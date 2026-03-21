Đậu phụ vốn là nguyên liệu nhẵn mặt trong mâm cơm của các gia đình Việt. Dù lành tính và rẻ tiền, nhưng quanh đi quẩn lại nấu mãi các món luộc, rán truyền thống hay sốt cà chua đôi khi cũng khiến cả nhà thèm một hương vị mới mẻ hơn. Chị em có tin không, chỉ với một bìa đậu trắng, một nắm rong biển và vài thứ gia vị cơ bản có sẵn trong chạn bếp, chúng ta có thể biến tấu ra một đĩa thức ăn "thần thánh" ngon đến mức phải thốt lên kinh ngạc.

Từng miếng đậu vàng ươm, giòn rụm bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ trọn được độ mềm ẩm mọng nước, áo đều một lớp rong biển mằn mặn giòn tan và mùi thơm nức mũi của dầu mè. Cách làm vô cùng mộc mạc, đơn giản, chẳng đòi hỏi kỹ năng dao thớt phức tạp, đảm bảo người vụng về đến mấy cũng có thể thành công ngay từ lần vào bếp đầu tiên.

Từ nguyên liệu bình dân rẻ bèo đến đĩa thức ăn "cháy tỏi"

Bữa cơm gia đình ấm cúng đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay thịt cá ê hề, thứ níu chân các thành viên đôi khi chỉ là một đĩa thức ăn được biến tấu khéo léo một chút, đủ sức vỗ về vị giác sau một ngày làm việc mệt mỏi. Món đậu phụ trộn rong biển này chính là một minh chứng hoàn hảo cho việc từ những nguyên liệu rẻ bèo bọt cũng có thể tạo ra một trải nghiệm ẩm thực vô cùng đưa miệng.

Chị em chỉ cần chạy ù ra chợ mua vài bìa đậu phụ, lưu ý nên chọn loại đậu chắc tay một chút để khi chiên không bị nát. Về phần rong biển, hãy tận dụng loại rong biển sấy khô dùng để nấu canh hoặc lá rong biển cuộn kimbap tước nhỏ ra đều được.

Thêm chút hành lá tươi xanh, một hũ muối vừng (muối mè) giã dập, một chai dầu mè và chút giấm thơm là góc bếp nhà bạn đã sẵn sàng nổi lửa. Tổng chi phí cho món này có khi chưa tới hai chục ngàn, một mức giá quá hời cho một món mặn đỉnh cao.

Bí quyết chiên đậu vàng giòn và rang rong biển dậy mùi thơm phức

Công đoạn chế biến món này thực sự rất nhàn tênh và được gói gọn trong sự liền mạch, không làm chị em tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp. Đầu tiên, đậu phụ mua về chị em thấm thật khô nước trên bề mặt bằng khăn giấy sạch, thao tác nhỏ này sẽ giúp lúc chiên dầu không bị bắn tung tóe, sau đó nhẹ nhàng cắt đậu thành những khối vuông nhỏ vừa miệng ăn. Bắc chảo lên bếp, cho một lượng dầu ăn vừa đủ, đợi đến khi dầu nóng già thì từ từ thả từng viên đậu trắng ngần vào. Bí quyết ở đây là cứ kiên nhẫn chiên trên mức lửa vừa, trở đều tay cho đến khi tất cả các mặt của miếng đậu đều xém vàng, lớp vỏ ngoài trở nên cứng cáp và giòn rụm thì nhanh tay vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Tiếp nối ngay sau đó là khâu xử lý rong biển, bước đệm quan trọng để tạo nên âm thanh giòn rôm rốp vui tai khi thưởng thức. Chị em chắt bớt phần dầu ăn vừa chiên đậu ra bát, chỉ để lại một lớp màng dầu cực mỏng láng trên mặt chảo, sau đó thả phần rong biển đã xé tơi vào và đảo đều tay trên lửa nhỏ. Rong biển khi gặp nhiệt độ sẽ dần khô lại, tỏa ra một mùi thơm hương biển đặc trưng, chị em cứ xào cho đến khi thấy rong biển thật khô và giòn rụm là có thể tắt bếp. Sự kết hợp giữa lớp vỏ đậu giòn dai bên ngoài và rong biển giòn tan chắc chắn sẽ là một sự bùng nổ về mặt kết cấu.

Linh hồn của món ăn nằm trọn trong bước trộn gia vị đậm đà

Miếng đậu có trở nên đậm đà, có khiến người ta ăn một miếng rồi lại vô thức gắp thêm miếng thứ hai hay không, tất cả đều được quyết định ở bước nêm nếm gia vị cuối cùng này. Khi đậu phụ chiên vàng và rong biển rang giòn đã sẵn sàng, bạn trút tất cả vào một chiếc tô lớn. Tiếp đó, rắc đều lên trên khoảng một muỗng muối vừng - thứ gia vị thần thánh mang lại hương vị quê nhà mộc mạc bùi bùi, rưới thêm một muỗng giấm đen (hoặc giấm thơm) để tạo chút vị chua thanh nhẹ nhàng giúp giải ngấy hiệu quả, không thể thiếu một thìa dầu mè cho món ăn thêm phần bóng bẩy và cuối cùng là rắc một nắm hành lá thái nhỏ xanh mướt lên trên cùng.

Dùng đũa nhẹ nhàng xóc và trộn đều tay sao cho từng viên đậu hũ đều được áo một lớp muối vừng đậm đà và bám đầy những vụn rong biển thơm phức. Chỉ cần trộn xong thôi là một mùi thơm quyến rũ đã bay khắp không gian bếp, kích thích dịch vị một cách mãnh liệt. Cắn thử một miếng, bạn sẽ cảm nhận ngay lớp vỏ ngoài sần sật cọ xát vào đầu lưỡi, ngay sau đó là phần nhân đậu trắng ngần bên trong tươm ra, giữ nguyên độ ẩm ướt, mềm mịn như tan chảy trong miệng.

Vị ngọt bùi béo ngậy của đậu non, quyện với vị mằn mặn thơm lừng của muối vừng và rong biển nướng, thi thoảng nhấn nhá thêm chút chua dịu dàng của giấm đen làm bừng tỉnh mọi giác quan. Món này ăn chơi như một món ăn vặt cũng vô cùng "dính", nhưng khi được dọn ra ăn kèm với một bát cơm trắng xới nóng hổi thì đảm bảo nồi cơm nhà bạn sẽ hết bay trong vòng một nốt nhạc.

Buổi tối đi làm về mệt mỏi, chân tay rã rời không muốn bày vẽ nấu nướng cầu kỳ thì đây chắc chắn là công thức hoàn hảo nhất mà chị em nhất định phải lưu lại và vào bếp thử ngay hôm nay!