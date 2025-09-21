Dầu ăn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực. Nó không chỉ cung cấp năng lượng mà còn mang lại hương vị hấp dẫn cho món ăn. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ có thể gây hại cho sức khỏe, bởi chỉ một thìa dầu đã chứa tới 200 calo. Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn dầu, mà là biết cách kiểm soát hợp lý.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên tiêu thụ 25–30g dầu ăn mỗi ngày, chia đều cho các bữa. Để kiểm soát tốt hơn, các gia đình nên đong dầu bằng dụng cụ có vạch chia, tránh rót theo thói quen.

Các phương pháp nấu ăn ít dầu nên được ưu tiên, chẳng hạn như hấp, luộc, hầm, nướng hoặc dùng nồi chiên không dầu. Khi xào, nên dùng chảo chống dính hoặc chỉ phi dầu nhẹ, tránh chiên ngập dầu. TS. Trần Thị Lan (chuyên gia dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội) nhấn mạnh: "Chỉ cần giảm tần suất ăn đồ chiên rán từ 3–4 lần/tuần xuống còn 1–2 lần, nguy cơ thừa cân và rối loạn mỡ máu đã giảm đáng kể".

Ngoài ra, nên hạn chế mỡ động vật, thay thế bằng dầu thực vật và luân phiên nhiều loại dầu khác nhau. Thịt mỡ, da gà, vịt, ngỗng cũng nên loại bỏ khi chế biến. Người tiêu dùng cần chú ý đọc nhãn dinh dưỡng, tránh thực phẩm chứa axit béo chuyển hóa, thường có trong bánh kẹo, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn. Lượng khuyến nghị chỉ nên dưới 2g mỗi ngày.

Trong nấu ăn, có thể áp dụng một số mẹo giảm dầu

- Với những món ăn hút nhiều dầu như cà tím, để tránh "ngốn" quá nhiều dầu, bạn có thể hấp cà tím trước khi nấu; hoặc khi xào cà tím, không nên cho dầu vào trước mà hãy xào trên lửa nhỏ, đợi đến khi nước trong cà tím cạn bớt, thịt cà tím mềm thì mới cho dầu vào nấu.

- Đối với các loại thịt có hàm lượng mỡ cao như thịt ba chỉ và thịt bò mỡ, bạn có thể xào thịt trong 2-3 phút để mỡ chảy ra hoàn toàn trước khi cho các nguyên liệu khác vào xào. Cách này không chỉ giúp giảm lượng dầu sử dụng mà còn giúp thịt bớt béo ngậy.

- Khi nấu xong, bạn không nên vội vàng cho món xào vào đĩa. Thay vào đó, hãy nghiêng chảo trong 2-3 phút để dầu trong chảo chảy ra trước khi dọn ra. Các loại rau củ như ớt chuông, đậu, củ năng và rau diếp hấp thụ ít dầu hơn. Vì vậy, phương pháp này có thể giúp món ăn không bị ngấm dầu, giảm lượng chất béo không mong muốn.

- Nếu bạn vẫn thấy thức ăn quá nhiều dầu mỡ, bạn có thể dùng giấy thấm dầu chuyên dụng để thấm bớt dầu mỡ trên bề mặt đĩa hoặc canh trước khi ăn, cách này có thể giảm lượng dầu ăn nạp vào cơ thể một cách hiệu quả.

- Hơn nữa, khi nấu canh, một phần dầu mỡ sẽ còn sót lại trong canh, vì vậy không nên uống canh hoặc ăn cơm cùng canh.

PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cho biết: "Người Việt có thói quen uống nước canh, nhưng đó cũng là nguồn đưa thêm dầu mỡ vào cơ thể". Bạn nên chú ý cách lấy nước canh để uống, tránh lớp dầu mỡ bên trên càng nhiều càng tốtđể kiểm soát dầu mỡ nạp vào cơ thể.

Với những mẹo nhỏ và sự điều chỉnh hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa duy trì một chế độ ăn lành mạnh, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

