Nắm vững tỷ lệ vàng này, ngay cả người mới nấu ăn cũng có thể trở thành bậc thầy của món sườn chua ngọt

Sườn chua ngọt có lẽ là món ăn phổ biến của hầu hết các gia đình bởi hương vị chua ngọt kích thích vị giác. Tuy nhiên để nấu được món ăn này ngon thì trước đó nhiều người đã mắc không ít sai lầm như: Vị quá ngọt hoặc chua đến mức khiến nhăn mặt, "sườn chiên than"... Để giúp bạn dễ dàng nấu được món sườn chua ngọt thành công, chúng tôi chia sẻ với bạn tất cả các kinh nghiệm đã tích luỹ được. Với những mẹo này, chỉ cần áp dụng theo thì đảm bảo rằng các bạn có thể trở thành bậc thầy của món ăn này!

1. Chọn được loại sườn phù hợp là đã thành công một nửa

Khi mua sườn heo, đừng chỉ lấy đại một miếng nào đó để tiết kiệm thời gian. Hãy nhớ hỏi mua loại sườn phẳng có sụn trắng trong khoang bụng của heo. Phần thịt này có các lớp mỡ và thịt nạc riêng biệt, và khi hầm, nó không bị khô cũng không bị ngấy; ngay cả xương cũng rất ngon.

Sau khi mua sườn, đừng vội chần chúng! Trước tiên, hãy thực hiện một bước quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua: Chặt sườn thành từng miếng khoảng 3-4 cm, cho vào nước lạnh, thêm một thìa muối và ngâm trong 30-60 phút. Bạn sẽ thấy nước từ từ chuyển sang màu đỏ; máu đang bị ép ra ngoài. Thực hiện bước này sẽ loại bỏ khoảng 80% mùi tanh của sườn.

2. Có một mẹo nhỏ khi chần, hãy tránh lỗi thường gặp này

Vớt sườn đã ngâm ra khỏi nước, sau đó chần sơ. Hãy nhớ bắt đầu với nước lạnh!

Cho sườn vào nồi, thêm nước lạnh ngập sườn, cùng với vài lát gừng, một đoạn hành lá và 1 thìa canh rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn. Khi nhiệt độ nước tăng lên, bọt màu xám sẽ từ từ nổi lên trên bề mặt - đó là máu và tạp chất, cần phải vớt bỏ.

Sau khi nước sôi, luộc khoảng 3 phút rồi vớt sườn ra. Điều quan trọng là: Hãy rửa sườn bằng nước ấm! Tuyệt đối không dùng nước lạnh. Hãy tưởng tượng, nếu sườn vừa được rửa bằng nước nóng mà đột nhiên bị ngâm trong nước lạnh, thịt sẽ co lại ngay lập tức, và dù bạn hầm bao lâu đi nữa thì sườn cũng không mềm được.

3. Chiên ngập dầu hay chiên áp chảo?

Về bước này, có hai cách chính:

Phương pháp truyền thống - Chiên ngập dầu 2 lần: Cho sườn vào dầu ở mức lửa 60% và chiên đến khi hơi vàng. Vớt ra và để riêng. Khi dầu đạt đến mức lửa 80%, chiên lại trong 30 giây. Phương pháp này tạo ra sườn có lớp vỏ ngoài giòn, khi được phủ lớp sốt chua ngọt, bên trong sẽ mềm và mọng nước, tạo nên kết cấu độc đáo và đậm đà.

Cách làm tại nhà - Chiên với ít dầu: Nếu bạn không muốn dùng quá nhiều dầu, bạn có thể làm nóng chảo, cho một ít dầu vào, rồi chiên sườn trên lửa vừa cho đến khi vàng nâu và giòn cả hai mặt. Mặc dù không giòn như chiên ngập dầu, nhưng cách này tiết kiệm dầu và thời gian, mà hương vị vẫn rất tuyệt vời.

4. Tỷ lệ vàng: Linh hồn của nước sốt chua ngọt

Có lẽ đây là điều bạn muốn biết nhất - chính xác thì làm thế nào để làm ra món nước sốt chua ngọt ngon tuyệt? Với nhiều năm kinh nghiệm nấu ăn, các đầu bếp đã tóm tắt tỷ lệ vàng phổ quát này (sử dụng một chiếc thìa súp sứ làm đơn vị):

1 muỗng canh rượu nấu ăn + 2 muỗng canh nước tương + 3 muỗng canh đường phèn + 4 muỗng canh giấm balsamic (hoặc giấm đen).

