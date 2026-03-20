Cuộc sống hiện đại đôi khi cuốn chúng ta đi quá nhanh bằng những guồng quay công việc không ngơi nghỉ. Nhiều lúc mệt nhoài, ta bỗng thấy thu mình lại và chỉ khao khát tìm về hơi ấm bình yên của gian bếp gia đình. Và trong mâm cơm chiều rộn rã tiếng cười ấy, chẳng cần lôi kéo nhau ra hàng quán mâm cao cỗ đầy, chỉ một đĩa cá muối chiên giòn tan ăn kèm bát cơm trắng bốc khói cũng đủ làm bừng sáng cả một ngày.

Nhiều chị em vẫn ái ngại món cá chiên vì sợ dầu bắn tung tóe, sợ cá bị nát hay ướp muối không khéo sẽ bị mặn chát. Đừng lo, bài viết này sẽ mách bạn một tuyệt chiêu dân dã nhưng cực kỳ hiệu quả: Ướp cá bằng muối hột rang khô. Đảm bảo miếng cá khi chiên xong sẽ giữ được độ ngọt thịt, lớp da bên ngoài giòn rụm, thịt bên trong chắc nịch, càng nhai càng thấy hương vị gia đình trọn vẹn.

Khâu chọn cá và sơ chế: Đơn giản nhưng cần sự chỉn chu

Để làm món cá muối chiên này, nguyên liệu linh hoạt vô cùng. Ngon nhất và đậm đà nhất thì có cá thu, nhưng nếu hôm nay ra chợ không có, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng cá dứa, cá basa béo ngậy hay thậm chí là cá lóc thịt hiền lành. Để tiết kiệm thời gian cho những buổi chiều tan làm tất bật, mẹo nhỏ là khi mua cá, bạn cứ nhờ các cô ngoài sạp cắt sẵn thành từng khứa vừa ăn.

Đem cá về nhà, công việc của chúng ta nhẹ nhàng đi một nửa. Bạn chỉ cần rửa cá thật sạch, chà xát nhẹ nhàng để loại bỏ hết máu tanh, sau đó xếp cá ra rổ hoặc dùng khăn giấy thấm thức ăn thấm cho cá ráo nước hoàn toàn. Cá càng ráo nước thì các bước ướp và chiên sau này càng dễ dàng và thành công rực rỡ.

Bí quyết "vàng" nằm ở mẻ muối rang: Tuyệt chiêu hô biến hương vị

Điểm nhấn tạo nên linh hồn của món ăn này chính là công đoạn xử lý muối. Thay vì dùng muối trắng ướp trực tiếp dễ khiến cá bị mặn đắng và ứa nước, chúng ta sẽ đem muối đi rang. Bạn Bắc một chiếc chảo lên bếp, cho muối bọt (hoặc muối hột) vào, bật lửa lớn và bắt đầu đảo đều tay.

Cứ kiên nhẫn rang cho đến khi bạn thấy hơi nước bốc lên hết, hạt muối khô rang, tơi xốp và khi đảo có cảm giác rất nhẹ tay thì tắt bếp. Nếu gia đình có người thích ăn cay, ở bước này khi muối vừa rang xong còn nóng hổi, bạn có thể giã thêm một chút ớt tươi trộn vào. Đổ phần muối đã rang ra một chiếc đĩa rộng, chờ cho muối nguội hẳn rồi mới bắt đầu công cuộc "tắm muối" cho cá.

Công đoạn ướp và "rửa mặn": Chìa khóa cho miếng cá chắc nịch

Khi muối đã nguội, bạn xếp cá ra khay, mạnh tay phủ đều muối lên toàn bộ bề mặt các khứa cá. Đừng sợ cá bị mặn nhé, vì muối đã được rang khô kiệt nước nên nó chỉ làm nhiệm vụ hút bớt độ ẩm bề mặt và giúp thịt cá săn chắc lại thôi, vị mặn sẽ rất đầm và êm. Để cá ngấm gia vị, bạn ướp ở nhiệt độ phòng khoảng 30 đến 40 phút.

Nếu có thời gian rảnh rỗi chuẩn bị trước cho bữa chiều, bạn có thể bọc màng bọc thực phẩm và cất ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 3 tiếng, cá sẽ càng dẻo và ngon hơn. Sau thời gian chờ đợi, miếng cá lúc này đã cứng cáp hơn hẳn. Và đây là lưu ý quan trọng nhất: Bạn tuyệt đối không được đem cá đi chiên ngay hoặc chỉ phủi phủi lớp muối rụng xuống. Bắt buộc phải đem cá đi rửa lại dưới vòi nước thật sạch để trôi hết lớp muối bên ngoài, rồi lại để ráo nước một lần nữa. Bước này giúp món cá chiên xong có vị mặn ngọt tự nhiên chứ không hề chát lưỡi.

Canh lửa để cá vàng ươm, giòn rụm

Khi cá đã hoàn toàn ráo nước, thịt cá đanh lại, chúng ta bắt đầu bước vào công đoạn hấp dẫn nhất. Bạn cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun cho dầu thật già (thử cắm đũa gỗ vào thấy sủi bọt tăm là đạt). Để tránh tình trạng văng dầu dọa chị em khi nấu nướng, bạn hãy hạ lửa nhỏ xuống rồi mới nhẹ nhàng gắp từng khứa cá thả vào chảo. Khi cá đã yên vị, hãy điều chỉnh lửa ở mức lớn vừa (ví dụ bếp có 10 mức lửa thì bạn để ở mức số 7).

Chiên cá ở nhiệt độ này giúp miếng cá chín đều từ trong ra ngoài. Cứ để cá vàng hẳn một mặt rồi mới lật, nhờ được ướp muối rang nên cá rất cứng cáp, tuyệt đối không bị dính chảo hay bể nát. Khi quan sát thấy cá đã gần chín, hai mặt bắt đầu chuyển màu vàng ươm, hãy bật lửa lên mức lớn nhất trong khoảng 1 phút cuối cùng. Thao tác này giúp lớp da bên ngoài phồng lên giòn rụm và ép hết dầu thừa bên trong cá ra ngoài, đảm bảo món ăn không hề bị ngấy.

Gắp từng khứa cá thu chiên vàng ươm ra đĩa, mùi thơm đặc trưng của cá biển quyện cùng hơi nóng bốc lên ngào ngạt sẽ đánh thức tì vị của bất cứ ai. Món cá chiên muối rang này thịt dẽ dặt, thơm lừng và có vị mặn rất thanh. Để món ăn thêm phần "nhức nách", bạn nhớ chuẩn bị thêm một đĩa xoài xanh băm sợi nhỏ. Gắp một miếng thịt cá béo ngậy, kèm thêm vài sợi xoài chua chua giòn giòn, và lùa cùng bát cơm trắng nóng hổi, chao ôi, hương vị ấy đủ sức đánh bay mọi sơn hào hải vị ngoài kia.