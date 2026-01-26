Bạn bị lạnh tay chân? Nấu ngay món "canh tăng cường miễn dịch" này, vừa ngon lại làm ấm cơ thể từ bên trong

Khi mùa đông đến, một cơn gió lạnh thổi qua, và ngay cả khi đã quấn chặt trong chiếc áo khoác lông vũ, bạn vẫn cảm thấy cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Không những thế, ngay cả khi ngồi trong nhà, chân đi tất bạn vẫn cảm thấy tay chân lạnh buốt. Dù chui vào chiếc chăn dầy cộp cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ấm... Vào những lúc như thế này, ngoài việc sử dụng trang phục để giữ ấm, cơ thể bạn cần một món ăn nóng hổi để làm ấm từ bên trong. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với bạn món "Canh gà hoàng kỳ" đặc biệt dễ chịu khi uống trong thời tiết lạnh giá. Món canh này không chỉ ngon tuyệt vời, mà còn bổ khí huyết, tăng cường hệ miễn dịch và phù hợp cho cả gia đình!

Có câu nói xưa rằng, "Mùa đông uống canh gà sẽ không bị ốm trong cả năm sau", bởi vì nó giúp cơ thể chống lại cái lạnh và thúc đẩy sự lưu thông khí huyết. Rốt cuộc, quá trình trao đổi chất của cơ thể tăng nhanh trong thời tiết lạnh, cần nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt. So với tính ấm và khô của thịt bò và thịt cừu, thịt gà có tính trung hòa hơn, hàm lượng chất béo vừa phải sau khi hầm, nên sẽ không gây gánh nặng cho tỳ vị. Cho dù là người già hay trẻ em, một bát canh gà có thể giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nguyên liệu làm món canh gà hầm hoàng kỳ

1/2 con gà nuôi thả tự nhiên, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 6-7 lát hoàng kỳ, một đoạn củ mài, vài hạt kỷ tử, 4-5 lát gừng, lượng gia vị/muối vừa đủ, 1 cây hành lá cắt khúc.

Cách làm món canh gà hầm hoàng kỳ

Bước 1: Trước tiên, chúng ta rửa sạch thịt gà rồi chặt thành các miếng vừa ăn. Sau đó cho vào nồi nước lạnh, thêm 1 lát gừng và 1 thìa rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, chần trong 2 phút rồi vớt ra (bước này giúp loại bỏ máu và mùi tanh). Sau đó bạn rửa lại thịt gà đã chần bằng nước ấm và để ráo, như vậy sẽ không bị tanh khi nấu. Tiếp theo, thái một ít gừng và rửa sạch các lát hoàng kỳ (Không nên ngâm hoàng kỳ để tránh làm mất hoạt chất). Củ mài gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo, chuẩn bị một nồi hầm bằng đất nung hoặc nồi sứ rồi cho thịt gà, củ mài, hoàng kỳ và gừng thái lát vào. Tiếp theo thêm lượng nước vừa đủ vào (tốt nhất là cho đủ nước ngay từ đầu, vì thêm nước trong quá trình nấu sẽ ảnh hưởng đến hương vị của canh). Đặt lên bếp, đun sôi ở mức lửa lớn rồi giảm về mức lửa nhỏ ninh trong khoảng 1-1.5 giờ. Điều quan trọng là phải giảm lửa nhỏ ngay sau khi đun sôi để các chất dinh dưỡng và hương vị của gà được giải phóng từ từ. Nên dùng nồi đất nung hoặc nồi sứ vì chúng giữ nhiệt tốt và tạo ra món canh đậm đà hơn.

Bước 3: Sau đó bạn nêm gia vị và khuấy đều cho hoà quyện rồi tắt bếp. Thêm kỷ tử đã rửa sạch vào rồi lấy ra bát tô là có thể thưởng thức. Điều đáng lưu ý là bạn không nên cho muối quá sớm, nếu không thịt gà sẽ bị khô. Cho kỷ tử và muối vào ngay trước khi ăn, khuấy đều cho đến khi dậy mùi thơm (kỷ tử sẽ bị nhão nếu nấu quá lâu, ảnh hưởng đến kết cấu). Nêm nếm 1 phút trước khi ăn là đủ.

Thành phẩm món canh gà hầm hoàng kỳ

Canh gà hầm hoàng kỳ có nước dùng màu vàng óng, trong veo, thơm nồng mùi thịt gà và thoang thoảng hương hoàng kỳ. Chỉ một ngụm thôi cũng đã cảm nhận được vị ngọt đậm đà, và cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng khắp cơ thể. Thịt gà được hầm mềm nhừ, dễ dàng tách khỏi xương, ngay cả người già và trẻ em cũng có thể ăn được. Bên cạnh tính ấm nóng, món canh này đặc biệt thích hợp cho nhân viên văn phòng thường xuyên thức khuya và có làn da không được khỏe; và người già cùng trẻ em bị lạnh tay chân, dễ bị cảm lạnh. Một bát canh này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn cải thiện tâm trạng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh gà hầm hoàng kỳ!