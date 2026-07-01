Tháng 7 gõ cửa mang theo cái nắng oi ả và những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. Đây cũng là thời điểm những chùm quất hồng bì (hoàng bì) căng mọng, ngả màu vàng ươm bắt đầu nhuộm rực các khu chợ truyền thống. Xưa nay, người ta thường chỉ quen dùng hoàng bì như một loại trái cây ăn chơi tráng miệng hay đem ngâm đường phèn trị ho. Thế nhưng, trong kho tàng ẩm thực dưỡng sinh của Đông y, hoàng bì lại là một nguyên liệu hầm canh cực kỳ trứ danh.

Được mệnh danh là "Chính khí chi quả" (trái cây mang lại nguồn năng lượng thuần khiết), sự kết hợp giữa vị chua chua ngọt ngọt, mùi thơm the mát của hoàng bì cùng độ béo ngậy của sườn heo non sẽ tạo ra một cực phẩm ẩm thực. Món canh này không chỉ làm dịu đi sự ngột ngạt của mùa hè, kích thích vị giác thèm ăn mà còn là bài thuốc tự nhiên giúp bảo vệ tỳ vị và làm êm ái cổ họng vô cùng hiệu quả.

Quất hồng bì (hoàng bì): Bảo vật dưỡng sinh mùa hè của Đông y

Trong Đông y, quả hoàng bì không chỉ đơn thuần là một món ăn vặt mà còn được ví như "Quả trần bì" nhờ hàm lượng tinh dầu và dược tính vô cùng phong phú nằm ngay trong lớp vỏ vàng ruộm. Tính hơi ấm, vị chua ngọt đan xen của loại quả này có tác dụng hành khí, hóa đờm, đặc biệt hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng đầy bụng, khó tiêu do thời tiết nóng nực gây ra.

Một điểm đặc biệt ít ai biết được tiết lộ trong video là: Toàn thân cây hoàng bì đều là bảo vật. Từ rễ, thân cho đến những phiến lá xanh mướt đều mang dược tính cao. Khi kết hợp vỏ, thịt quả và một vài chiếc lá hoàng bì vào món canh hầm, chúng ta đang khai thác tối đa nguồn kháng sinh tự nhiên này để kiến tạo một lớp lá chắn bảo vệ hệ hô hấp và tiêu hóa cho cả gia đình.

Sự chuẩn bị tỉ mỉ cho một nồi canh tròn vị

Để nấu được một nồi canh sườn hoàng bì thanh tao, khâu chọn lọc và sơ chế nguyên liệu đóng vai trò quyết định.

Sơ chế hoàng bì: Bạn cần chuẩn bị khoảng 150g quả hoàng bì đúng vụ, chọn những quả to, vỏ vàng bóng và không bị dập nát. Dùng kéo cắt rời từng quả ra khỏi cuống. Vì chúng ta sẽ hầm cả vỏ để lấy tinh dầu nên khâu làm sạch là cực kỳ quan trọng. Bạn cho hoàng bì vào thau nước, thêm một muỗng muối hạt và ngâm trong vài phút. Muối sẽ giúp sát khuẩn và loại bỏ lớp bụi bẩn li ti bám trên vỏ. Sau khi rửa sạch, dùng hai ngón tay bóp nhẹ vào phần cuống quả để đẩy hạt ra ngoài. Việc loại bỏ hạt là bắt buộc: Bởi hạt hoàng bì khi nấu lâu sẽ tiết ra vị đắng chát, làm hỏng hương vị thanh khiết của nước canh.

Chuẩn bị các nguyên liệu phụ trợ: Cốt của món canh là những dẻ sườn heo non nhiều thịt, ít mỡ. Sườn cần được chặt khúc vừa ăn, rửa sạch bằng nước muối loãng hoặc chần sơ qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn và mùi tanh. Để tăng thêm dược tính bồi bổ sức khỏe, công thức này còn sử dụng thêm sơn dược (khoai mỡ trắng/củ mài) giúp ích khí dưỡng âm, hạt sen giúp an thần ngủ ngon và vài quả táo đỏ để tạo màu sắc bắt mắt cũng như bổ máu.

Nghệ thuật hầm canh "kiện tỳ khai vị"

Quá trình hầm canh là lúc những nguyên liệu tinh túy nhất bắt đầu giao hòa. Theo truyền thống, bạn nên sử dụng một chiếc nồi đất để khả năng giữ nhiệt được tốt nhất, giúp nước canh thêm phần trong trẻo và đậm đà.

Đầu tiên, bạn xếp phần sườn heo non xuống đáy nồi, thả vào hai lát gừng tươi đập dập để trung hòa tính hàn. Tiếp theo, lần lượt xếp lớp sơn dược cắt khúc, hạt sen (đã bỏ tâm) và táo đỏ lên trên. Cuối cùng, rải đều phần thịt và vỏ hoàng bì đã tách hạt lên bề mặt, điểm xuyết thêm vài chiếc lá hoàng bì vò nát để tăng hương thơm.

Đổ nước tinh khiết vào ngập các nguyên liệu. Bật bếp đun cho đến khi nước sôi bùng lên thì hạ nhỏ lửa, đậy kín nắp và để nồi canh hầm riu riu trong khoảng 1 đến 1.5 tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình đun, mùi thơm nồng nàn đặc trưng của tinh dầu hoàng bì sẽ lan tỏa khắp gian bếp, mang lại một cảm giác vô cùng thư giãn.

Khi sườn đã chín rục, bạn chỉ cần nêm nếm thêm một chút xíu muối cho vừa khẩu vị là có thể tắt bếp. Không cần đến bột ngọt hay hạt nêm, bởi phần nước cốt đã chắt lọc trọn vẹn vị ngọt tiết ra từ xương tủy, củ mài và vị chua dịu nhẹ, thanh tao của quả hoàng bì.

Múc một bát canh nóng hổi ra bát, húp một ngụm nước dùng trong vắt: Cảm giác đầu tiên là sự trơn tuột, êm ái trôi tuột xuống cổ họng, lập tức xua tan đi mọi sự khô rát. Cắn một miếng sườn mềm tan, nhai thêm phần vỏ hoàng bì sần sật mang chút the mát nơi đầu lưỡi: Vị giác của bạn sẽ được đánh thức một cách mạnh mẽ nhất. Trong những ngày hè oi ả khiến ai nấy đều chán cơm, món canh sườn hoàng bì này chắc chắn sẽ là một điểm sáng rực rỡ, mang lại sự ngon miệng và sức khỏe dồi dào cho mọi thành viên trong gia đình.