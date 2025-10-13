Mùa thu là mùa thu hoạch sen, củ sen vào lúc này bột nhiều, nấu lên dẻo mịn như hạt dẻ chín. Theo nguyên lý ẩm thực nuôi dưỡng sức khỏe, thời tiết khô cần món ăn thiên về bổ âm, làm mát và làm ẩm. Canh sen lạc hầm chân giò là lựa chọn hợp thời vì kết hợp độ thanh mát của củ sen, vị bùi béo của lạc và chất keo tự nhiên trong chân giò, cho ra nồi nước dùng ngọt sâu, thơm dịu, dễ ăn cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Đây là món canh đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt: vừa dưỡng nhan, vừa bồi bổ, lại là hương vị gia đình rất điển hình của mùa thu.

Nguyên liệu cần thiết để thực hiện món canh củ sen lạc hầm chân giò

Món canh ngon bắt đầu từ nguyên liệu tươi. Bạn nên chọn một khoanh chân giò khoảng nửa ký, ưu tiên phần chân trước vì thịt nhiều hơn và mỡ vừa phải nên nước dùng béo mà không ngấy.

Một khúc củ sen cỡ nửa ký sẽ hợp tỉ lệ, chọn loại củ sen bột có màu hồng nhạt để khi hầm lên mềm bùi tự nhiên. Lạc sống khoảng vài chục gram rửa sạch, có thể ngâm trước nửa giờ để khi nấu nhanh nhừ.

Thêm vài lát gừng để khử mùi và vài quả táo đỏ để vị ngọt thanh hơn. Nếu nhà có một con bạch tuộc khô nhỏ, bạn rửa sơ rồi thái sợi, cho vào nồi sẽ dậy mùi biển nhẹ, nước canh trọn vẹn hơn.

Các bước thực hiện món canh củ sen lạc hầm chân giò

Khâu sơ chế quyết định mùi vị. Chân giò nhờ hàng thịt chặt khúc sẵn, mang về cạo sạch lông, rửa kỹ. Cho chân giò vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn, đun sôi trong khoảng mười phút để đẩy hết bọt bẩn và mùi hôi, sau đó vớt ra xả nước mát cho sạch. Củ sen gọt vỏ, rửa kỹ các lỗ, đập dẹt nhẹ rồi cắt khúc để dễ thấm. Lạc rửa lại nước sạch, táo đỏ rửa rồi bỏ hạt, gừng thái lát mỏng. Tất cả sẵn sàng là có thể vào nồi.

Cách nấu bằng nồi đất cho vị cổ điển và thơm hơn. Xếp chân giò, củ sen, lạc, táo đỏ và gừng vào nồi, nếu dùng bạch tuộc khô thì cho vào chung. Châm nước ngập thoải mái để hầm lâu không cạn. Đun lớn lửa đến khi sôi rồi hớt sạch bọt, hạ nhỏ lửa, đậy nắp và kiên nhẫn nấu từ chín mươi phút đến hai giờ. Khi thịt chân giò chín rục tơi mềm, củ sen bở mịn, lạc bùi là đạt.

Trước khi tắt bếp mới nêm muối cho vừa, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ để dậy hương và dùng nóng. Nếu dùng nồi áp suất, bạn cho toàn bộ nguyên liệu và nước vào, chọn chế độ ninh gân đậu, chờ xả áp rồi mở ra nêm muối là có ngay nồi canh sánh ngọt.

Vị ngon của món này nằm ở sự hài hòa. Củ sen khi chín có cấu trúc bột mịn, đưa lên miệng chỉ cần chạm răng là tách thành miếng nhỏ, thoang thoảng mùi thơm của bùn sen rất dễ chịu. Lạc chín bùi tạo cảm giác no lâu, chân giò cho nước dùng sánh béo tự nhiên nhờ lượng collagen chuyển hóa thành dạng gel mềm, không gắt mỡ nếu bạn đã xử lý kỹ phần bọt và mùi. Nước canh trong veo nhưng đậm đà, uống một muỗng đã thấy cổ họng dịu lại, dạ dày ấm lên.

