Những điểm chung đáng ngờ trong style của Son Ye Jin và Hyun Bin hậu "Crash Landing On You": Thế này là trùng hợp hay cố tình đây?

Vì quá đẹp đôi trong "Crash Landing On You", cộng thêm những tương tác đầy ngọt ngào tại hậu trường, Son Ye Jin và Hyun Bin đã dấy lên trong lòng công chúng niềm mong mỏi là họ thực sự hẹn hò ngoài đời thực.

Và dù không thừa nhận tin đồn hẹn hò thì những dấu hiệu "tình tứ" giữa Son Ye Jin và Hyun Bin kể từ "Crash Landing On You" vẫn khiến dân tình phải xoắn xuýt, chẳng hạn như ánh nhìn đầy ngọt ngào của cả hai dành cho nhau tại Lễ trao giải Baeksang 2020, động thái like một loạt ảnh "đẩy thuyền" cặp đôi của Son Ye Jin hay bên cạnh đó, những điểm chung trong phong cách của cả hai cũng khiến người ta không khỏi ngờ vực.

Tại lễ trao giải Baeksang 2020, Son Ye Jin tỏa sáng rực rỡ với vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa sang chảnh ngút ngàn khi diện lên mình chiếc váy sequin ánh bạc.

Trong khi đó, Hyun Bin lại đốn tim vạn người khi diện một bộ tuxedo vô cùng bảnh bao, lịch lãm.

Trang phục của Son Ye Jin và Hyun Bin tại Lễ trao giải Baeksang 2020 "hợp rơ" đến lạ; đặc biệt là khi đứng cạnh nhau, dân tình còn ví họ đẹp đôi và tình cảm như cô dâu – chú rể vậy. Thế nhưng điều khiến dân tình thích thú nhất chính là những thiết kế Son Ye Jin và Hyun Bin chọn diện đều đến từ nhà mốt Ralph Lauren.



Nếu như Hyun Bin diện bộ tuxedo màu xanh navy đến từ BST mùa Xuân của Ralph Lauren thì thiết kế được Son Ye Jin ưu ái lại nằm trong BST chớm Thu của cùng nhà mốt.

Đây không phải là lần đầu tiên Son Ye Jin và Hyun Bin "ý tưởng lớn gặp nhau" trong chuyện lên đồ. Tại tiệc mừng công chiếu của bộ phim "Crash Landing On You", Son Ye Jin và Hyun Bin bất ngờ cùng diện áo khoác dáng dài mang tông màu be, khiến dân tình nghi ngờ rằng phải chăng họ mặc đồ xuyệt tông để "đánh dấu chủ quyền".



Cả Hyun Bin...

…và Son Ye Jin đều đẹp cực phẩm trong những bộ cánh đơn giản và thanh lịch nhưng điều thú vị nhất chính là họ chọn diện áo khoác có thiết kế na ná nhau.

Như đã đề cập ở trên, Son Ye Jin vừa gây bão mạng xã hội sau khi like một loạt ảnh fan gán ghép nữ diễn viên với bạn diễn Hyun Bin trong "Crash Landing On You"; và trong bối cảnh đáng ngờ này, những điểm chung trong phong cách của Son Ye Jin và Hyun Bin lại càng khiến người hoang mang không biết chỉ là sự trùng hợp hay thực ra là họ đang "cố tình" tung thính cho khán giả rằng ngày công khai tình cảm không còn xa?