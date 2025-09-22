Chênh 10 triệu đồng, nên chọn iPhone 17 Pro hay iPhone 17 đây?

Năm nay, Apple khiến người dùng phải cân nhắc kỹ càng khi lựa chọn giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Bởi lẽ, iPhone 17 đã được nâng cấp mạnh mẽ, tiệm cận với bản Pro ở nhiều khía cạnh từ màn hình cho đến hiệu năng. Tuy nhiên, với mức chênh lệch 10 triệu đồng, đâu mới là lựa chọn tối ưu: iPhone 17 gọn nhẹ, màu sắc trẻ trung hay iPhone 17 Pro với sức mạnh và tính năng chuyên nghiệp vượt trội?

Kích thước và thiết kế

iPhone 17 và iPhone 17 Pro có sự khác biệt rõ rệt về thiết kế.

Cả hai phiên bản đều có ngoại hình khá tương đồng với khung nhôm, mặt trước phủ Ceramic Shield 2. iPhone 17 nặng 177g, nhẹ hơn so với 206g của bản Pro. Lý do là iPhone 17 Pro sở hữu cụm camera chiếm trọn chiều ngang mặt lưng, làm từ nhôm thay vì kính, tạo cảm giác cứng cáp nhưng cũng khiến trọng lượng tăng lên. Đổi lại, Pro được tăng cường lớp Ceramic Shield mặt sau, cho khả năng chống nứt gấp bốn lần so với kính thường.

Màn hình

Lần đầu tiên, Apple mang tính năng ProMotion 120Hz lên bản thường. Vì vậy, cả iPhone 17 và iPhone 17 Pro đều có màn hình Super Retina XDR OLED 6,3 inch, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel, độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit, hỗ trợ True Tone và Haptic Touch. Điều này đồng nghĩa, trải nghiệm hiển thị gần như không có khác biệt giữa hai máy.

Camera

Hệ thống camera trên iPhone 17

Hệ thống camera trên iPhone 17 Pro

Đây là điểm tạo khoảng cách lớn nhất. iPhone 17 chỉ có hai camera 48MP (chính và góc siêu rộng), cho zoom quang tối đa 2x và zoom số 10x. Trong khi đó, iPhone 17 Pro bổ sung camera Telephoto 48MP với thiết kế Tetraprism, zoom quang 8x và zoom số tới 40x. Ngoài ra, bản Pro còn mở khóa các tính năng chuyên nghiệp như ProRAW, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock và quay chậm 4K Dolby Vision 120fps. Nếu bạn làm nhiếp ảnh, quay phim hay cần chất lượng hình ảnh chuyên sâu, Pro là lựa chọn vượt trội.

Hiệu năng và tản nhiệt

Cả hai đều chạy chip A19, nhưng Pro dùng bản A19 Pro với GPU 6 nhân và tản nhiệt buồng hơi, giúp duy trì hiệu năng lâu hơn 40%. Đây là lợi thế rõ rệt cho game thủ hoặc người xử lý tác vụ nặng trong thời gian dài.

Kết nối và cổng sạc

Cả hai đều hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, Ultra Wideband thế hệ 2 và SOS qua vệ tinh. Điểm khác biệt nằm ở cổng kết nối: iPhone 17 vẫn là USB-C chuẩn 2.0 tốc độ thấp, trong khi iPhone 17 Pro có USB-C 3.0, truyền dữ liệu nhanh hơn nhiều, cực kỳ cần thiết cho người làm việc với file ảnh, video dung lượng lớn.

Pin và sạc

Dung lượng pin chênh lệch không lớn: iPhone 17 phát video 30 giờ, còn iPhone 17 Pro lên đến 33 giờ. Cả hai đều sạc nhanh 40W và sạc không dây MagSafe 30W, nạp 50% trong 20 phút.

Màu sắc và giá bán

iPhone 17 được trang bị 5 màu sắc trẻ trung phù hợp với người dùng yêu thích sự tươi mới và cá tính

iPhone 17 Pro lại có 3 tuỳ chọn màu sang trọng, tinh tế và hiện đại

iPhone 17 có 5 lựa chọn màu trẻ trung (Đen, Trắng, Tím Oải Hương, Xanh Lá Xô Thơm, Xanh Lam Khói), giá khởi điểm 24,99 triệu đồng cho bản 256GB. iPhone 17 Pro lại có 3 màu sang trọng (Bạc, Cam Vũ Trụ và Xanh Đậm), giá từ 34,99 triệu đồng cho cùng dung lượng.

Nên chọn iPhone 17 hay iPhone 17 Pro?

Nếu bạn chỉ cần một chiếc iPhone mỏng nhẹ, màu sắc đa dạng, màn hình và hiệu năng đủ mạnh cho mọi tác vụ phổ thông, iPhone 17 là lựa chọn hợp lý và tiết kiệm hơn. Nhưng nếu bạn cần tối ưu cho nhiếp ảnh, quay phim, chơi game cường độ cao, hoặc công việc liên quan đến dữ liệu nặng, iPhone 17 Pro xứng đáng với khoản chênh 10 triệu đồng.

Nhìn chung, cả iPhone 17 và iPhone 17 Pro đều rất đáng để sở hữu khi Apple đã nâng bộ nhớ cơ bản lên 256GB, mang lại nhiều giá trị hơn so với thế hệ trước.