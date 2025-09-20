4 robot hút bụi lau nhà đáng mua nhất năm 2025 cho gia đình hiện đại

1. Dreame X50 Ultra – Flagship leo chân độc đáo

Điểm nổi bật:

Công nghệ ProLeap với hai “chân robot” giúp vượt ngưỡng cao tới 60 mm.

Lực hút cực mạnh tới 20.000 Pa, xử lý tốt cả bụi mịn lẫn mảnh vụn lớn.

Dock thông minh: tự động rửa – sấy nóng khăn lau, đổ bụi, cấp nước.

Điều hướng AI kết hợp cảm biến 3D Structured Light giúp tránh chướng ngại.

Hạn chế: Giá cao, dock cồng kềnh.

Phù hợp với: Nhà rộng, nhiều ngưỡng cửa, người muốn robot hoàn toàn tự động.



2. Dreame L30s Ultra – Lau xoay mạnh, đánh bật vết bẩn

Điểm nổi bật:

Mop xoay kép với lực ép mạnh, lau sạch cả vết dầu mỡ, vết khô cứng đầu.

Công suất hút tốt, bản đồ thông minh, nhận diện chướng ngại ổn.

Giá mềm hơn X50 Ultra nhưng vẫn giữ trải nghiệm cao cấp.

Hạn chế: Khả năng vượt ngưỡng chưa bằng X50 Ultra, dock ít tính năng hơn.

Phù hợp với: Nhà có trẻ nhỏ, thú cưng, sàn thường xuyên bẩn.

Mua tại đây

3. Eufy C20 Omni – Giá mềm, đủ tính năng cho nhà vừa

Điểm nổi bật:

Giá chỉ khoảng 7,9 triệu đồng, dễ tiếp cận.

Thương hiệu uy tín, bảo hành ổn định.

Đủ khả năng hút bụi và lau sàn cho căn hộ chung cư, diện tích vừa.

Hạn chế: Không có dock tự rửa mop, lực hút thấp hơn flagship.

Phù hợp với: Người cần robot ổn định, giá hợp lý, không cần “full option”.

Mua tại đây

4. MOVA Z50 Ultra – Lựa chọn tầm trung giàu tính năng

Điểm nổi bật:

Lực hút mạnh, nhiều tính năng tự động, giá ~24,9 triệu đồng.

Thiết kế hiện đại, bản đồ thông minh.

Trải nghiệm gần với robot cao cấp nhưng giá dễ chịu hơn.

Hạn chế: Dock chưa hiện đại bằng Dreame, phụ kiện thay thế ít hơn.

Phù hợp với: Người muốn hiệu suất cao, chi phí thấp hơn dòng flagship.

Mua tại đây