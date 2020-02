Được yêu cầu viết thông điệp gửi một người lớn, học sinh lớp 5 khiến mọi người bật khóc: "Con mong mẹ hiểu, mẹ còn đứa con gái đang sống cùng bà nội"

Được bố mẹ chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ, vỗ về, chở che... là điều rất đỗi quen thuộc của mỗi đứa trẻ. Thế nhưng trong cuộc sống, với một số người con, niềm hạnh phúc đó lại trở thành điều ao ước.

Đó cũng là nội dung trong lá thư nghẹn ngào gửi mẹ của em L.T.K.C., học sinh lớp 5 ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Trong lá thư, K.C rất buồn vì phải sống cùng bà nội, không được ở bên mẹ, trong khi đó bố đi làm ăn xa. Em nghẹn ngào "Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé" và câu nói "Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé" đã khiến mọi người phải òa khóc nức nở.

Thư gửi mẹ đầy xúc động của em K.C.

Nguyên văn lá thư gửi mẹ của K.C:



Gửi mẹ của con!

Mẹ à, con là K.C. – con gái của mẹ đây. K.C của mẹ năm nay đã học lớp 5 rồi. Con đang cố gắng từng ngày để bố mẹ không buồn lòng vì con. Mẹ ạ, từ ngày sinh con được 2 tuổi, mẹ để con ở nhà với bố và bà nội rồi mẹ đi kiếm tiền ở xa. Lúc ấy người ta bảo mẹ đi xa lắm tiền lắm. Mẹ gọi điện về bảo kiếm tiền xây nhà, mua quần áo đẹp cho con.

Nhưng hiện nay con vẫn ở nhà cũ của bà nội. Mẹ đi làm đã 6 năm rồi. Khi con học lớp 4, mẹ về nhà. Con được ở với mẹ đúng 1 tuần rồi mẹ mang vali về nhà ông bà ngoại. Sau đó, bố mẹ li hôn. Đã từ năm đó con chẳng được sống cùng mẹ. Thỉnh thoảng đi xa về, mẹ chỉ đến đón con, mẹ mua sữa, mua quần áo cho con rồi mẹ lại vội đi làm xa vất vả. Nhưng bà có đối xử tốt với con như thế nào thì cũng không bằng mẹ.

Con xem trên Facebook của mẹ rồi, mẹ lại có thêm em nữa. Con thật ghen tị với 2 em vì được ở bên mẹ suốt ngày, được mẹ cho đi chơi. Giá mà con cũng được ở bên mẹ như thế thì tốt biết bao.

Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc lắm phải không? Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé. Lần tới mẹ về mẹ không phải mua sữa cho con đâu vì dạo này con không uống sữa nữa.

Bố đi làm ăn xa chẳng có thời gian chăm con nhưng mẹ cũng ít về nhỉ? Con lại có thêm em nữa. Nhưng có thêm một em nữa chắc bố sẽ không còn yêu con đâu, giống như mẹ ấy.

Con chỉ ao ước được ở bên mẹ, được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào. Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé.

Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ luôn hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé".

Được biết, lá thư này K.C viết gửi cho Cuộc thi UPU lần thứ 49. Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

Chia sẻ về bức thư gây xúc động đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội này, Ban tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cho biết hiện tại vẫn chưa nhận được thư của K.C gửi đến. Có thể bức thư được gia đình, người thân của em chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội trước khi gửi đi.

"Tất cả bài dự thi gửi đến, bên ngoài phong bì phải có tem và dấu của bưu điện mới được tính là hợp lệ. Thể lệ cuộc thi đã ghi rõ nội dung này. Bên cạnh đó, BTC đảm bảo bảo mật nội dung các bài dự thi trong suốt quá trình chấm thi nên bài viết được share gần đây là bài chưa được gửi đến BTC.

Ngoài ra, BTC cuộc thi cũng nhắc nhở thêm: "Những bài viết phát tán trên mạng như thế này, nếu gửi tới BTC sẽ bị loại nên các bậc phụ huynh và các em học sinh lưu ý: Không chụp ảnh, trích nội dung và đăng lên các diễn đàn trước khi có kết quả của cuộc thi".