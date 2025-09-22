Đừng vội mua máy hút bụi lau nhà nếu chưa xem 5 model đáng thử nhất 2025 này
Máy hút bụi lau nhà khô & ướt đang trở thành lựa chọn mới cho những ai muốn tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Chỉ với một thiết bị, bạn có thể vừa hút sạch bụi, vừa lau sàn, lại dễ vệ sinh. Dưới đây là 5 model nổi bật năm 2025, với nhiều tầm giá khác nhau, phù hợp cho căn hộ nhỏ đến gia đình đông người.
1. Dreame H12 FlexReach – Linh hoạt cho mọi ngóc ngách
Ưu điểm:
- Đầu hút gập 180º tiếp cận dễ dàng gầm giường, sofa, tủ thấp., dễ dàng chui gầm giường, sofa.
- Tự giặt và sấy khô cuộn lăn ở 90 độ C.
- Hút và lau đồng thời, tiết kiệm thời gian cho nhà diện tích vừa.
- Màn hình LED hiển thị tình trạng hoạt động trực quan.
Nhược điểm: Dung tích bình nước chưa quá lớn, phù hợp hơn với căn hộ nhỏ và vừa.
Phù hợp với: Người sống ở chung cư, cần máy nhỏ gọn, dễ xoay xở trong không gian hẹp.
2. Dreame H15 Pro Heat – Vệ sinh sâu, sấy khô con lăn
Ưu điểm:
- Lau sàn bằng nước nóng 85 độ C giúp chống ẩm mốc, mùi hôi.
- Lực hút mạnh hơn H12, xử lý tốt bụi mịn và nước tràn.
- Chế độ tự động nhận diện bẩn để điều chỉnh lực hút và lượng nước.
- Dock sạc và làm sạch thông minh, tiện cho gia đình bận rộn.
Nhược điểm: Giá cao, dock chiếm diện tích hơn so với các dòng nhỏ gọn.
Phù hợp với: Gia đình đông người, nhà nhiều diện tích sàn cứng (gạch, gỗ, vinyl).
3. MOVA K20 – Máy hút bụi lau nhà cầm tay khô & ướt
Ưu điểm:
- Lực hút mạnh ~5.300 Pa, làm sạch nhanh cả bụi khô và vết bẩn ướt.
- Bình nước sạch 600 ml, nước bẩn 500 ml, ít phải đổ rửa.
- Thiết kế gọn nhẹ (~4 kg), dễ di chuyển và cất giữ.
- Có tính năng tự vệ sinh cuộn lăn, giảm công chăm sóc máy.
- Giá hợp lý
Nhược điểm: Pin ~30 phút, nếu nhà lớn có thể cần sạc lại.
Phù hợp với: Gia đình vừa và nhỏ, muốn một chiếc máy cơ dễ dùng, giá dễ tiếp cận.
4. Tineco Floor One S7 Pro
Ưu điểm:
- Công nghệ iLoop Smart Sensor nhận diện bẩn thông minh, điều chỉnh hút – lau tối ưu.
- Hệ thống tự di chuyển “SmoothPower” giúp đẩy nhẹ, không tốn sức.
- Dock sạc 3-in-1: sạc, rửa con lăn, sấy khô.
- Thiết kế hiện đại, màn hình LCD trực quan.
Nhược điểm: Giá cao (~15–17 triệu đồng), nặng hơn một số model Dreame.
Phù hợp với: Người muốn trải nghiệm cao cấp, công nghệ thông minh, không ngại chi nhiều.
5. Xiaomi Truclean W10 Ultra
Ưu điểm:
- Lực hút 12.000 Pa, lau xoay kép mạnh mẽ.
- Tích hợp sấy nóng con lăn sau mỗi lần dùng, tránh mùi.
- Dock thông minh: rửa con lăn bằng nước nóng, sấy khô tự động.
- Giá dễ chịu hơn so với Tineco cùng tính năng.
Nhược điểm: Dock cồng kềnh, hơi ồn khi sấy.
Phù hợp với: Người dùng thích hệ sinh thái Xiaomi, muốn giá hợp lý mà tính năng vẫn mạnh.