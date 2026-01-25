2 món ăn rất hợp bữa cơm ngày rét: Công thức dễ nấu mà ngon đến mức ăn bao nhiêu cơm cũng hết

Khi gió lạnh rít lên và nhiệt độ giảm mạnh, cơ thể chúng ta cần nhiều năng lượng hơn để chống lại cái lạnh. Lúc này, những thực phẩm giàu calo, giàu protein trở thành "kho báu giữ ấm" trên bàn ăn của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn 2 công thức làm món ăn hoàn hảo để thưởng thức trong thời tiết lạnh. Chúng không chỉ cung cấp đủ năng lượng mà còn giúp xua tan cái lạnh. Đừng chần chừ nữa, hãy theo dõi và lưu lại để nấu cho gia đình thưởng thức nhé.

1. Thịt gà kho hạt dẻ: Món ăn bổ dưỡng và ấm áp

Thịt gà giàu protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thụ, giúp tăng cường thể lực và xây dựng cơ thể khỏe mạnh. Trong khi đó, hạt dẻ chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất, có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng thận và bổ cơ. Sự kết hợp của hai loại thực phẩm này tạo nên một món ăn bổ dưỡng và thơm ngon.

Nguyên liệu làm món thịt gà kho hạt dẻ

1kg thịt gà, 200g hạt dẻ, 1 củ gừng, 5 tép tỏi, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1/2 quả ớt chuông đỏ, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng cà phê đường, muối vừa ăn, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món thịt gà kho hạt dẻ

Bước 1: Rửa sạch thịt gà và chặt thành miếng nhỏ. Bóc vỏ hạt dẻ (có thể khía một đường trên bề mặt hạt dẻ, luộc trong nước sôi vài phút rồi bóc vỏ khi còn nóng). Thái lát gừng, băm nhỏ tỏi, và cắt ớt chuông xanh và đỏ thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thả các miếng gà vào, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt gà ra, rửa sạch với nước ấm và để ráo. Sau đó cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi. Khi dầu nóng, thêm gừng thái lát và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho gà vào xào đến khi bề mặt hơi vàng.

Bước 3: Cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen và 1 muỗng cà phê đường vào, đảo đều cho gà có màu vàng nâu. Sau đó, thêm nước nóng đủ ngập gà, cho hạt dẻ vào, đun sôi trên lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh khoảng 20-30 phút. Sau đó mở nắp nêm thêm chút muối cho vừa ăn, dùng đũa đảo liên tục cho đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng, cho các miếng ớt chuông xanh và đỏ vào, đảo đều và tắt bếp khi ớt chuông chín tới.

2. Thịt ức bò hầm cà chua: Món ăn chua ngọt, ngon miệng và ấm áp

Thịt ức bò giàu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác, có tác dụng bổ khí, dưỡng tỳ vị; cà chua giàu vitamin C và lycopene, có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Món ức bò cà chua này có vị chua ngọt, nước dùng đậm đà, rất thích hợp để ăn trong thời tiết lạnh.

Nguyên liệu làm món thịt ức bò hầm cà chua

500g thịt ức bò, 2 quả cà chua, 1 củ hành tây, 1 miếng gừng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh tương cà chua, 5g đường phèn, muối vừa ăn, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món thịt ức bò hầm cà chua

Bước 1: Rửa sạch thịt ức bò, cắt thành từng miếng vừa ăn, cho vào nồi nước lạnh, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và vài lát gừng, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hớt sạch bọt, vớt thịt ức bò ra, rửa lại bằng nước ấm, để sang một bên cho ráo nước. Khía hình chữ thập trên đầu quả cà chua, chần qua nước sôi vài phút, sau đó bóc vỏ và thái nhỏ. Bóc vỏ và rửa sạch hành tây, rồi cắt nhỏ. Thái gừng thành lát và để riêng.

Bước 2: Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi. Khi dầu nóng, thêm hành tây và gừng vào xào thơm. Sau đó cho cà chua vào xào đến khi tiết ra nước. Thêm các miếng thịt ức bò đã chần vào và tiếp tục đảo đều. Sau đó nêm nước tương, tương cà và đường phèn. Đảo đều rồi thêm lượng nước nóng sao cho ngập thịt ức bò.

Bước 3: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và hầm khoảng 1- 1.5 tiếng, cho đến khi thịt ức bò mềm. Nếu dùng nồi áp suất bạn có thể rút ngắn thời gian hầm khoảng 30 phút. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn, khuấy đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Trong thời tiết lạnh giá này, hãy nấu 2 món ăn giàu calo và protein này cho gia đình bạn để sự ấm áp và hương vị thơm ngon lan tỏa trên bàn ăn, xua tan cái lạnh mùa đông và cung cấp cho cơ thể bạn nguồn năng lượng dồi dào.