Trời lạnh, nhất định phải ăn 5 món hấp này: Vừa nhanh, dễ nấu lại thơm lừng và cực kỳ ngon miệng

Khi tất cả chúng ta cảm nhận thấy không khi lạnh của mùa đông thì cũng là lúc thèm một món gì đó ấm áp, dễ chịu. Nhưng đôi khi việc nấu ăn lại khiến chúng ta hơi lo lắng vì thao tác chế biến cầu kỳ và rắc rối từ khói dầu mỡ, mùi xào rán... Thực ra, có một phương pháp nấu ăn vừa giúp giữ được hương vị nguyên bản mà thao tác đơn giản, nấu cũng siêu nhanh. Đó chính là phương pháp hấp. Hấp chính là "kỹ nghệ" nấu nướng hoàn hảo giúp giải quyết được mọi sự phức tạp trong nấu ăn mà vẫn đảm bảo được độ ngon cũng như hương vị tươi, dưỡng chất nguyên bản nhất của thực phẩm. Thành quả là một món ăn thơm ngon, ấm áp và dễ chịu.

Bạn thèm một món ăn ấm áp trong những tháng lạnh, nhưng lại e ngại việc nấu nướng cầu kỳ và nhiều dầu mỡ? Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 5 món hấp hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông mà ngay cả người mới tập nấu ăn cũng có thể dễ dàng thực hiện! Những món ăn này

1. Đùi gà hấp đậu phụ và đậu nành Nhật Bản

Nguyên liệu: 2 cái đùi gà, 1 hộp đậu phụ non, 1 bát con đậu nành Nhật Bản, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối, một chút gừng, 2 gốc hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món đùi gà hấp đậu phụ và đậu nành Nhật Bản

Bước 1: Bạn rửa sạch đùi gà, sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Tiếp theo cho đùi gà đã chặt vào bát, thêm gừng thái lát, gốc hành lá đập dập, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, chút muối. Dùng đũa trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút. Đậu phụ non cắt thành miếng có độ dày khoảng 1cm.

Bước 2: Xếp đậu phụ vào đĩa sâu lòng hoặc thố sứ, thêm đậu nành Nhật Bản vào. Sau đó rải lớp thịt gà đã ướp lên trên.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho nước vào nồi hấp, đặt nguyên liệu lên xửng và hấp trong khoảng 20 phút kể từ khi nước sôi. Khi thời gian hấp kết thúc, bạn rắc hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đùi gà hấp đậu phụ và đậu nành Nhật Bản

Đậu phụ thấm đẫm vị ngọt của thịt gà, mềm mại và đậm đà, trong khi đậu nành Nhật bảo dẻo giòn, mềm mại và ngọt ngào, giúp trung hòa chất béo. Thịt gà được hấp chín với lớp da giòn tan và thịt không bị khô. Mỗi miếng cắn đều bùng nổ hương vị, thanh mát mà không hề ngán ngấy.

2. Sườn heo hấp nấm nhung hươu (nấm lộc nhung)

Nguyên liệu: 400g sườn non, 50g nấm nhung huơu, 1 thìa canh nước tương, một chút dầu ăn, một chút muối, 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 5 tép tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ thái sợi,

Cách làm món sườn heo hấp nấm nhung hươu

Bước 1: Ngâm nấm nhung hươu cho nở mềm rồi rửa sạch, vắt ráo nước. Sau khi chặt sườn thành từng miếng, ngâm vào nước sạch 5 phút để loại bỏ máu thừa. Sau đó rửa sạch và dùng khăn bếp thấm khô nước. Cho sườn heo vào thố rồi thêm nước tương, gừng thái sợi, tỏi băm và tinh bột bắp, trộn đều.

Bước 2: Tiếp theo, bạn thêm nấm nhung huơu đã ngâm vào cùng sườn, trộn đều rồi ướp sườn trong khoảng 20 phút cho thấm gia vị.

Bước 3: Sau khi đã ướp xong, bạn cho các nguyên liệu vào đĩa sâu lòng rồi đặt vào nồi hấp. Bật bếp và hấp sườn trong khoảng 30 phút kể từ khi nước sôi là chín mềm, đậm đà. Sau đó bạn lấy sườn ra, thêm hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn hấp nấm nhung huơu

Nấm nhung hươu mềm ngọt với hương thơm đặc trưng, thấm đẫm mỡ từ sườn heo, khiến hương vị càng thêm ngon. Sườn được hấp đến khi có thể dễ dàng rút ra khỏi xương, giúp thịt mềm. Nước dùng tươi ngon, đậm đà, hòa quyện hương thơm của nấm và thịt, rất hợp để ăn kèm với cơm.

