Được bố mẹ chồng sang tên sổ đỏ căn nhà, vợ chồng tôi vui sướng dọn về ở chung nhưng mới 2 tháng, tôi đã mất ăn mất ngủ

Vợ chồng tôi trước đây thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố. Hai đứa đi làm, tối về đóng cửa lại là có không gian riêng, cuối tuần muốn về quê thì về, muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống không dư dả nhưng khá thoải mái.

Đợt vừa rồi, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về quê rồi nói muốn sang tên căn nhà đang ở cho hai vợ chồng. Ông bà bảo tuổi cũng ngày càng cao, sau này đi lại khó khăn, làm giấy tờ cũng bất tiện nên lúc còn khỏe thì sang tên luôn cho con, sau này đỡ phải lo.

Vợ chồng tôi lúc ấy vừa mừng vừa bất ngờ. Căn nhà là tài sản lớn, nếu bố mẹ đã chủ động cho thì chúng tôi chẳng có lý do gì từ chối. Sau khi hoàn tất giấy tờ, hai vợ chồng bàn nhau chuyển hẳn về quê sống cùng bố mẹ chồng. Tiền thuê trọ trên thành phố mỗi tháng cũng là một khoản đáng kể, mà căn nhà này sau này lại thuộc về vợ chồng tôi.

Nhưng sống chung được một thời gian, tôi bắt đầu thấy áp lực.

Không hiểu từ lúc nào, chuyện căn nhà được sang tên trở thành đề tài bố mẹ chồng nhắc đi nhắc lại gần như mỗi ngày. Ông bà thường nói rằng sau này hai vợ chồng phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, không được vì có nhà rồi mà hắt hủi, đuổi bố mẹ già ra ngoài.

Ban đầu tôi nghĩ ông bà nói một vài lần vì tuổi già hay lo xa. Nhưng càng về sau, chuyện đó xuất hiện thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa

Có hôm mẹ chồng đọc được một bài viết trên mạng kể chuyện bố mẹ già bị con cái đuổi khỏi nhà. Bà chia sẻ ngay lên trang cá nhân. Đến bữa cơm, bà lại đem chuyện đó ra kể, rồi bóng gió rằng người già cả đời vất vả nuôi con, đến lúc cuối đời chỉ mong có chỗ nương tựa.

Hôm khác, bà xem một video tương tự cũng lại gửi vào nhóm gia đình. Tối ăn cơm, bà nói đại ý rằng bây giờ nhiều người có tiền, có nhà là quên hết bố mẹ. Tôi nghe mà chẳng biết phải đáp lại thế nào. Chồng tôi có vẻ không để ý nhiều. Anh thường chỉ cười cho qua, còn tôi thì mỗi lần nghe lại thấy nặng nề.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà. Ngay cả khi chúng tôi còn thuê trọ, tôi cũng xác định sau này nếu ông bà cần người chăm sóc thì vợ chồng tôi phải có trách nhiệm. Nhưng cứ ngày nào cũng nghe nhắc đến chuyện ấy, tôi lại có cảm giác như mình đang bị bắt phải cam kết cho một việc mà đáng lẽ tình cảm gia đình phải tự nhiên mới đúng.

Điều khó xử nhất là bây giờ chúng tôi đã chuyển về đây. Nếu quay lại thành phố thuê trọ thì vừa tốn kém, vừa dễ khiến bố mẹ chồng nghĩ rằng chúng tôi không muốn sống cùng ông bà.

Tôi cũng không muốn vì vài câu nói của mẹ chồng mà làm không khí gia đình căng thẳng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ chính mình sẽ ngày càng mệt mỏi và có khoảng cách với ông bà vì gần đây tôi thấy mất ăn mất ngủ vì stress.

Tôi không biết nên nói thế nào để mẹ chồng yên tâm và thôi lặp đi lặp lại chuyện này đây?