Học trò Thanh Hằng liên tục lọt top 3 cả 4 tập The New Mentor, netizen chỉ biết: “Out trình"

Trải qua 5 tập phát sóng, The New Mentor vẫn đang giữ vững được phong độ là một trong những chương trình truyền hình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Bên cạnh những màn "chơi chiêu" hay "lên đồ" của 4 super mentor thì dàn thí sinh chương trình cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một trong số đó không thể không nhắc đến Ngọc Ánh - thí sinh team Thanh Hằng đang có chặng đường vô cùng ấn tượng tại The New Mentor.

Ngọc Ánh đang có màn thể hiện xuất sắc tại The New Mentor

Ngọc Ánh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút với đường nét gương mặt thanh thoát cùng thân hình thon gọn, chuẩn chỉnh. Cô được biết đến với danh xưng "nữ hoàng lookbook" miền Bắc cùng thần thái, khí chất ngút ngàn. Với bề dày kinh nghiệm cùng nhan sắc nổi bật, Ngọc Ánh đã được nhiều thương hiệu lớn "chọn mặt gửi vàng" cho những chiến dịch, dự án thời trang của họ.

Trước khi tham gia chương trình, Ngọc Ánh là 1 gương mặt lookbook cực kỳ đắt show

Mặc dù sở hữu profile hoàn hảo cùng visual vạn người mê nhưng Ngọc Ánh không quá nổi bật trong tập đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu hành trình "chinh chiến", cô đã khiến công chúng phải thay đổi suy nghĩ với khả năng "bắn ảnh" cùng kỹ năng chuyên nghiệp. Thậm chí, người đẹp còn khiến khán giả không khỏi trầm trồ với những khoảnh khắc xuất thần, ấn tượng.

Màn xoay váy khiến người xem và ban giám khảo đều phải "wow" của Ngọc Ánh

Đặc biệt, Ngọc Ánh là thí sinh duy nhất xuất sắc lọt top 3 trong cả 4 thử thách chụp hình đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều kỹ năng của chương trình. Trong bộ hình tập 2 "The Lotus", cô còn vượt qua nhiều tên tuổi đáng gờm để giành vị trí cao nhất với biểu cảm gương mặt và thần thái quá ấn tượng.

Ngọc Ánh đứng hạng 1 trong bộ hình "The Lotus"

Những thử thách chụp hình sau đó, cô vẫn là cái tên bất bại đứng trong top 3

Từ một người không được đánh giá quá cao trong team Thanh Hằng, so với các "chiến binh" như Mai Ngô, Tường Vân nhưng có thể thấy, Ngọc Ánh đang dần cho thấy tiềm năng và sức mạnh của mình qua những tập vừa qua. Không những nhận được sự đánh giá cao từ giám khảo, cô còn dành được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Đa phần, dân tình đều cho rằng "gà chiến" team Thanh Hằng ngày càng "out trình" trong những thử thách chụp hình, chỉ cần trau dồi thêm khả năng catwalk thì hoàn toàn có khả năng chạm được đến ngôi vị cao nhất.



Một số bình luận của netizen:

- Bà cố nội thử thách cá nhân, vừa có tư duy vừa có skill vừa điềm tĩnh, trau dồi thêm catwalk nữa thì hoàn toàn có khả năng trở thành quán quân.



- Đúng là "nữ hoàng lookbook", 4 tập thì bà lọt top 3 cả 4.



- Out trình, ban đầu không đánh giá cao lắm mà bà ngày càng mạnh luôn ý.



- May ra chỉ có thử thách catwalk mới loại được chứ cứ photoshoot thì chị này out trình rồi, băng băng vô top thôi!



- Ngọc Ánh ngày càng đỉnh, face quá ăn tiền mà khả năng bắn ảnh cũng đỉnh.