Dưới 40 tuổi vẫn có thể gặp biến cố tim mạch, cảnh báo chị em: Gặp dấu hiệu này khi thức dậy có thể nguy hiểm tính mạng

Tưởng rằng còn trẻ, khỏe mạnh nên không cần lo bệnh tim? Đây có thể là một quan niệm nguy hiểm. Một số bệnh lý tim mạch có thể âm thầm tồn tại và chỉ bộc lộ khi người trẻ xuất hiện những dấu hiệu tưởng như chỉ là mệt mỏi, thiếu ngủ.

Theo bác sĩ Hồng Hiên (Huang Xuan), chuyên khoa lồng ngực và hồi sức tại Đài Loan, các yếu tố như thiếu ngủ kéo dài, sử dụng quá nhiều caffeine, hút thuốc, ít vận động nhưng đột ngột tập nặng và một số bệnh lý tim tiềm ẩn có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch ở người trẻ.

Đặc biệt, viêm cơ tim là một tình trạng cần lưu ý. Bệnh có thể xuất hiện sau nhiễm virus và gây đau ngực, khó thở, hồi hộp, ngất hoặc rối loạn nhịp tim. Trong một số trường hợp, rối loạn nhịp có thể dẫn tới biến cố nghiêm trọng.

1. Khả năng vận động đột nhiên giảm

Trước đây chạy 5km vẫn bình thường nhưng gần đây mới chạy 2-3km đã hụt hơi, mệt bất thường; leo vài tầng cầu thang cũng thấy khó thở...

Đừng vội quy tất cả cho “dạo này bận quá nên ít tập”.

Sự suy giảm rõ rệt khả năng gắng sức so với trước đây có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra, đặc biệt nếu đi kèm hồi hộp, đau ngực, chóng mặt hoặc cảm giác sắp ngất.

Một số bệnh lý cơ tim có thể biểu hiện bằng khó thở, đau ngực, hồi hộp, mệt mỏi hoặc ngất.

2. Đau hoặc tức ngực bất thường

Một cơn đau ngực thoáng qua không phải lúc nào cũng liên quan đến tim. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, xuất hiện khi vận động hoặc đi kèm khó thở, hồi hộp, chóng mặt, không nên chủ quan.

Đặc biệt, đau ngực sau một đợt nhiễm virus cùng với khó thở hoặc tim đập bất thường là những triệu chứng cần được đánh giá để loại trừ viêm cơ tim.

3. Tập xong rất lâu tim vẫn không “hạ nhiệt”

Sau khi dừng chạy hoặc tập gym, tim đập nhanh là phản ứng bình thường.

Nhưng nếu đã nghỉ một lúc mà vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, hoặc tình trạng này thường xuyên xuất hiện sau vận động, đó là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Đặc biệt, nếu kèm chóng mặt, đau ngực hoặc cảm giác sắp ngất, nên ngừng tập và đi khám.

4. Vừa ngủ dậy đã thấy tim đập nhanh, hụt hơi

Đang ngủ bình thường nhưng vừa thức dậy đã cảm thấy tim đập mạnh, hồi hộp, khó thở hoặc như vừa chạy một quãng đường dài?

Nếu hiện tượng này lặp lại, đừng chỉ nghĩ do “ngủ không đủ”.

Tim đập nhanh khi nghỉ có thể có nhiều nguyên nhân, từ caffeine, stress, thiếu ngủ đến rối loạn nhịp hoặc các bệnh lý tim mạch. Vì vậy, nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, cần được bác sĩ đánh giá thay vì tự chẩn đoán.

5. Tim đập nhanh ngay cả khi đang nghỉ

Nằm nghỉ nhưng vẫn cảm nhận rõ từng nhịp tim, tim đập mạnh hoặc nhanh bất thường, đặc biệt xảy ra về đêm?

Đây cũng là một dấu hiệu đáng chú ý.

Hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, đau ngực hoặc ngất đều có thể xuất hiện trong một số bệnh lý cơ tim và rối loạn nhịp.

5 thói quen người trẻ nên đặc biệt lưu ý

Không chỉ bệnh lý tiềm ẩn, lối sống cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Uống quá nhiều caffeine: Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, FDA cho biết mức khoảng 400 mg caffeine/ngày thường không gắn với tác dụng bất lợi; tuy nhiên, độ nhạy caffeine khác nhau ở mỗi người và các loại nước tăng lực có thể chứa lượng caffeine cao.

Thường xuyên thức khuya, thiếu ngủ: Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.

Hút thuốc và sử dụng nicotine: Đây là những yếu tố nguy cơ tim mạch đã được xác lập.

Ít vận động nhưng đột ngột tập quá sức: Cơ thể chưa quen với cường độ cao dễ gặp vấn đề khi tập luyện quá sức, đặc biệt nếu đang có bệnh tim tiềm ẩn.

Vừa ốm đã tập nặng: Nếu sau nhiễm virus xuất hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp hoặc chóng mặt, nên được đánh giá trước khi quay lại tập luyện. Với người được chẩn đoán viêm cơ tim, các khuyến cáo chuyên môn thường yêu cầu tạm ngừng vận động mạnh trong khoảng 3-6 tháng và chỉ quay lại sau khi được đánh giá phù hợp.

Còn trẻ không có nghĩa là có thể bỏ qua những dấu hiệu của trái tim

Điều quan trọng không phải là sống trong lo lắng hay ngừng tập thể dục, mà là biết lắng nghe những thay đổi bất thường của cơ thể.

Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài, ngất hoặc cảm giác sắp ngất, đặc biệt khi đang vận động, nên dừng hoạt động và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Với người có tiền sử gia đình mắc bệnh cơ tim phì đại, đột tử tim hoặc bệnh tim ở tuổi trẻ, việc trao đổi với bác sĩ để đánh giá nguy cơ cũng đặc biệt quan trọng.

Đừng đợi đến khi cơ thể “lên tiếng” quá mạnh mới bắt đầu quan tâm đến trái tim.