Bị YG cấm túc hơn 1 năm, cuối cùng BLACKPINK cũng xuất hiện trong show của "em gái" Somi nhưng vẫn khiến fan lo lắng vì điều này

BLACKPINK hiện nay là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Kpop. Tài năng, xinh đẹp là những gì gợi nhắc khi điểm mặt các cô gái vàng nhà YG.

Tuy nhiên, mặc dù tiếng tăm là thế, đội quân "hắc hường" của nhà chủ tịch Yang vẫn hạn chế xuất hiện trên các chương trình thực tế. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay, BLACKPINK không hề tham gia trong bất kỳ chương trình nào ở Hàn Quốc.

BLACKPINK.

Trong khi người hâm mộ đang dần nản lòng vì YG không thèm ngó ngàng đến việc cho girlgroup 4 thành viên xuất hiện trong các show thực tế thì mới đây, nữ thần tượng Somi - em gái cùng công ty với BLACKPINK bất ngờ tiết lộ các "chị đại" của mình sẽ xuất hiện trong show "I AM SOMI" do THE BLACK LABEL sản xuất.

Cụ thể trong cuối tập 4, sau khi có màn tái ngộ đầy xúc động với hội chị em I.O.I gồm Doyeon - Chungha - Yeonjung, Somi đã bất ngờ tiết lộ BLACKPINK sẽ là khách mời tiếp theo tham gia show, khiến các cựu thành viên của I.O.I cũng vô phấn khích. Như vậy sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng đã có dịp nhìn thấy girlgroup nhà YG tham gia show giải trí.

BLACKPINK sẽ là khách mời tiếp theo tham gia chương trình.

Tuy nhiên vẫn có một điều mà người hâm mộ không khỏi thắc mắc chính là việc liệu rằng BLACKPINK sẽ xuất hiện với đội hình đầy đủ 4 thành viên hay chỉ có Jennie, Rosé, Jisoo và thiếu vắng cô nàng Lisa - người đang bận rộn với kế hoạch quảng bá show Thanh xuân có bạn 2.

Chú thích chỉ hiển thị Rosé, Jennie, Jisoo mà thiếu mất Lisa.

Mặc dù không biết Lisa có xuất hiện trong show hay không, tuy nhiên người hâm mộ vẫn bày tỏ sự phấn khích sau tiết lộ của Somi.

Đón xem I AM SOMI tập 5 có sự xuất hiện của BLACKPINK sẽ được lên sóng vào thứ Bảy, ngày 25/4 trên trang chủ Naver và kênh YouTube của THE BLACK LABEL.