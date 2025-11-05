1 quả táo và nửa củ cà rốt cùng vài nguyên liệu phụ: Sau 3 ngày uống, tôi hối hận... vì không dùng sớm hơn

Hẳn trong chúng ta từng ít nhất 1 lần nghe nói rằng "Mỗi ngày một quả táo, sẽ không cần đến bác sĩ, để nói về công dụng của việc ăn mỗi trái táo mỗi ngày. Nhưng ít ai ngờ rằng khi táo kết hợp với cà rốt, uống thứ này 3 ngày liên tiếp lại khiến tôi phải vỗ đùi tiếc nuối - ước gì mình đã thử sớm hơn! Nếu bạn cũng muốn trải nghiệm cảm giác "hối tiếc vì đã biết đến điều này quá muộn", hãy làm theo hướng dẫn của tôi để làm ra thức uống kỳ diệu đã thay đổi quan điểm của tôi về chế độ ăn uống!

Nguyên liệu để làm "thức uống vàng" cho làn da và vóc dáng

1 quả táo envy (hoặc táo Fuji), nửa quả cà rốt (chọn củ màu cam tươi và mọng nước), 200ml nước đun sôi để nguội hoặc nước khoáng, vài giọt nước cốt chanh (để tăng tác dụng chống oxy hóa), 1 lát gừng nhỏ.

Cách làm "thức uống vàng" cho làn da và vóc dáng

Bước 1: Lấy một lượng muối tinh vừa phải chà lên vỏ táo một lúc để loại bỏ tạp chất, bụi bẩn. Sau đó rửa sạch táo dưới vòi nước. Loại bỏ lõi và cắt táo thành từng miếng nhỏ (không cần gọt vỏ vì làm như vậy sẽ giữ được chất dinh dưỡng). Gọt vỏ cà rốt và cắt thành từng miếng bằng ngón tay cái (rau củ cứng hơn nên để ép nước dễ hơn thì bạn nên cắt nhỏ).

Bước 2: Sau khi đã sơ chế xong táo và cà rốt, bạn thả các nguyên liệu vào ngâm trong bát nước có pha chút muối 2 phút để loại bỏ mọi tạp chất tiềm ẩn. Sau đó vớt ra và cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố. Thêm vào 200ml nước lọc (hoặc nước khoáng) rồi ấn nút xay. Xay ở tốc độ cao trong 1-3 phút cho đến khi hỗn hợp hoàn toàn mịn và không còn vón cục. Sau đó bạn rót ra ly là có thể thưởng thức.

Nguyên tắc uống

- Thời điểm tốt nhất để phát huy công dụng của thức uống này là vào buổi sáng, lúc bụng đói. Hiệu quả hấp thụ sẽ tăng gấp đôi.

- Điều quan trọng bạn cần lưu ý là không được để thức uống này quá lâu. Hãy uống ngay trong vòng 10 phút sau khi xay xong để ngăn ngừa quá trình oxy hóa và mất chất dinh dưỡng của các nguyên liệu.

- Để tăng hương vị cho thức uống, bạn có thể thêm một chút mật ong hoặc bột quế vào, khuấy đều trước khi thưởng thức.

Trải nghiệm thực tế khi uống trong 3 ngày liên tiếp

- Ngày 1: Bụng tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường, và vị ngọt hơn mong đợi.

- Ngày 2: Mức năng lượng của tôi cao hơn nhiều vào buổi chiều, thay thế cà phê trở thành thức uống giúp tôi tỉnh táo hơn.

- Ngày 3: Da sáng và rạng rỡ hơn hẳn. Và trong đầu tôi đã dần thấy hối tiếc vì không thực hiện món uống này trước mùa hè!

Loại sinh tố này giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa sáng của tôi, đặc biệt phù hợp với những người thức khuya, thường xuyên làm việc trên máy tính và quan tâm đến sức khỏe. Chỉ với 2 bước đơn giản bạn đã có thức uống tốt cho sức khỏe một cách bất ngờ. Sinh tố táo và cà rốt rất tốt cho việc giảm cân và làm đẹp da nhờ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và chống oxy hóa. Cụ thể, cà rốt rất giàu chất xơ và vitamin, còn táo chứa các vitamin A, C, E giúp hỗ trợ giảm mỡ thừa hiệu quả, trong khi các chất chống oxy hóa trong cả hai loại củ quả này giúp làm đẹp da từ bên trong.

Mẹo: Cà rốt chứa vitamin tan trong chất béo. Vì vậy bạn nên ăn sáng có chứa chất béo (như trứng hoặc các loại hạt) trong vòng nửa giờ sau khi uống cà rốt để hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn!