9 món đồ khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc khen không ngừng, càng mua càng nghiện!

Pinduoduo nổi tiếng là ứng dụng mua sắm giá rẻ ở Trung Quốc, nơi quy tụ vô vàn món đồ nhỏ nhắn với mức giá cực nhẹ ví. Thoạt nhìn chúng có vẻ tầm thường, nhưng khi dùng thử mới thấy công dụng lại hữu ích bất ngờ. Dưới đây là 9 món tiêu biểu mà bất cứ ai từng trải nghiệm cũng phải công nhận rằng rất đáng để mua.

1. Miếng dán che nhãn hoàn hàng

Mỗi lần gửi trả hàng, bóc nhãn trên thùng carton luôn là việc phiền phức. Tem thường dính chặt, bóc ra vừa tốn công vừa để lại lớp giấy nham nhở. Giờ chỉ cần một miếng dán giấy nâu chuyên dụng, dán chồng lên tem cũ là xong. Vừa che được thông tin cá nhân, vừa có chỗ để ghi mã hoàn hàng.

Gợi ý bạn mua: Miếng dán che nhãn hàng

2. Đá mài dao hình cà chua

Thoạt nhìn, đây chỉ là một quả cà chua bằng nhựa đỏ xinh xắn để trang trí bếp. Nhưng thực chất nó là đá mài dao mini. Khi dao cùn, chỉ cần đưa lưỡi dao vào rãnh, kéo vài lần là dao bén ngay. Thiết kế đơn giản đến mức ai cũng có thể dùng được, lại an toàn hơn so với đá mài truyền thống. Một món vừa đẹp mắt vừa hữu dụng.

Gợi ý bạn mua: Đá mài dao hình cà chua

3. Dao rọc bìa có nam châm

Dao rọc bìa vốn rất quen thuộc, nhưng phiên bản có nam châm ở mặt sau lại khiến việc cất giữ trở nên tiện hơn hẳn. Dùng xong, chỉ cần dán ngay lên cửa sắt, tủ lạnh hay khung kim loại, không lo thất lạc. Lưỡi dao nhỏ gọn có thể thu vào nên an toàn khi để trong nhà, kể cả có trẻ nhỏ.

4. Dụng cụ massage có giác hút

Nhìn qua có thể hơi buồn cười, giống một chiếc chóp nhỏ dán trên tường. Nhưng khi tựa lưng vào, nó phát huy tác dụng như một ngón tay day ấn. Sau một ngày mệt mỏi, đứng cạnh bức tường có gắn dụng cụ này, chỉ cần nghiêng người dựa vào đã thấy dễ chịu. Cảm giác thư giãn ấy khiến ai dùng thử cũng phải công nhận là tiện thật.

5. Dụng cụ hỗ trợ đeo vòng tay

Tự đeo vòng tay vốn là thử thách với nhiều người, đặc biệt khi đang để móng dài. Dụng cụ này giống một chiếc kẹp nhỏ, có thể giữ chặt một đầu vòng tay để người dùng dễ dàng móc khóa bằng một tay còn lại. Nhờ nó, việc đeo vòng từ khó chịu trở nên nhẹ nhàng, tiết kiệm cả thời gian lẫn sự kiên nhẫn.

6. Kềm cắt móng mini

Ưu điểm của chiếc kềm này là lưỡi cắt sắc, xử lý được cả móng dày mà không bị kẹt. Đặc biệt, thành kềm kín nên móng cắt xong không bắn tung tóe, giữ chỗ ngồi sạch sẽ. Một vật nhỏ nhưng hữu dụng đến mức trong nhà ai cũng muốn dùng.

7. Móc gỡ nắp thoát nước

Mỗi lần vệ sinh cống thoát nước, nhiều người thường ngán ngẩm vì phải cạy nắp. Dùng đũa, dao hay kéo đều không thuận tiện, lại dễ trầy xước. Móc gỡ nắp chuyên dụng này ra đời đúng lúc, chỉ cần móc nhẹ là nhấc được nắp, tiết kiệm cả công sức lẫn sự khó chịu.

Gợi ý bạn mua: Móc gỡ nắp thoát nước

8. Kẹp ăn vặt

Nhiều người thích ăn snack nhưng ngại dầu mỡ bám tay. Chiếc kẹp này giúp gắp từng miếng khoai tây chiên hay bánh quy ra đĩa, vừa sạch sẽ vừa tiện. Không chỉ giúp hạn chế rửa tay liên tục, nó còn tạo cảm giác ăn uống gọn gàng hơn, nhất là khi ngồi làm việc hay dùng máy tính.

Gợi ý bạn mua: Kẹp đồ ăn vặt

9. Thanh gỗ khuếch tán tinh dầu mini

Ở các cửa hàng, những bộ khuếch tán tinh dầu thường có giá hàng trăm nghìn, trong khi thật ra phần quan trọng nằm ở tinh dầu chứ không phải que gỗ. Loại mini trên Pinduoduo chỉ vài chục nghìn đồng, nhỏ gọn, có thể đặt mỗi phòng một thanh. Nhỏ vài giọt tinh dầu, cả không gian đã tràn ngập hương thơm dễ chịu trong nhiều ngày.

Gợi ý bạn mua: Thanh gỗ khuếch tán tinh dầu mini

Theo Toutiao