Giá trị dinh dưỡng của bát canh này khá rõ. Củ sen chín tính ấm, giàu tinh bột, vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, giúp bổ huyết, làm mạnh tỳ vị và cải thiện miễn dịch. Chân giò chứa nhiều collagen, khi ninh lâu sẽ tạo gelatin giúp da giữ nước tốt hơn, hạn chế khô nhăn trong những ngày gió hanh. Lạc là loại hạt giàu đạm và chất béo tốt, đặc biệt là axit béo không bão hòa, hỗ trợ tim mạch và cung cấp năng lượng bền. Khi các thành phần gặp nhau trong một nồi canh chậm rãi, bạn có được món ăn vừa ngon vừa lành, phù hợp người cao tuổi, phụ nữ cần dưỡng sức hay người mới ốm dậy.

Vài lưu ý nhỏ giúp nồi canh chuẩn vị

- Nên chọn phần chân trước để nước dùng bớt nặng mỡ, thích hợp với gia đình muốn ăn thanh. Nếu sợ béo bạn có thể để nồi canh nguội bớt rồi hớt lớp mỡ đông trên bề mặt trước khi hâm lại.

- Củ sen có nhiều loại, nếu thích độ bở bùi hãy chọn củ sen bột có màu hồng nhạt, khi nấu sẽ ngọt và mềm hơn.

- Lông vụn trên chân giò có thể dùng nhíp nhổ sau khi chần qua, cách này sạch và nhanh. Với trẻ nhỏ hoặc người tiêu hóa yếu, không nên dùng quá nhiều vì chân giò có lượng cholesterol nhất định, buổi tối trước khi ngủ cũng không nên uống nhiều để tránh nặng bụng. Khi nấu cho mẹ sau sinh với mục tiêu lợi sữa, bạn nêm rất nhạt và tránh cho các gia vị gây kích ứng.

- Món canh này còn nhiều biến tấu thú vị. Bạn có thể cho thêm một nhúm kỷ tử cuối quá trình nấu để tăng hương vị và màu sắc, hoặc thay táo đỏ bằng vài lát bắp Mỹ để nước dùng có mùi thơm ngọt tự nhiên.

- Ai thích hương gừng rõ hơn có thể giã nhẹ gừng rồi cho vào lúc đầu, đến khi gần bắc nồi vớt bỏ bã để nước trong. Không có nồi đất vẫn nấu ngon bằng nồi inox dày, bí quyết là giữ lửa nhỏ vừa và đủ thời gian để nguyên liệu tan hòa với nhau.

Bữa tối ngày thu, chỉ cần một nồi cơm nóng, đĩa dưa cải chua giòn và nồi canh sen lạc hầm chân giò nghi ngút là đã thấy bữa cơm nhà đủ đầy. Món ăn không cao sang nhưng lành, ngọt vị thiên nhiên, ấm áp như không khí bếp gia đình. Mỗi thìa canh đưa lên miệng là một chút hơi ấm xua đi khô hanh, là cảm giác được chăm sóc dịu dàng giữa nhịp sống bận rộn. Một tuần nấu một hai lần, bạn sẽ thấy da dẻ mượt mà hơn, giấc ngủ sâu hơn và tinh thần cũng nhẹ nhõm.

Thu khô cần món canh ướt. Canh sen lạc hầm chân giò là sự lựa chọn dễ nấu, dễ ăn, già trẻ đều hợp. Chỉ cần dành hơn một giờ cho nồi canh lửa nhỏ, bạn sẽ có bát nước dùng ngọt sánh, củ sen bở bùi, lạc thơm và chân giò mềm rục. Vị ngon giản dị ấy chính là bí quyết giữ ấm cơ thể, dưỡng ẩm làn da và giữ cho mâm cơm nhà luôn có cảm giác đoàn viên.

Chúc bạn thực hiện món canh bổ dưỡng này thành công!