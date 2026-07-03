Đi chợ chỉ mua đúng 1 nguyên liệu, tôi làm được 3 món ngon, cả nhà ăn liên tiếp vẫn không chán

Có những hôm đi chợ, tôi đứng rất lâu trước quầy thực phẩm mà vẫn không biết nên mua gì. Mua nhiều thì tốn kém, mua ít lại sợ bữa cơm đơn điệu. Sau này học được cách của mẹ, tôi mới biết chỉ cần chọn đúng một nguyên liệu chính , thay đổi cách chế biến là đã có thể làm thành nhiều món khác nhau, vừa tiết kiệm vừa không tạo cảm giác ăn đi ăn lại.

Nguyên liệu mẹ tôi thường mua nhất chính là cà tím . Giá chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/kg, dễ mua quanh năm nhưng lại có thể biến tấu thành nhiều món hấp dẫn.

Bữa đầu: Cà tím nướng mỡ hành

Đây là món đơn giản nhưng lúc nào cũng "đắt khách" trên mâm cơm.

Cà tím bổ đôi, khứa nhẹ mặt rồi nướng đến khi mềm. Trong lúc đó, phi thơm hành lá với dầu nóng, thêm chút nước mắm và đường để tạo hỗn hợp mỡ hành.

Khi cà chín, chỉ cần phết mỡ hành lên trên, rắc ít lạc rang giã dập là đã có món thơm lừng, béo nhẹ mà không ngấy.

Ảnh minh họa

Bữa thứ hai: Cà tím om thịt băm

Chỉ cần thêm khoảng 100g thịt băm là đã có món mặn cực kỳ đưa cơm.

Phi thơm hành tỏi, xào thịt băm rồi cho cà tím vào đảo cùng. Thêm chút nước, nước mắm, dầu hào rồi om khoảng 10 phút.

Miếng cà mềm, thấm nước sốt, quyện với vị ngọt của thịt khiến trẻ nhỏ hay người lớn đều thích.

Bữa thứ ba: Cà tím xào tỏi

Đây là món nhanh nhất nhưng lại rất hợp những ngày nắng nóng.

Cà tím cắt thanh, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút rồi để ráo. Phi thật nhiều tỏi, cho cà vào xào trên lửa lớn, nêm chút nước mắm và tiêu.

Món ăn giữ được vị ngọt tự nhiên của cà, thơm mùi tỏi, ăn cùng cá kho hay thịt rang đều rất hợp.

Vì sao cà tím dễ "biến hóa"?

Khác với nhiều loại rau chỉ hợp một vài cách chế biến, cà tím có phần thịt mềm, dễ hút gia vị nên nướng, xào, om hay kho đều ngon.

Giá thành cũng khá rẻ, chỉ cần mua một lần là đủ chế biến cho nhiều bữa. Nếu kết hợp thêm những nguyên liệu sẵn có trong bếp như thịt băm, hành lá, tỏi hoặc mỡ hành, mỗi món lại mang một hương vị hoàn toàn khác.

Bí quyết để cà tím không bị thâm

Sau khi cắt, nên ngâm cà trong nước muối loãng khoảng 10 phút.

Không xào quá lâu vì cà sẽ bị nát.

Khi nướng, để nguyên vỏ sẽ giúp giữ độ ngọt và không bị khô.

Nhiều người nghĩ muốn đổi món phải mua thật nhiều nguyên liệu khác nhau. Thực ra chỉ cần một chút khéo léo trong cách chế biến, một loại thực phẩm quen thuộc cũng đủ mang đến ba bữa cơm với ba hương vị hoàn toàn khác biệt. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa đỡ đau đầu nghĩ thực đơn mỗi ngày, đó cũng là lý do cà tím luôn có mặt trong danh sách những nguyên liệu "quốc dân" của rất nhiều gia đình.