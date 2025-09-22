1. Dreame H12 FlexReach – Linh hoạt cho mọi ngóc ngách

Ưu điểm:

- Đầu hút gập 180º tiếp cận dễ dàng gầm giường, sofa, tủ thấp., dễ dàng chui gầm giường, sofa.

- Tự giặt và sấy khô cuộn lăn ở 90 độ C.

- Hút và lau đồng thời, tiết kiệm thời gian cho nhà diện tích vừa.

- Màn hình LED hiển thị tình trạng hoạt động trực quan.

Nhược điểm: Dung tích bình nước chưa quá lớn, phù hợp hơn với căn hộ nhỏ và vừa.

Phù hợp với: Người sống ở chung cư, cần máy nhỏ gọn, dễ xoay xở trong không gian hẹp.

2. Dreame H15 Pro Heat – Vệ sinh sâu, sấy khô con lăn

Ưu điểm:

- Lau sàn bằng nước nóng 85 độ C giúp chống ẩm mốc, mùi hôi.

- Lực hút mạnh hơn H12, xử lý tốt bụi mịn và nước tràn.

- Chế độ tự động nhận diện bẩn để điều chỉnh lực hút và lượng nước.

- Dock sạc và làm sạch thông minh, tiện cho gia đình bận rộn.

Nhược điểm: Giá cao, dock chiếm diện tích hơn so với các dòng nhỏ gọn.

Phù hợp với: Gia đình đông người, nhà nhiều diện tích sàn cứng (gạch, gỗ, vinyl).

3. MOVA K20 – Máy hút bụi lau nhà cầm tay khô & ướt

Ưu điểm:

- Lực hút mạnh ~5.300 Pa, làm sạch nhanh cả bụi khô và vết bẩn ướt.

- Bình nước sạch 600 ml, nước bẩn 500 ml, ít phải đổ rửa.

- Thiết kế gọn nhẹ (~4 kg), dễ di chuyển và cất giữ.

- Có tính năng tự vệ sinh cuộn lăn, giảm công chăm sóc máy.

- Giá hợp lý

Nhược điểm: Pin ~30 phút, nếu nhà lớn có thể cần sạc lại.

Phù hợp với: Gia đình vừa và nhỏ, muốn một chiếc máy cơ dễ dùng, giá dễ tiếp cận.

4. Tineco Floor One S7 Pro

Ưu điểm:

- Công nghệ iLoop Smart Sensor nhận diện bẩn thông minh, điều chỉnh hút – lau tối ưu.

- Hệ thống tự di chuyển “SmoothPower” giúp đẩy nhẹ, không tốn sức.

- Dock sạc 3-in-1: sạc, rửa con lăn, sấy khô.

- Thiết kế hiện đại, màn hình LCD trực quan.

Nhược điểm: Giá cao (~15–17 triệu đồng), nặng hơn một số model Dreame.

Phù hợp với: Người muốn trải nghiệm cao cấp, công nghệ thông minh, không ngại chi nhiều.

5. Xiaomi Truclean W10 Ultra

Ưu điểm:

- Lực hút 12.000 Pa, lau xoay kép mạnh mẽ.

- Tích hợp sấy nóng con lăn sau mỗi lần dùng, tránh mùi.

- Dock thông minh: rửa con lăn bằng nước nóng, sấy khô tự động.

- Giá dễ chịu hơn so với Tineco cùng tính năng.

Nhược điểm: Dock cồng kềnh, hơi ồn khi sấy.

Phù hợp với: Người dùng thích hệ sinh thái Xiaomi, muốn giá hợp lý mà tính năng vẫn mạnh.