Lưu ý: Nếu bạn dùng nước mắm thay cho nước tương thì bạn chỉ cần khoảng 1 muỗng canh vì nước mắm thường mặn hơn.

Hãy nhớ công thức này: 1. Khử mùi tanh, 2. Tăng cường hương vị, 3. Điều chỉnh độ ngọt, 4. Thêm hương thơm.

Có một vài chi tiết cần lưu ý ở đây:

Chỉ cần dùng nước tương là đủ; không cần dùng nước tương đen. Nước tương đen có màu quá sẫm và sẽ trông như than sau khi nấu, ảnh hưởng đến hình thức món ăn.

Đường phèn vàng là loại tốt nhất, vì nó có vị ngọt đậm đà, dịu nhẹ hơn và màu trong suốt hơn so với đường trắng.

Cuối cùng, thêm một chút muối (khoảng 1/4 thìa cà phê). Đây là bí quyết từ một đầu bếp bậc thầy - muối làm tăng vị ngọt và chua, tạo nên nhiều tầng hương vị hơn.

5. Quá trình caramel hóa đường: Bước quan trọng quyết định hình thức món ăn

Cho một lớp dầu mỏng vào nồi, sau đó thêm đường phèn và khuấy đều trên lửa nhỏ nhất. Đường phèn sẽ trải qua quá trình sau: Tan chảy → xuất hiện các bọt khí nhỏ màu trắng → chuyển sang màu vàng → chuyển sang màu hổ phách đậm (màu đỏ chà là) → xuất hiện các bọt khí màu vàng óng ánh dày đặc.

Ngay khi thấy hỗn hợp chuyển sang màu đỏ sẫm và xuất hiện những bọt khí nhỏ, hãy đổ ngay sườn vào! Thao tác này cần nhanh tay, nếu không đường sẽ bị đắng dù chần chừ chỉ một giây.

Nếu bạn lo lắng đường sẽ bị cháy, có một phương pháp an toàn hơn nữa: Hòa tan đường phèn trong một ít dầu, thêm một lượng nhỏ nước sôi, đun sôi lại, sau đó đổ ra và để sang một bên. Mặc dù phương pháp này có thể làm giảm hương vị caramel một chút, nhưng nó chắc chắn sẽ ngăn ngừa việc đường bị cháy.

6. Ninh nhỏ lửa và làm đặc nước sốt: Kiên nhẫn là thử thách cuối cùng

Sau khi phủ sườn bằng đường caramel, đổ nước sốt chua ngọt đã chuẩn bị vào và đảo đều. Sau đó, thêm nước sôi ngập sườn. Không được thêm nước lạnh!

Sau khi đun sôi ở lửa lớn, giảm lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy nắp và ninh trong 30-40 phút. Không nên vội vàng trong quá trình này; hãy để thời gian ninh sườn từ từ cho đến khi mềm.

Công đoạn cô đặc nước sốt cuối cùng là khoảnh khắc thú vị nhất của toàn bộ quá trình. Tăng nhiệt và khuấy liên tục. Bạn sẽ thấy nước sốt đặc lại và cô đặc hơn, màu sắc cũng đậm hơn, giống như việc phủ lên sườn một lớp kẹo thủy tinh bóng loáng.

Khi nước dùng sánh lại như mật ong và bám đều vào sườn, hãy rưới thêm 1 thìa giấm balsamic dọc theo mép nồi. Bước này, được gọi là "giấm mép nồi", giúp giải phóng hương thơm của giấm ngay lập tức mà không làm bay hơi trong quá trình nấu lâu. Xào nhanh vài lần, sau đó tắt bếp!

Rắc thêm mè trắng rang và hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí, vậy là bạn đã có một đĩa sườn heo chua ngọt thơm ngon!

Món sườn heo chua ngọt có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại bao gồm nhiều kỹ thuật tinh tế trong ẩm thực. Từ việc chọn nguyên liệu đến chần sơ, từ việc làm caramen đường đến việc cô đặc nước sốt, mỗi bước đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tâm huyết của người đầu bếp.

Nhưng khi bạn thấy gia đình quây quần bên bàn ăn, háo hức nhấm nháp sườn heo, trộn cơm với nước sốt, thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Đó có lẽ là sức hút của những bữa ăn - không chỉ là một món ăn, mà còn là hương vị của gia đình, là sự ấm áp của những kỷ niệm.