũng sẽ xuất hiện trong I AM SOMI. Chương trình sẽ được lên sóng vào thứ Bảy, ngày 25/4 trên trang chủ Naver và kênh YouTube của THE BLACK LABEL.