3. Thị gà hấp nấm

Nguyên liệu: 2 phần đùi gà rút xương, 8-10 cây nấm hương, 3 tép tỏi băm, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món thịt gà hấp nấm

Bước 1: Nấm hương bạn cắt bỏ chân, rửa với nước bột mì để loại bỏ tạp chất rồi xả sạch dưới vòi nước. Sau đó thái nấm hương thành các lát mỏng vừa phải. Đùi gà rút xương bạn có thể lột bỏ da (tùy thích) sau đó thái miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào bát tô, thêm tỏi băm vào, trộn đều.

Bước 2: Sau đó cho thêm nước tương, dầu hào, nước tương đen và tinh bột bắp vào tô thịt gà, trộn đều. Ướp thịt gà trong khoảng 15 phút. Tiếp theo bạn chuẩn bị một đĩa sâu lòng, xếp nấm hương thái lát vào.

Bước 3: Tiếp theo bạn rải thịt gà đã ướp đều lên trên bề mặt nấm. Sau đó đặt vào nồi hấp, bật bếp và hấp trong khoảng 30 phút kể từ khi nước sôi. Khi hết thời gian, bạn lấy món ăn ra, rắc một chút hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt gà hấp nấm

Hương thơm nồng nàn của nấm hương thấm đẫm vào thịt gà, khiến thịt mềm, mịn, không hề bị khô, da gà giòn ngon. Thịt gà có vị mặn vừa phải xen vị ngọt dịu từ nấm. Sự kết hợp giữa thịt gà và nấm mang đến hương vị tươi mát, đậm đà cho bữa cơm ngày lạnh.

4. Thịt bò hấp cải thảo non

Nguyên liệu: 200g thịt bò, 1 cây cải thảo non (hoặc phần lõi non của cây cải thảo), 5 tép tỏi băm, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một ít dầu ô liu, 1 thìa canh bột bắp, 1 chút bột tiêu.

Cách làm món thịt bò hấp cải thảo non

Bước 1: Thịt bò bạn đem rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Cho thịt bò đã thái vào bát, thêm tỏi băm, nước tương, dầu hào, dầu ô liu, bột bắp và một chút bột tiêu vào, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút. Rau cải thảo tách rời các bẹ rồi rửa sạch. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi lót xuống dưới đáy đĩa sâu lòng.

Bước 2: Sau khi đã ướp thịt bò xong thì rải đều lên trên cải thảo. Tiếp đó cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa thịt bò và cải thảo lên xửng rồi bật bếp. Hấp món ăn trong khoảng 12-15 phút kể từ khi nước sôi là chín. Lấy món ăn ra, rắc một chút hành lá xắt nhỏ và vừng rang lên nếu thích.

Thành phẩm món thịt bò hấp cải thảo non

Cải thảo non thấm đẫm nước dùng thịt bò, khi ăn vẫn giữ được độ giòn, mềm và ngọt; những lát thịt bò mỏng, mềm, đậm đà, không hề có mùi tanh. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ cân bằng, mang đến hương vị tươi mát, thanh mát mà không hề lấn át.

5. Trứng hấp phi lê cá

Nguyên liệu: 100g phi lê cá (có thể dùng cá trắm đen hoặc cá vược), 2 quả trứng gà, 2 lát gừng thái sợi, 120ml nước, một chút muối,

Cách làm trứng hấp phi lê cá

Bước 1: Phi lê cá sau khi sơ chế sạch bạn thái thành các miếng mỏng. Cho phi lê cá vào bát rồi thêm gừng thái sợi, hành lá cắt khúc, một chút dầu ăn và tinh bột bắp vào, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Đập trứng vào bát, đánh đều.

Bước 2: Thêm một chút muối vào trứng và từ từ đổ 120ml nước ấm vào, khuấy đều rồi lọc trứng qua rây.

Bước 3: Sau đó bạn đổ hỗn hợp trứng đã lọc vào đĩa sâu lòng rồi đặt vào nồi hấp. Hấp trứng trong khoảng 8 phút là đặc lại, bạn đặt phi lê cá lên. Tiếp tục hấp trong khoảng 10 phút là cá chín. Sau đó bạn thêm hành lá và ớt thái nhỏ, rưới thêm nước tương; lắc nhẹ để nước tương lan đều khắp bề mặt.

Thành phẩm món trứng hấp phi lê cá

Cá mềm, không xương, tan chảy trong miệng, thơm ngon khó cưỡng. Trứng hấp mềm mịn như bánh pudding, thấm đẫm vị tươi ngon của cá. Tổng thể món ăn thanh nhẹ, tươi mát và ngọt ngào, khiến nó trở thành món ăn yêu thích của cả người già lẫn trẻ.

5 món hấp này rất dễ làm và không quá cầu kì về nguyên liệu. Chúng đều là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm nhà thường ngày và khi bạn muốn chiêu đãi khách. Việc thưởng thức nhiều món hấp trong mùa đông không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn ngăn ngừa khô và nóng trong. Bạn hãy lưu lại để chuẩn bị những món hấp này cho gia đình thưởng thức, làm ấm lòng và đổi vị mỗi bữa ăn.