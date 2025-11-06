Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phí

Một vài lợi ích tuyệt vời của rau khoai lang, không phải ai cũng biết

Giàu dinh dưỡng: Lá khoai lang có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất dinh dưỡng như: caroten, lutein, vitamin A & C, kali, canxi, magiê, sắt và xenlulo. Hơn nữa, loài rau này rất dễ trồng, giá thành rẻ, ít hóa chất, được mệnh danh là vua của các loại rau bình dân.

Tốt cho huyết áp: Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Trong dân gian, lá khoai lang còn được ví như "Sâm Nam". Cụ thể, lá khoai lang có nhiều kali, có thể giúp kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa huyết áp cao. Tuy nhiên, bệnh nhân bị bệnh thận nên tránh uống nước dùng của nó.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Theo Tiền Phong, lá khoai lang rất giàu sắt, vitamin A, C và E. Ăn vừa phải có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người trong một ngày và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Rau khoai lang giúp nhuận tràng: Thường xuyên ăn các món ăn từ rau lang sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, nhuận tràng và giảm căng thẳng cho dạ dày.

Giải nhiệt, giải độc: Ăn rau khoai lang có tác dụng giải nhiệt và giải độc rất tốt. Ăn canh rau lang sẽ giúp bạn trải qua những buổi trưa nắng hè đơn giản và dễ dàng hơn.

Tăng cường thị lực: Lá khoai lang rất giàu vitamin A, có thể tăng cường thị lực. Bạn cũng có thể tham khảo công thức rau khoai lang non xào gan gà/ lợn để ngăn ngừa điều trị bệnh quáng gà.

Rau khoai lang giảm đau lưng: Bệnh đau lưng, mỏi gối có thể được hạn chế nếu người bệnh thường xuyên ăn rau lang hoặc lấy rau lang và mai rùa (vị thuốc quy bản), sắc nước uống hằng ngày.

Trị mụn hiệu quả: Lá rau non, đậu xanh, muối giã nát đắp lên những chỗ bị mụn sẽ giúp hút hết mủ nhọt của mụn bị vỡ.

Rau khoai lang lợi sữa: Thông thường với những mẹ thiếu sữa hoặc mất sữa cho con bú thì dùng lá rau lang xào với thịt lợn ăn sẽ có tác dụng lợi sữa rất hiệu quả.

Tăng khả năng miễn dịch: Hàm lượng vitamin A trong lá khoai lang đứng hàng thứ 7 trong số các nguyên liệu chúng ta thường ăn, và nó là một loại rau chống oxy hóa rất tốt. Vitamin A có thể duy trì sức khỏe của da và biểu mô bề mặt của đường hô hấp trên và giúp cải thiện chức năng miễn dịch. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong lá khoai lang cao gấp 5 đến 10 lần so với các loại rau thông thường cũng giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao khả năng miễn dịch.

Giảm cân hiệu quả: Lá khoai lang chứa nhiều chất xơ, đứng thứ 5 trong số các loại rau. Ngoài tác dụng lấy đi cholesterol trong cơ thể, nhiều chất xơ còn tạo cho bạn cảm giác no lâu và ít thèm tinh bột, lại ít calo nên rất thích hợp làm món ăn giảm cân.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Theo VOV sức khỏe tim mạch luôn là mối quan tâm hàng đầu và rau khoai lang có thể đóng góp một phần đáng kể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong rau khoai lang có khả năng giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL cholesterol) trong máu, một yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Bên cạnh đó , rau khoai lang còn là một nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó góp phần duy trì huyết áp ổn định. Việc kiểm soát huyết áp và cholesterol hiệu quả là chìa khóa để bảo vệ hệ thống tim mạch khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Theo tờ China Times, bác sĩ La nhận định một trong những nguyên nhân gây ra các rối loạn đường huyết và bệnh ung thư là tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Nhờ chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, , đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng polyphenol và anthocyanin trong rau lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi. Ngoài ra những hợp chất này còn kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư và ngăn ngừa đột biến tế bào. Vì vậy, bác sĩ La khẳng định đây là loại rau phù hợp với người muốn tăng cường sức khỏe, chống viêm và phòng ngừa ung thư.

Đáng chú ý dưới góc nhìn Đông y, rau lang quy vào các kinh phế, vị và đại tràng, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp cơ thể đào thải độc tố và cân bằng nội tạng. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm năm 2025 cho thấy chiết xuất từ rau lang có khả năng kháng khuẩn mạnh đối với tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh - hai loại vi khuẩn gây bệnh phổ biến.

Mặc dù rau lang giàu dinh dưỡng tuy nhiên rau lang có tính hàn, không nên ăn sống hoặc dùng làm gỏi trộn vì dễ gây lạnh bụng, đầy hơi, khó tiêu. Bên cạnh đó, đây là loại rau có hàm lượng kali cao, nên người mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang theo chế độ ăn ít kali cần hạn chế, theo Vietnamnet.

Gợi ý món ngon từ rau khoai lang

Với rau khoai lang, bạn chỉ cần bạn nhặt cọng lá, tước xơ bên ngoài là có một món ăn giòn, tươi, thơm ngon, thậm chí giòn ngon hơn cả rau muống.

Nguyên liệu: Cọng khoai lang, ớt khô, tỏi.

Gia vị: Muối, bột nêm, mỡ lợn.

Cách làm:

- Đầu tiên nên sơ chế lá khoai lang, tách cọng và lá rời. Lá có thể giữ lại để nấu canh. Tước bỏ xơ của từng cọng lá, rồi ngắt thành từng đoạn ngắn. Sau đó cho nước vào nồi đun sôi, thêm một thìa muối và dầu ăn, cho cọng khoai lang vào chần qua.

- Tiếp đó chần cọng khoai lang khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay và thả vào nước lạnh để giữ lại độ giòn cho rau. Bước này nhằm loại bỏ axit oxalic, giúp ăn ngon hơn. Nếu muốn đảm bảo hương vị thì không cần chần.

- Khi chảo nóng, cho một thìa mỡ lợn vào, cho tỏi băm và ớt khô cắt nhỏ vào xào thơm.

- Muốn món rau này ngon bạn nên để lửa lớn, cho cọng khoai lang vào, thêm một thìa muối rồi tiếp tục xào nhanh khoảng chục lần.

- Để có đĩa rau khoai lang thơm nức bước cuối bạn nên cho một thìa bột nêm, xào đều gia vị rồi tắt bếp và thưởng thức.

Không chỉ lá củ khoai lang cũng rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients cho thấy ăn khoai lang rất tốt, tốt nhất là khoai lang luộc.



