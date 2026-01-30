Những ngày gần đây, lướt một vòng mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh những đĩa salad dâu tây đỏ mọng, đẹp như một bức tranh được hội chị em "check-in" rần rần tại một nhà hàng sang chảnh. Món ăn này không chỉ gây tò mò bởi vẻ ngoài long lanh mà còn khiến nhiều người "ngã ngửa" với mức giá 770k cho một phần ăn.

Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, người thì cho rằng mức giá này quá "chát", người lại khẳng định trải nghiệm vị giác mang lại hoàn toàn xứng đáng. Thực hư thế nào chưa rõ, nhưng khi thử tự tay vào bếp để "đu trend" món ăn này tại nhà, nhiều bà nội trợ sành ăn mới vỡ lẽ: Hóa ra, đắt đỏ không nằm ở dâu hay rau, mà nằm ở thứ gia vị "thần thánh" đến từ thương hiệu Leonardi danh tiếng, nơi mà một lọ giấm hạt bé tẹo cũng có giá lên đến nửa triệu đồng.

Cơn sốt salad dâu tây và bài toán kinh tế của những người sành ăn

Có một sự thật là trong thế giới ẩm thực, ranh giới giữa "đắt" và "ngon" đôi khi rất mong manh, không phải cứ bỏ ra tiền triệu là sẽ thu về được sự thỏa mãn tương xứng. Thế nhưng, món salad dâu tây đang "làm mưa làm gió" này dường như lại là một ngoại lệ thú vị, khi mà ngay cả những thực khách khó tính nhất, dù ban đầu có lắc đầu nguậy nguậy vì cái giá gần một triệu đồng cho đĩa rau trộn, thì sau khi nếm thử cũng phải gật gù công nhận sự tinh tế của nó.

Ảnh: Nhà hàng Bắc Đỉnh

Sức hút của món ăn này không đến từ sự cầu kỳ trong cách chế biến, mà nằm ở sự tuyển chọn nguyên liệu khắt khe đến mức cực đoan. Một đĩa salad ngon, điều tiên quyết đương nhiên là sự tươi mới của rau củ, nhưng cái "hồn" để nâng tầm hương vị, để biến những thứ nguyên liệu rời rạc thành một bản giao hưởng trong khoang miệng, chính là bộ gia vị làm nên thứ nước sốt đắt đỏ kia.

Nhiều chị em nội trợ đảm đang, với tâm lý muốn tiết kiệm và thử thách bản thân, đã quyết định tự đi chợ mua nguyên liệu về làm tại nhà thay vì ra nhà hàng. Tuy nhiên, khi cầm trên tay bảng kê chi phí, không ít người đã phải "chùn bước" và thốt lên rằng: Thôi ra tiệm ăn cho nhanh, chứ mua đủ bộ gia vị về thì còn tốn kém hơn gấp bội.

Ảnh recap MXH.

Hãy thử làm một phép tính đơn giản cho một đĩa salad chuẩn vị "nhà giàu" này xem sao. Đang là chính vụ dâu tây, những quả dâu Hichi giống Nhật trồng tại Mộc Châu, size to, căng mọng, ngọt lịm cũng đã có giá khoảng 310.000đ cho 500g, nếu chọn loại "vip" nhất có thể lên tới 700.000đ/kg, còn dâu nhập khẩu thì giá dao động từ 400.000đ đến cả triệu đồng. Tiếp đến là phô mai Stracciatella - phần nhân béo ngậy, tan chảy của Burrata cũng ngót nghét 280.000đ cho 250g.

Chưa kể đến những ngọn rau rocket xanh non giá 65.000đ/lạng. Nhưng "trùm cuối" làm nên cú sốc về giá lại nằm ở bộ sưu tập gia vị của nhà Leonardi: Dầu olive 340.000đ/chai 500ml, xốt giấm truffle 230.000đ/chai 220ml, muối nấm truffle 480.000đ/lọ 100g, và đặc biệt nhất, đắt đỏ nhất chính là lọ giấm hạt truffle (Balsamic Pearls) bé xíu chỉ 50g nhưng có giá tới 500.000đ, lọ 370g có giá tới 1.599.000đ.

Leonardi và những "viên ngọc đen" đắt xắt ra miếng

Vậy điều gì khiến cho những lọ gia vị của Leonardi, đặc biệt là loại giấm hạt truffle kia lại có cái giá "trên trời" như vậy? Để hiểu được giá trị của nó, chúng ta phải quay ngược thời gian về vùng Modena nước Ý, nơi gia tộc Leonardi đã miệt mài làm ra những giọt giấm Balsamic thủ công trứ danh từ thế kỷ 18. Khác với các loại giấm công nghiệp sản xuất hàng loạt, giấm Balsamic của Leonardi là kết quả của một quá trình ủ thùng gỗ sồi kéo dài đằng đẵng, có loại lên đến vài chục năm, chắt chiu từng giọt tinh túy của thời gian và nho Lambrusco, Trebbiano thượng hạng.

Trong đĩa salad dâu đang gây bão, "ngôi sao" sáng nhất chính là những hạt giấm Balsamic vị truffle (Perle di Balsamico al Tartufo). Thoạt nhìn, chúng giống như những viên trân châu đen bóng bẩy, hay trứng cá tầm caviar sang trọng nằm e ấp trên nền phô mai trắng muốt và dâu tây đỏ rực. Đây là một sáng tạo đầy tinh tế của ẩm thực phân tử, nơi giấm Balsamic lâu năm được cô đặc và tạo hình thành những viên ngọc nhỏ. Khi ăn, lớp vỏ mỏng tang bên ngoài vỡ ra, để lộ phần nhân lỏng bên trong chua dịu, ngọt sâu, hòa quyện với hương thơm nồng nàn, quyến rũ đặc trưng của nấm truffle. Cảm giác "bùng nổ" hương vị trong khoang miệng ấy là thứ mà các loại nước sốt lỏng thông thường không thể nào bắt chước được.

Với mức giá 500.000đ cho một lọ vỏn vẹn 50g, tính ra mỗi "hạt ngọc" này cũng đáng giá cả một gia tài nhỏ đối với một loại gia vị. Nhưng chính cái vị chua thanh tao, hậu vị ngọt ngào và hương thơm vương vấn của nó đã làm nên đẳng cấp cho món salad. Nó không lấn át vị ngọt của dâu hay vị béo của phô mai, mà ngược lại, nó nâng đỡ và làm nổi bật tất cả các thành phần khác.

Bên cạnh loại vị truffle, Leonardi còn có các dòng giấm hạt vị lựu, vị sung hay vị truyền thống, nhưng có lẽ sự kết hợp với nấm truffle vẫn là "chân ái" khiến giới sành ăn mê mẩn nhất. Rõ ràng, khi chúng ta trả tiền cho món ăn này, chúng ta không chỉ trả cho nguyên liệu, mà còn trả cho câu chuyện về lịch sử trăm năm, cho sự tỉ mỉ của những nghệ nhân nước Ý và cho một trải nghiệm ẩm thực tinh tế mà không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy ở căn bếp gia đình. Đó chính là lý do vì sao, dù "đau ví", nhưng món salad dâu này vẫn xứng đáng để chị em thử một lần trong đời.

Hướng dẫn cách làm giấm hạt Balsamic cực dễ tại nhà

Hãy lưu ngay bí kíp làm "trân châu giấm đen Balsamic" đầy tinh tế này cho bữa tiệc sắp tới, chắc chắn các vị khách sẽ phải trầm trồ không tin rằng chính tay bạn đã tạo ra chúng. Để thực hiện, bạn chỉ cần hòa tan khoảng một chén giấm Balsamic với một muỗng cà phê bột rau câu giòn (agar), có thể ước lượng bằng mắt mà không cần quá chính xác rồi đun liu riu trên bếp khoảng 1-2 phút để kích hoạt độ kết dính của agar trước khi nhấc xuống.

Bí quyết thành bại nằm trọn ở khâu canh nhiệt độ: Nếu hỗn hợp quá nóng, áp suất sẽ khiến nó bắn mạnh ra khỏi chai, còn nếu quá nguội, giấm sẽ đông đặc thành thạch ngay lập tức; vì vậy, hãy kiên nhẫn đợi khoảng 2-4 phút để hỗn hợp nguội bớt nhưng vẫn còn ở dạng lỏng ấm rồi mới trút vào chai nhựa có đầu vòi nhỏ.

Tiếp theo, chuẩn bị một ly đầy dầu thực vật đã được làm lạnh sâu (tốt nhất là để trong ngăn đông khoảng 30 phút), từ từ nhỏ từng giọt giấm vào ly dầu theo chuyển động tròn từ trên cao xuống để tạo hình viên tròn đều đẹp mắt.

Cuối cùng, lọc lấy hạt trân châu qua rây (giữ lại dầu để tái sử dụng), rửa nhẹ dưới vòi nước sạch và dùng những "viên ngọc đen" lấp lánh này để nâng tầm hương vị cũng như giao diện cho món salad, phô mai hay bất kỳ món ăn nào mà bạn yêu thích.