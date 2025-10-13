Dùng nồi chiên không dầu làm món ăn sáng chỉ 10 phút xong mà thơm lừng, ai ăn cũng thốt lên "ôi trời, ngon quá!"

Vào buổi sáng, sau khi rời khỏi giường ngủ, chúng ta thường cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc để đi làm, đưa con đến trường... Cũng chính vì không có nhiều thời gian nên đôi khi bữa sáng thường bị xao lãng. Nếu bạn không muốn bỏ qua bữa sáng, chúng tôi ngay dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một công thức làm đơn giản, nhanh gọn, chỉ khoảng 10 phút là xong. Nguyên liệu để làm món ăn sáng này cũng rất đơn giản, bạn có thể mua sẵn rồi sáng hôm sau bật nồi chiên không dầu là xong trong "nháy mắt". Mặt khác, nếu bạn là tín đồ của bánh mì sandwich thì đây lại đúng là lựa chọn hoàn hảo. Hoặc ngay cả với những người không quen ăn bánh mì vào buổi sáng, thử món ăn này cũng sẽ phải thốt lên: "Ôi trời ơi, ngon quá!".

Không dài dòng hơn nữa, ngay bên dưới đây chúng ta cùng học cách làm bánh mì nướng rong biển và chà bông thịt heo.

Nguyên liệu làm món bánh mì nướng rong biển và chà bông thịt heo

Lượng bánh mì sandwich vừa đủ, vài miếng rong biển lá kim, sốt burger thịt hun khói Kuhne (bạn cũng có thể dùng nước sốt salad vị mật ong nếu không có loại sốt này), 1 lòng đỏ trứng gà và một ít sữa tươi.

Cách làm món bánh mì nướng rong biển và chà bông thịt heo

Bước 1: Đầu tiên bạn cắt bỏ phần cạnh nâu của bánh mì sandwich. Sau đó chia các lát bánh mì sandwich thành 4 phần bằng nhau. Lấy lượng nước sốt thịt hun khói vừa phải ra bát. Cắt rong biển lá kim thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo, lấy một miếng bánh mì sandwich nhỏ, phết đều nước sốt burger thịt hun khói lên bề mặt. Sau đó úp một miếng bánh mì khác lên. Tiếp đó phết nước sốt burger thịt hun khói xung quanh mép bánh mì và cuốn bằng rong biển. Tiếp đó phết thêm chút sốt lên mặt lá rong biển lá kim rồi rắc chà bông thịt heo/ruốc thịt heo xung quanh các cạnh.

Bước 3: Cho lòng đỏ trứng gà vào bát, thêm 10g sữa tươi vào rồi đánh đều. Sau đó bạn dùng cọ, phết lên bánh mì rồi đặt vào nồi chiên không dầu. Điều chỉnh nồi chiên không dầu ở mức nhiệt 170 độ trong khoảng 10 phút. Cuối cùng sau khi nướng xong, bạn có thể phết một ít nước sốt thịt xay lên bánh mì nướng rồi thưởng thức.

Thành phẩm món bánh mì nướng rong biển và chà bông thịt heo

Bạn thấy đấy, món ăn làm thật đơn giản phải không nào? Hương thơm thoang thoảng của món ăn sẽ giúp bạn có một ngày mới tốt lành. Món bánh có hình thức bắt mắt, giòn ngon xen lẫn vị mằn mặn của chà bông heo, rong biển thơm lừng, hấp dẫn. Bữa sáng, bạn chỉ cần 2 miếng bánh mì như thế này cùng với một ly sữa là đủ năng lượng. Món ăn này cũng là một cách để bạn giải quyết vấn đề bánh mì sandwich dưa thừa mà còn mang đến cho gia đình bạn một lựa chọn bữa sáng rất đặc biệt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh mì nướng rong biển và chà bông thịt heo!