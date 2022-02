Tình cũ Lưu Diệc Phi hợp tác cùng Kim Woo Bin trong bom tấn kinh dị

Truyền thông Hàn đưa tin, Song Seung Heon sẽ tham gia dự án Black Knight.

Trước đó, nam diễn viên đã đàm phán để đóng vai chính trong bộ phim. Song Seung Heon sẽ hợp tác cùng Kim Woo Bin và Esom trong dự án mới của Netflix mang tên "Black Knight". Nam diễn viên thủ vai nhân vật phản diện Ryu Seok - con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chun Myung Ryu Hae Jin. Đứng dưới cái bóng quá lớn của người bố thành công, Ryu Seok ngày càng trở nên tàn ác.

Song Seung Heon sẽ tham gia dự án Black Knight.

Black Knight dựa trên webtoon cùng tên, lấy bối cảnh tương lai nơi ô nhiễm không khí trở thành một vấn đề nghiêm trọng khiến cuộc sống của người dân hoàn toàn bị đảo lộn, mọi hoạt động trong cuộc sống đều phải nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh. Trong bối cảnh đó, bộ phim sẽ cho thấy sự tồn tại của ngành chuyển phát nhanh trong cuộc sống hàng ngày của mọi người quan trọng như thế nào.

Bộ ba Kim Woo Bin, Esom và Song Seung Heon lần đầu hợp tác trong dự án mới.

Bộ phim Black Knight được chỉ đạo bởi đạo diễn Jo Ui Seok - người đứng sau nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Master," "Cold Eyes" và "The World of Silence". Trước đó, Song Seung Heon từng hợp tác với Jo Ui Seok trong bộ phim đầu tay "Make it Big" vào năm 2002. Nhiều người đang chờ đợi màn kết hợp giữa Kim Woo Bin, Esom và Song Seung Heon.

