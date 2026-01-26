Đừng làm chả lá lốt theo cách cũ nữa, thử ngay công thức mới toanh này ăn siêu ngon lại giòn rụm cực đã

Lá lốt vốn là loại nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân Việt Nam. Sau khi được dùng để chế biến trong các món ăn, nó trở nên thơm phức và dẻo, cả người già lẫn trẻ em đều thích hương vị của nó trong món ăn. Chúng ta vẫn thường dùng loại lá này làm gia vị cho chiên, nướng, xào, om... hoặc cuốn cùng thịt băm thành món chả lá lốt quen thuộc. Trong món chả thịt băm, lá lốt có vai trò giúp món ăn thêm đậm đà, mọng nước và có kết cấu phong phú hơn.

Nếu bạn đang quen thuộc với món chả lá lốt kiểu truyền thống: dùng lá lốt cuốn nhân thịt băm sau đó chiên chín - thì hôm nay chúng ta hãy biến tấu thêm một thao tác nữa. Với cách làm này, món chả lá lốt hoàn thành sẽ tỏa ra mùi thơm tuyệt vời từ xa, và khi ăn lại giòn rụm vô cùng ngon miệng. Giờ thì hãy cùng theo dõi công thức làm món chả lá lốt theo cách mới này nhé!

Nguyên liệu làm món chả lá lốt chiên giòn

Lượng lá lốt vừa đủ, 300g thịt nạc vai, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê rượu gạo, nửa muỗng cà phê gia vị, nửa muỗng cà phê bột nêm gà, 1 quả trứng gà, lượng nước vừa đủ, nửa bát bột chiên giòn, lượng dầu ăn vừa đủ, một ít gừng băm nhỏ, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Cách làm món chả lá lốt chiên giòn

Bước 1: Cho gừng băm nhỏ và hành lá thái nhỏ vào bát, thêm chút nước ngâm một lúc sau đó chắt lấy phần nước. Thịt nạc vai bạn đem rửa sạch, thấm khô nước bằng khăn bếp sau đó thái thành miếng nhỏ. Tiếp theo cho thịt heo vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ. Hoặc bạn có thể băm nhỏ theo cách truyền thống. Cho thịt heo băm vào bát, thêm nước tươngm dầu hào, rượu gạo, chút bột tiêu, gia vị/muối và bột nêm gà, trộn đều và ướp trong khoảng 15 đến 30 phút. Sau đó bạn thêm vài thìa nước hành lá và gừng, trộn đều và để sang một bên.

Bước 2: Rửa sạch lá lốt, vẩy khô nước. Sau đó bạn lấy từng chiếc lá lốt đặt lên mặt phẳng. Cho lượng nhân thịt băm vừa phải, đủ trải đều lên lá lốt, rồi cuộn lại từ trên xuống dưới. Sau đó, gập cuống lá xuống phía dưới và bạn đã hoàn thành thao tác cuốn. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3: Đập trứng vào bát, thêm nước và bột chiên giòn vào để tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó nhúng từng cái chả lá lốt cuộn thịt vào. Nhúng đều sao cho hỗn hợp bột và phủ kín hoàn toàn. Sau đó đun nóng dầu trong chảo. Bạn kiểm tra độ nóng bằng cách nhúng đầu đũa vào, khi thấy bọt nổi lên thì thả từng chiếc chả lá lốt tẩm bột vào. Chiên cho đến khi chúng có màu vàng nâu thì vớt ra, để ráo. Sau đó bạn chiên lại lần 2 để từng chiếc chả lá lốt giòn hơn. Sau đó xếp chả lá lốt chiên giòn lên đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món chả lá lốt chiên giòn

Với các thao tác đơn giản, bạn đã có một đĩa chả lá lốt giòn tan, thơm ngon đã sẵn sàng! Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan của lớp vỏ bên ngoài, thơm và mềm mại tuyệt vời của lớp nhân bên trong, cùng hương thơm lá lốt đặc trưng. Ngoài vị ngon, lá lốt thực chất còn có tính ấm, mang lại nhiều lợi ích khi dùng vào mùa đông. Nó giúp cơ thể chống lại cái lạnh và thúc đẩy tuần hoàn máu. Nó có thể làm ấm tỳ vị, tăng cường chức năng tiêu hóa. Bạn hãy làm ngay món ăn ngày cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chả lá lốt chiên giòn!